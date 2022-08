Balsthal Das Solothurner Obergericht befindet: Schuldig – aber es spricht eine geringere Strafe wegen ausgeprägterer Schuldunfähigkeit aus Der Tunesier, der in Balsthal seiner Ex-Frau ein Messer in den Rücken rammte und deren Tod in Kauf nahm, muss im Gefängnis bleiben. Ornella Miller Jetzt kommentieren 24.08.2022, 20.00 Uhr

Am Solothurner Obergericht wurde der Prozess verhandelt. Hanspeter Bärtschi

Der 47-jährige Tunesier Rami B. (Name geändert), der im Mai 2019 in Balsthal gegenüber seiner Ex-Frau Gewalt angewendet und ihr mit dem Messer zweimal in den Rücken gestochen hat, muss auch gemäss Obergericht ins Gefängnis. Das Gericht mit Rolf von Felten, Hans-Peter Marti und Barbara Kofmel bestätigt die Schuldsprüche des Amtsgerichts Thal-Gäu.

Im Hauptanklagepunkt befand es, dass es versuchte eventualvorsätzliche Tötung war. Nur Gegenwehr und Hilfe der Nachbarn verhinderten ihren Tod, von sich aus liess er nicht von ihr ab. Er hatte ihr spätnachts vor ihrem Wohnsitz abgepasst, sie angegriffen. Hintergrund waren die Trennung und der Streit um die gemeinsamen Kinder.

Der eine Messerstich durch die dicke Winterjacke hindurch bohrte sich 7 Zentimeter tief in den Körper, beide Stiche verfehlten lebenswichtige Organe nur knapp. «Wären die Stiche in diesem dynamischen Geschehen nur leicht anders erfolgt, hätte es zu lebensgefährlichen Verletzungen und zum Tod geführt», so das Gericht. Die Aussagen der Ex-Frau und der Zeugen seien sehr glaubwürdig.

Ein Komplott des Opfers und der Zeugen gegen Rami – wie von der Verteidigung vorgeworfen – schliesse das Gericht aus. Es sei «eine gewisse Heimtücke» im Spiel gewesen, er habe die Tat geplant, wenn auch nicht von langer Hand. Er habe «aus purem Egoismus» gehandelt, habe ihr «seinen Willen aufzwingen wollen».

Ramis Strafe fällt aber tiefer aus als bei der Vorinstanz. Er muss für dieses und diverse andere Delikte wie etwa Drohung nur 6 Jahre und 7 Monate ins Gefängnis statt 8 Jahre und 2 Monate. Auch beträgt die Länge des Landesverweises 8 Jahre – zwei Jahre weniger als beim Amtsgericht. Die Reduktionen erklärten sich aufgrund der unterschiedlichen Annahme des Masses der Verminderung der Schuldfähigkeit, die sich auf ein psychiatrisches Gutachten stützten.

Die Vorinstanz habe hier einen Fehler begangen. Besonders negativ strich das Gericht das «patriarchale Bild» Ramis hervor und sein Frauenbild, das «nicht in die hiesige Gesellschaft passt». Eine ambulante Therapie wurde wie vorinstanzlich ebenfalls angeordnet.

