Prozess Im Hotelzimmer fragt er sie: «Willst du in Istanbul sterben? Niemand wird dich vermissen» Menschenhandel, Förderung der Prostitution, versuchte vorsätzliche Tötung: Die Vorwürfe gegen einen Mann vor dem Solothurner Obergericht sind happig. Ornella Miller Jetzt kommentieren 10.05.2022, 20.00 Uhr

Das Obergericht in Solothurn. Hanspeter Bärtschi

Die Anklageschrift des 40-Jährigen aus dem Rotlichtmilieu ist lang, die sieben Anklagepunkte enthalten teils Unterpunkte. Es sind zwar vor allem Delikte zur unerlaubten Förderung der Prostitution, doch im Veranstaltungskalender des Gerichts fehlt ein happiger Vorwurf: Versuchte vorsätzliche Tötung einer Frau in Istanbul.

Der Schweizer John B. (Name geändert) habe über mehr als anderthalb Jahre 2015/2016 mehrere Frauen als Prostituierte arbeiten lassen. Er habe die Bedingungen diktiert und bei Widerspruch Gewalt angedroht oder den ihm Hörigen mit Liebesentzug gedroht. Wegnahme des Passes sei ein Mittel gewesen. Gar eine Minderjährige habe er wissentlich als Prostituierte beschäftigt. Auch Menschenhandel gehörte zum Anklagekomplex.

Weitere ihm angelastete Verfehlungen waren Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittel- und das Ausländergesetz. Die Prostitution geschah in seiner Wohnung in Oberbuchsiten, in einem Etablissement in Arbon oder an andern Orten. Er hatte eine Komplizin und einen Komplizen. Dieser wurde im Thurgau verurteilt.

Vom Amtsgericht Thal-Gäu war er 2020 zu einer Gefängnisstrafe von 8,5 Jahren verurteilt worden. Teils war er freigesprochen worden. Er bestreitet die meisten Vorwürfe. Die Staatsanwaltschaft ist gegen die Freisprüche.

Beide Parteien haben Berufung eingelegt, deshalb kam es zur Obergerichtsverhandlung.

Das sei das «Gesetz des Rotlichtmilieus»

John wurde sehr viel Sprechzeit eingeräumt. Immer wieder wurde der athletisch Gebaute mit eigenen Text- und Sprachnachrichten konfrontiert oder mit jenen des Komplizen, die sehr grob, gewaltvoll, abschätzig und menschenverachtend gegenüber den Prostituierten waren (z. B. hat John dem Komplizen die «Erlaubnis» gegeben, einer der Frauen «die Fresse zu polieren»).

Er räumte ein, dass «vieles falsch gelaufen» sei und dass er darauf «nicht mehr stolz» sei. Er habe «zu viel Stress» gehabt, er habe sich vom erfolgreichen Komplizen blenden lassen. Doch er betrachtete es als Business, bei dem er als Arbeit-Ermöglicher Regeln festlegen kann.

Auf den Hinweis des Richters, dass bei Prostitution gewisse Grenzen bestehen, stellte er die Gegenfrage, was das für Grenzen seien. Umstände der Prostitution zu bestimmen wie ohne Verhütung zu arbeiten, wie er es vorgeschrieben haben soll, oder die Frauen mit Kameras zu überwachen sind solche Grenzen.

John beharrte darauf, dass die Zimmer rund um die Uhr belegt sein müssten, denn sonst könnte er sie währenddessen andern zur Verfügung stellen. Seine damalige Lebenspartnerin musste ihm all ihre Einnahmen abgeben, das sei gemäss John das «Gesetz des Rotlichtmilieus».

Beim Vorwurf der versuchten vorsätzlichen Tötung ging es um eine labile junge Frau, die sich ihm wegen familiärer Probleme anvertraute und mit ihm 2019 für einen Kurztrip nach Istanbul flog. Sie war schon im Rotlichtbereich tätig, es sollte geklärt werden, ob sie für ihn arbeiten könnte.

Sie hatte jedoch einen Freund, und nach gemeinsamem Kokain- und Alkoholkonsum sei es im Hotelzimmer zu einem Streit gekommen. Nachdem sie geduscht hatte, habe er ihr Gesicht aufs Bett gedrückt und sie dann mit der Hand ersticken wollen. «Willst du in Istanbul sterben?», und niemand würde sie vermissen, habe er gefragt.

Sie konnte sich unter heftiger Gegenwehr befreien und splitternackt zur Reception gehen. Die Polizei wurde gerufen.

Johns Aussagen und jene der Frau gingen vor Gericht auseinander. Er wusste vom Vorfall kaum noch etwas, wies aber ausführlich darauf hin, wie widersprüchlich ihre Aussagen seien. Sie hingegen, klein und zierlich gewachsen, erzählte emotional detailliert die Szene, allerdings mit Wissenslücken. Es gibt jedoch ärztliche Belege.

Staatsanwältin Regula Echle verlangt zehn Jahre Gefängnis. Privatklägerin Stephanie Selig will die vorinstanzlich zugesprochene Genugtuung von 10'000 Franken sichern. Das Urteil wird am Donnerstag eröffnet.

