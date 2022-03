Grünes Licht für Wisente im Thal – Kritik der Gegner hält an

Projekt «Wisent Thal» Grünes Licht für Wisente im Thal: Nun geht es schnell – doch die Gegner sind nicht ansatzweise besänftigt Das Bundesgericht hat eine Beschwerde von Bauern gegen das Projekt «Wisent Thal» abgewiesen. Nun wird mit dem Bau des Geheges begonnen. Die Kritik der Gegner hält indes an. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 11.03.2022, 14.44 Uhr

Ein Wisent in einem holländischen Nationalpark. Staffan Widstrand

Wisente, diese riesigen Rinder, im Kanton Solothurn? Konkret im Thal? Seit 2017 versucht ein Verein, genau das zu erreichen. Und nach heftigem Widerstand, inklusive Gang bis vor Bundesgericht, ist ihm das nun gelungen. Das Bundesgericht hat die Beschwerde von Landwirten abgewiesen, wie am Freitag publik wurde. Damit steht dem Versuch nichts mehr im Weg.

Konkret sollen zwischen Welschenrohr und Balm bei Günsberg insgesamt 100 Hektaren Land eingezäunt werden. Während fünf Jahren soll eine Wisentherde von maximal 15 Tieren dort leben. Ziel des Tests ist es, herauszufinden, ob der bei uns ausgerottete Wisent als Wildtier im Jura tragbar wäre. Insbesondere Landwirte haben sich dagegen ausgesprochen. Sie befürchten, dass die Tiere massive Schäden anrichten. Deshalb wehrte sich eine Interessengruppe durch sämtliche Instanzen.

Das Gebiet des Wisent-Projekts. Hier soll der Zaun errichtet werden. Bruno Kissling

Das Urteil des Bundesgerichts umfasst zehn Seiten. Inhaltlich befasst es sich nicht wirklich mit dem Projekt. Stattdessen lobt es die Vorinstanzen, die kantonalen Departemente und das Solothurner Verwaltungsgericht, die sich «eingehend mit dem Wisent-Projekt und den dagegen erhobenen Einwänden» befasst hätten.

Das Bundesamt für Umwelt befürwortet das Projekt

Weiter wird im Urteil die Stellungnahme des Bundesamts für Umwelt (Bafu) erwähnt. Dieses hatte sich für das Projekt «als wichtigen Beitrag zur Erhaltung des Wisents» ausgesprochen. Allfällige Schäden während des fünfjährigen Versuchs seien «tragbar», so das Bafu. Für die Biodiversität sei sogar von einer Bereicherung auszugehen.

Und auch wenn der Zaun die freie Zugänglichkeit des Waldes beeinträchtige, so gebe es ein öffentliches Interesse, welches diese Einschränkung rechtfertigen würde. Denn nur so könne die Herde überwacht und betreut werden. Und nur so könne erforscht werden, ob die Wisente in der Region überhaupt überlebensfähig wären und ob ihre Auswirkungen auf den Wald, die Land- und die Forstwirtschaft tragbar wären oder nicht.

Und schliesslich ist das Bafu auch der Meinung, dass «die Schutzziele des BLN-Objekts (Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler) ‹Weissenstein› nicht berührt werden». Auch das war moniert worden.

Gericht stützt sich auf das Bafu

Im Wesentlichen könne nun auf die «zutreffenden Erwägungen der Vorinstanzen sowie auf die überzeugenden Ausführungen des Bafu verwiesen werden», schreibt das Bundesgericht.

In einzelnen Punkten geht das Gericht dann doch auf ganz konkrete Punkte der Beschwerde ein. Etwa war moniert worden, dass es gar kein öffentliches Interesse an diesem Projekt gebe, welches die Sonderbewilligungen rechtfertigen würde. Das Bundesgericht widerspricht, mit Verweis auf die Fachgruppe Bison Specialist Group, die das Projekt als sehr wertvoll einstuft.

Nun geht es schnell

Stefan Müller-Altermatt, Präsident des Vereins Wisent Thal. Bruno Kissling

Hocherfreut nimmt man das Urteil beim Verein Wisent Thal zur Kenntnis. Denn Hürden gibt es nun keine mehr. Man werde mit dem Bau des Geheges beginnen, sagt Präsident Stefan Müller-Altermatt. Zwei bis drei Monate werde das dauern.

Noch offen ist, ab wann die Tiere im Thal zu bestaunen sind. Die Tiere stammen aus Zuchten. «Wann sie verfügbar sind, kann ich nicht sagen», sagt Müller-Altermatt. «Das haben wir auch nicht in den eigenen Händen.»

Weiter sollen eine Besucherlenkung und Führungen auf die Beine gestellt werden – für Touristen, die die Tiere sehen wollen. Und es soll der Kontakt mit Landwirten, Förstern und Jägern in der Region gesucht werden. Eine Begleitgruppe soll gegründet werden, um das Projekt zu beobachten. Am Ende seien es diese Leute, die die Umgebung gut kennen würden und von den Auswirkungen auf ihren Alltag berichten könnten, so Müller-Altermatt. Diese Berichte sollen in die Beurteilung mit einfliessen.

Gerade mit den Landwirten war die Kommunikation zuletzt schwierig, gibt er zu. Die juristischen Streitigkeiten hätten die Kommunikation verhindert. «Ich hoffe, wir können nun zusammensitzen.» Für ihn ist klar: Die Arbeit, die beginnt erst jetzt.

Gegner sind nicht besänftigt

Edgar Kupper, Sprecher der Interessengruppe «Wisentansiedlung Nein». zvg

Damit hat er zweifelsfrei recht. Denn auch wenn der juristische Handlungsspielraum der Gegner erschöpft ist. Besänftigt sind sie noch lange nicht. Edgar Kupper ist Sprecher der Interessengruppe «Wisentansiedlung Nein». Er sagt:

«Wir bedauern, dass das Bundesgericht die ganzen Ausnahmebewilligungen für diesen unnötigen Test durchwinkt. Wir finden die ganze Untersuchung nach wie vor unnötig.»

Er kritisiert den Entscheid des Bundesgerichts: Es sei vor allem ein politischer Entscheid gewesen. «Das Gericht hat nur abgesegnet, was das Amt für Umwelt und die weiteren Ämter vorgegeben haben.» Und beim Bafu wiederum würden Prioritäten gesetzt werden, die man als Landwirt nicht nachvollziehen könne. Die Nahrungsmittelproduktion würde weit über solchen «Wohlstandsauswüchsen» stehen, wie er es ausdrückt.

Kupper fordert nun eine neutrale Stelle, die den Versuch «kritisch begleitet». Auch Bauernvertreter müssten dort Einsitz haben. Und die Gruppe müsse Einsicht in die gesamte Versuchsanlage und die Resultate erhalten.

Die Fronten sind verhärtet

Die Wortwahl zeigt es: Die Fronten sind nicht annähernd geglättet. Das wird den Versuch nicht einfacher machen. Ist man überhaupt gewillt, dem Ganzen eine faire Chance zu geben? Kupper:

«Wir sind überzeugt: Der Versuch kann zu keinem positiven Ergebnis führen. Das ist fast nicht möglich.»

Der Laupersdörfer verweist auf andere Projekte dieser Art in Deutschland und Polen. «Es gibt genügend Untersuchungen, die zeigen: Wisente sind bei uns, in dicht besiedelter Umgebung, nicht tragbar.»

Wie es nach den fünf Jahren weitergeht, ist offen. Bei positiven Ergebnissen soll ein weiterer Versuch auf grösserer Fläche gemacht werden. Bei negativen wird die ganze Übung abgebrochen.

