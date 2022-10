Tötungsdelikt um Solothurner Anwalt wird zum Streit der Worte

Prozess in Genf Tötungsdelikt eines einflussreichen Solothurner Anwalts: Genfer Richterin stolpert über einen unangemessenen Begriff Der Prozess um den Solothurner, der seine Frau erstickt haben soll, wird verschoben. Stein des Anstosses ist ein Wort, das den Anschein der Voreingenommenheit erwecken kann. Ein neuer Richter erbt den Fall. Christof Ramser Jetzt kommentieren 19.10.2022, 16.00 Uhr

Ein einzelnes Wort reicht, um Justizia dem Vorwurf der Befangenheit auszusetzen. Bild: Helmut Vogler

Er bewegte sich in illustren Kreisen, nun fristet er sein Dasein zusammen mit Verbrechern im chronisch überfüllten Gefängnis Champ-Dollon hinter Gittern. Im Mai war ein Solothurner in Genf wegen vorsätzlicher Tötung erstinstanzlich zu 13 Jahren Haft verurteilt und sofort unter Haft gesetzt worden. Das Gericht kam zur Überzeugung: Der Mann hat seine Frau in der gemeinsamen Wohnung in Grand-Saconnex (GE) erstickt. Der Wirtschaftsanwalt hingegen, der im Verwaltungsrat renommierter Unternehmen sass sowie zusammen mit alt Bundesräten in einer Stiftung, beteuerte seine Unschuld: Die Frau sei eines natürlichen Todes gestorben. Das Urteil wurde weitergezogen.

Am 24. Oktober sollte nun der Berufungsprozess starten. Dazu kommt es aber vorerst nicht. Wie «Le Temps» berichtete, haben die Anwälte des 72-Jährigen erreicht, dass die zuständige Richterin die Leitung des Strafprozesses abgeben muss. Der Grund: Die Gerichtsvorsitzende habe einen unangemessenen Begriff verwendet, der bezüglich ihrer Herangehensweise an den Fall Verwirrung stiften könnte. Konkret hat sie die offizielle Expertise der Gerichtsmedizin als «überzeugend» taxiert und aufgrund dessen ein Zweitgutachten abgelehnt. Für sie war die Einschätzung der Forensiker neutraler und objektiver als ein von der Verteidigung gefordertes Privatgutachten.

Ein Streit der Worte

Dieser Begriff könnte jedoch den Anschein der Voreingenommenheit erwecken. Die Verteidigung befürchtet, dass Meinungen vorgefasst und der Fall für die Richterin schon erledigt sein könnte, weshalb sie in den Ausstand treten müsse. Die Richterin sowie die Staatsanwaltschaft halten dagegen, dass das Adjektiv «überzeugend» keineswegs die Einschätzung des Gutachtens vorwegnehme. Es beziehe sich auf die Art und Weise, wie sich die Gerichtsmedizin geäussert habe, nicht aber auf den Inhalt ihrer Berichte oder Feststellungen.

Das Strafgericht jedoch – und das kommt laut «Le Temps» selten vor – ist anderer Meinung. So muss sich nun ein neuer Richter über Anträge der Verteidigung beugen und einen neuen Termin für den Prozess festlegen. Wann dieser stattfindet, steht noch nicht fest.

Daunenfeder in der Lunge gefunden

«Pièce de Resistance» im Prozess war eine Daunenfeder, die bei der Obduktion in der Bronchie des Opfers gefunden worden war. Zudem waren in ihrem Gesicht Wunden, an Händen und Armen Hämatome sowie unter den Fingernägeln Blutreste des Mannes festgestellt worden. Während für die Anklage ausser Zweifel war, dass der Mann die Frau mit einem Kissen erstickt hatte, stand für die Verteidigung fest, dass die Verstorbene keine signifikanten Gewaltverletzungen aufweise und die Daunenfeder keinen stichhaltigen Beweis darstelle.

Der Fall beschäftigte jüngst auch das Bundesgericht. Die Anwälte des Mannes hatten am 20. Juli seine sofortige Freilassung verlangt. Eine Kaution von über 3 Millionen Franken sollte garantieren, dass sich der Mann nicht ins Ausland absetzt. Die Genfer Berufungskammer jedoch wies den Antrag ab, worauf postwendend der Weiterzug ans Bundesgericht erfolgte. Dieses kommt zum Schluss, dass sein Millionenvermögen sowie die Aussicht, bei Abweisung der Berufung einen Grossteil seiner letzten Tage in Haft verbringen zu müssen, den Solothurner durchaus zur Flucht verleiten könnten.

