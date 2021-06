Kevin Wälchli aus Derendingen will die gesamte Aare abschwimmen

Projekt «Es gibt auch heute noch neue Abenteuer»: Dieser Solothurner will die gesamte Aare abschwimmen Die Aare prägt als längster Fluss der Schweiz die Identität von mehreren Schweizer Städten, inklusive Solothurn und Olten. Kevin Wälchli aus Derendingen will im Rahmen von «Projekt Aare» als erste Person die gesamte Länge der Aare abschwimmen – ohne langjährige Erfahrung als Langstreckenschwimmer. Andri Morrissey 26.06.2021, 05.00 Uhr

«Aareaal» Kevin Wälchli am Ufer der Aare in der Stadt Solothurn Tom Ulrich

Die Kantone Bern, Solothurn und Aarau sind alle vom längsten Fluss auf Schweizer Boden geprägt und viele Bürger dieser Kantone haben ihre eigenen Geschichten im Zusammenhang mit der Aare. So auch Kevin Wälchli aus Derendingen.

Im Rahmen des «Projekts Aare» wird Wälchli die Aare von seinem Ursprung am Grimsel bis nach Koblenz zur Mündung mit dem Rhein durchschwimmen. Begleitet wird er von einem neunköpfigen Team, die ihn von Booten aus verpflegen oder vom Ufer aus unterstützen. Im Zusammenhang mit dem Projekt werden Spenden für die Kinderhospiz Allani in Bern gesammelt. Dieser Aspekt des Projekts nahm erstmals als mögliches Nebenprojekt Form an, baute sich aber zu einer «Herzensangelegenheit» aus, wie es Wälchli selber beschreibt.

Viele sportliche Erfahrungen, kaum welche im Wasser

Wälchli tritt sehr humorvoll und selbstsicher auf. Er verfügt offensichtlich über viel Lebenserfahrung, zeigt sich aber als eher bescheiden. Er will sich selbst oder seine Geschichte nicht in den Vordergrund rücken, wie er mehrmals im Gespräch betont. Es geht ihm um das «Projekt Aare» und die Menschen, die in diesem Team tätig sind und ihm über die gesamte Strecke der Aare unterstützen werden. «Alleine könnte ich die Aare niemals komplett abschwimmen», sagt Wälchli.

Das Spannende: Wälchli ist kein erfahrener Langstreckenschwimmer. Er erzählt, er habe erst im letzten Jahr die Kraulschwimmtechnik gelernt. «Es war auch eine persönliche Challenge, dass ich mir das selbst beibringe», bemerkt Wälchli. Die Aare im Kanton Solothurn kennt der 28-Jährige ziemlich gut.

«Ich freue mich aber extrem auf den Abschnitt, der nach dem Kanton Solothurn kommen wird. Der Berner Abschnitt kenne ich schon, aber die Aare bis zur Mündung mit dem Rhein kenne ich nicht», verrät Wälchli. «Auch in der heutigen Zeit bin ich davon überzeugt, dass es neue Abenteuer gibt», sagt er weiter.

Psyche sowie Körper mussten trainiert werden

Wälchli hat ein beeindruckendes Portfolio, wenn es um sportliche Leistungen geht. Der After-Sales-Supporter hat unter anderem einen Höhenmarathon zwischen Saas Fee und Zermatt auf dem Buckel sowie Survival-Urlaub in der grossen kanadischen Wildnis. Für die bevorstehende Herausforderung seien diese Kenntnisse auch auf einer psychischen Ebene wichtig, betont er.

Um sich vorzubereiten, hat sich Wälchli einige harte Herausforderungen gestellt. Eisbäder, ein winterliches Bad im Aeschisee, eine Überquerung des Murtensees und ein Testlauf von Aarburg nach Aarau gehörten zur Vorbereitung. Insgesamt trainierte Wälchli zwei Monate lang, auch mit einem Schwimmtrainer.

Als grösste Herausforderung nennt Wälchli aber nicht die sportliche Leistung, sondern die mentale Anstrengung. «Der sportliche Faktor kann man trainieren, es ist aber schwierig, die mentale Stärke auszubauen», sagt Wälchli. Dabei erzählt er von der Überquerung des Murtensees.

«Beispielsweise hatte es starker Gegenwind und eine starke Gegenströmung im Wasser. Ich bin einmal an Ort und Stelle schwimmend festgesessen, weil die Gegenströmung so stark war. Das ist auch im mentalen Bereich speziell, denn man bewegt sich, aber man bleibt standhaft und hat dennoch sieben Kilometer zum Überwinden.»

Die Schwimmstrecke wurde in 15 Tagesetappen eingeteilt, je mit einer Länge von zehn bis 30 Kilometer. «Es ist aber nicht unser Ziel, die Aare möglichst schnell durchzuschwimmen», betont Wälchli. Das Ziel des Projektes sowie Wälchlis grösste Motivation sind es in erster Linie, die Aare der Schweizer Bevölkerung medial näherzubringen. Beispielsweise soll das Projekt etwa einer Person aus dem Berner Oberland den Flussabschnitt im Aargau näherbringen, erläutert Wälchli. Die ersten anderthalb Etappen wird Wälchli aber zu Fuss bewältigen müssen, denn vor der Aareschlucht ist Schwimmen im noch jungen Fluss kaum möglich.

«Sicherheit steht ganz klar an oberster Stelle, da werden wir nichts erzwingen», sagt er. Neben der Verpflegung von Wälchli ist es auch die Aufgabe der Projektbeteiligten, die Strecke zu kontrollieren.

Fast 30 Hindernisse liegen im Weg

Auf der gesamten Länge der Aare gibt es mehrere Wasserkraftwerke, Atomkraftwerke und Kläranlagen. Über Letztere ist Wälchli am meisten besorgt, wie er schmunzelnd erklärt.

«Ich bin auch schon an Kläranlagen vorbeigeschwommen, und da drückt man die Lippen ein bisschen enger zusammen. Das Wasser, das in die Aare fliesst, ist natürlich sauber, aber der Geruch der Anlagen liegt in der Luft. Da versucht man, so wenig Wasser wie möglich zu schlucken.»

Die Atomkraftwerke an der Aare entlang geben Wälchli aber weniger zu denken, wie er erzählt. Die Etappen, die Wälchli am meisten beschäftigen, sind die Strecken durch die Seen in Brienz, Thun und Biel.

Ob Wälchli nach dieser Herausforderung je wieder ins Wasser springen wird? Er lacht und erzählt, er fühle sich sein ganzes Leben lang wohl im Wasser, auch wenn er kein Langstreckenschwimmer sei. Komplett sicher scheint er dabei aber auch nicht, denn er zögert bei der Antwort. «Fragen Sie mich noch mal, wenn es fertig ist», sagt er schliesslich strahlend.