Prozess Das Geschäftsmodell des Familienvaters: Einen Kiffer erpresst und gutgläubige Autokäufer betrogen Hans Peter Schläfli 16.03.2021, 05.00 Uhr

Der Gerichtssaal des Amtsgerichts Bucheggberg-Wasseramt.

Hanspeter Bärtschi

Ein 34-jähriger Kosovare muss sich in diesen Tagen vor dem Amtsgericht Bucheggberg-Wasseramt wegen mehrfacher Erpressung und gewerbsmässigen Betrugs verantworten.

Sein Geschäftsmodell war es, Autos zu verkaufen, die ihm gar nicht gehörten. Durch Heirat mit einer in der Schweiz aufgewachsenen Albanerin kam Donny O. (Name von der Redaktion geändert) vor rund neun Jahren in die Schweiz. Bald kam das erste Kind zur Welt und alles schien gut.

Doch dann habe er schlechte Freundschaften gemacht, die ihn in die Drogen- und Spielsucht führten, erklärte der Angeklagte am Montag vor dem Gericht. Im Laufe der Verhandlung stellte sich heraus, dass einer der schlechten Freunde der ebenfalls kriminelle Schwager war.

Einen Kiffer erpresst – der erstattete Anzeige

Eine erstinstanzliche, bis heute noch nicht rechtskräftige Verurteilung wegen des Besitzes von sieben Gramm Kokain in Neuenburg bremste Donny O. nicht. Nach einem Marihuana-Deal im Wert von 250 Franken versuchte er 2019 zusammen mit seinem Schwager mehr Geld aus einem Kiffer herauszuholen.

Dieser Kunde, ein «Normalbürger», handelte sich damit gewaltige Probleme ein: Die beiden kreativen kriminellen Kosovaren steigerten ihre Forderungen stufenweise auf 4000 Franken. Obwohl der Kiffer einmal 500 Franken gezahlt hatte, wurde er weiter mit gewalttätigen Videos und konstanten Drohungen unter Druck gesetzt, bis er nur noch den Ausweg sah, selber zur Polizei zu gehen.

In der Anklageschrift beschrieb Staatsanwältin Regula Echle diesen Tatbestand auf fünf Seiten. Einmal soll der Angeklagte dem Opfer sogar eine Waffe gezeigt haben, um die Drohungen zu unterstreichen.

«Eine dezidierte Aufforderung zur Zahlung einer Geldschuld ist nicht strafbar»,

fasste dagegen Rechtsanwalt Daniel Gehrig die Sicht der Verteidigung zusammen. Die angebliche Waffe sei nie gefunden worden. Es habe sich nur um ein harmloses Spielzeug gehandelt.

Rund ein Dutzend geleaste Autos verkauft

Das bei weitem erfolgreichste Geschäftsmodell entwickelte Donny O. mit schönen Gebrauchtwagen. Er stellte diese auf Facebook zum Verkauf. Den Interessenten schickte er jeweils ein Foto von der rechten Seite des Fahrzeugausweises mit den technischen Angaben. So bot er zum Beispiel einen Skoda Oktavia mit einem Wert von über 15'000 Franken für 4500 Franken an. Nach der Besichtigung leistete die interessierte Käuferin eine Anzahlung von 1800 Franken.

Sowohl das Geld als auch das geleaste Auto, das sich der Angeklagte eigentlich nur für eine Probefahrt ausgeliehen hatte, sind seither spurlos verschwunden. Die Anklageschrift listet ein rundes Dutzend weitere, ähnliche Fälle auf.

«Er will ein guter Vater und Ehemann sein, er will arbeiten und ein normales Leben führen», beschrieb der Verteidiger seinen Mandanten. Ausser beim Kokainkonsum forderte er Freisprüche in allen Punkten und die sofortige Freilassung. Ein Argument: «Die Arglist eines Betrugs ist nicht gegeben, wenn die geschädigten Personen die elementarsten Überprüfungen unterlassen haben.»

Landesverweis? Verteidiger pocht auf Härtefallklausel

Oder anders gesagt, wer einem Fremden eine Anzahlung von mehreren Tausend Franken leiste, sei eigentlich selber schuld, wenn er übers Ohr gehauen wird. Ein Landesverweis sei nicht angebracht, weil die Einheit der Familie und das Kindeswohl die Härtefallklausel in diesem Fall zulasse, fuhr der Verteidiger fort.

Nicht zuletzt um diesen Eindruck zu bestätigen, war wohl auch die Frau mit ihren drei Kindern und der Grossmutter im Gerichtsgebäude erschienen – wo Kinder eigentlich nicht eingelassen werden dürften. Auch die Polizeieskorte war gnädig und so konnte der Angeklagte zum ersten Mal sein neugeborenes Baby in den Arm nehmen, was ihm bisher im vorgezogenen Strafvollzug verwehrt geblieben war.

Vier Jahre und Landesverweis gefordert

Staatsanwältin Regula Echle beschrieb Donny O., der mittlerweile mit seinem exzessiven Lebenswandel Schuldscheine in der Höhe von 75000 Franken und einige noch hängige Betreibungen angesammelt hat, folgendermassen:

«Es handelt sich um ein Paradebeispiel für einen Kriminellen, der sich nicht an die Schweizer Gesetze hält und auf Kosten des Staates lebt.»

Die Staatsanwältin forderte eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und eine Landesverweisung von zehn Jahren.

Die öffentliche Urteilsverkündung findet am Mittwoch um 10.30 statt.