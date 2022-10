Solothurner baut in Zermatt Prestige-Skistrecke

Prestigeauftrag Lukas Zbinden hat sich einen Bubentraum erfüllt: Der Solothurner baut in Zermatt die neue Gletscherabfahrt der Superlative Nächste Woche brettern die Skicracks erstmals über die neue Weltcup-Piste Gran Becca. Gebaut hat die Abfahrtsstrecke der 22-jährige Solothurner Lukas Zbinden. Seine Sporen abverdient hat er sich im Skigebiet auf dem Balmberg. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 22.10.2022, 05.00 Uhr

Lukas Zbinden legt für Reparaturen am Pistenfahrzeug schon mal auf 4000 Metern über Meer Hand an. Bild: zvg

Er ist braun gebrannt, man sieht ihm an, dass er in der Natur unterwegs ist. Und er könnte Zeni, Zmutt, Zumtaugwald oder Zurniwen heissen – denn so heissen sehr viele in Zermatt. Doch Lukas Zbinden ist ein waschechter Solothurner. Er hat sich einen Bubentraum erfüllt: Mit gerade einmal 22 Jahren steuert er am Fusse des Matterhorns ein Pistenfahrzeug. Seit diesem Sommer baut er dort an einem gewaltigen Prestigeobjekt mit. Die neue Piste Gran Becca führt von Zermatt über den Gletscher nach Cervina und dort soll in einer Woche die erste Weltcup-Abfahrt starten, die durch zwei Länder führt.

«Ob das Rennen stattfinden kann, ist abhängig vom Niederschlag dieses Wochenendes. Wir hoffen alle, dass es genug Schnee gibt und vor allem nicht Regen bis in höhere Lagen.» So beschreibt Lukas Zbinden seine momentane Gefühlslage, die wohl für ganz Zermatt zutrifft. Denn am Sonntag muss der internationale Skiverband FIS entscheiden, ob die erste grenzübergreifende Abfahrt in der Geschichte des Weltcups starten kann oder nicht.

Schweiz und Italien arbeiten zusammen

Die Piste mit Start auf Gobba di Rollin oberhalb Zermatt und Ziel in Laghi Cime Bianche oberhalb Cervinia in Italien erstreckt sich über rund vier Kilometer und knapp 1000 Höhenmeter. Die Pistenbauer unter der Leitung von Didier Défago haben sich eine ganz neue Linie ausgedacht – und das könnte sich nun als Nachteil erweisen.

«Wir haben zunächst mit vier Baggern eine Spur gelegt und die Spalten im Gletscher zugeschüttet», erklärt Zbinden das Vorgehen. «Seit die Strecke gesichert ist, sind wir mit den Pistenfahrzeugen daran, die Piste zu bauen.» Doch nun sei man an die Grenzen des Möglichen gestossen.

Lukas Zbinden bei einer Kaffeepause. Bild: zvg

«Weil der Gletscher stark zurückgegangen ist, besteht er fast nur noch aus pickelhartem Eis. Aber ohne Schnee kann man schlicht keine Skipiste bauen.»

Und so blicke nun ganz Zermatt seit Wochen auf die Wetterprognosen. Nur mit einem dicken «Schneepolster» können die ersten Trainings stattfinden.

Aber warum muss in Zermatt eine neue Piste gebaut werden, in einer Zeit, da alle über Sinn oder Unsinn einer Fussball-WM in Katar oder der asiatischen Winterspiele in Saudi-Arabien diskutieren? «Im Gegensatz zu diesen Megaprojekten ist bei uns die Infrastruktur vorhanden. Bahnen müssen keine neuen gebaut werden», relativiert Lukas Zbinden den Vergleich.

«Das Panorama dort oben ist wunderbar und die Bilder von der Abfahrt werden für Zermatt beste Werbung sein. Aber es ist tatsächlich alles mit sehr, sehr viel Aufwand verbunden.»

Die Frage, ob es das wirklich brauche, dürfe man sich stellen. Und ganz grundsätzlich sei ein Skigebiet ohne künstliches Beschneien heute kaum mehr vorstellbar. Das habe Vor- und Nachteile: «Die natürlichen Bergwiesen werden geschont, wenn die Schneeschicht genug dick ist», erklärt Zbinden. Auf der anderen Seite sei der Energieaufwand sehr gross, das dürfe man nicht verheimlichen. «Skifahren ist ein sehr schönes Hobby und man kann ja nicht einfach alles verbieten, was Spass macht.»

Vom Balmberg nach Zermatt

Dass es Lukas Zbinden nach Zermatt verschlagen hat, ist kein Zufall. «Meine Familie machte immer gerne Wintersport und ich habe früher meinem Grossvater am Skilift auf dem Balmberg geholfen», erzählt er von seiner Kindheit. Heute setzt sich sein Vater dafür ein, dass es mit dem Skigebiet auf dem Balmberg weitergeht. «Wir gingen oft ins Wallis zum Skifahren. Ich durfte ab und zu auf dem Pistenfahrzeug mitfahren und kannte die Leute in Zermatt bereits.» Nach seiner Lehre als Baumaschinenmechaniker habe er dort eine Saison als Skilehrer gearbeitet.

Lukas Zbinden hat sich einen Bubentraum erfüllt. Bild: zvg

«Und als ich mich danach als Fahrer für Pistenfahrzeuge bewarb, ging es schnell und ich bekam die Zusage.»

Dass sein Bubentraum wahr wurde, das habe viel mit der Lehre bei der Marti AG zu tun. Die Abnützung sei bei den Pistenfahrzeugen gross, da gehe schon einmal eine Raupe kaputt oder ein Hydraulikschlauch werde undicht. «Wenn ich als Baumaschinenmechaniker auf knapp 4000 Metern Höhe auf der Piste selber kleinere Reparaturen ausführen kann, dann muss das Pistenfahrzeug nicht ins Tal hinunter und es steht gleich wieder im Einsatz.» So spare das Bergbahnunternehmen Matterhorn Zermatt viel Geld.

Ein halber Zermatter geworden

Die Walliser und im Speziellen die Zermatter gelten als eine ziemlich geschlossene Gruppe. «Ja, sie sind ein eigenes Volk, aber sie sind offen und haben mich sofort freundschaftlich aufgenommen», sagt Zbinden. Er habe alles, was er brauche in Zermatt. Einen tollen Job und viele Gelegenheiten, um Sport zu treiben.

Trailrunning – hier vor atemberaubender Kulisse – ist eines von Lukas Zbindens Hobbys. Bild: zvg

Skitouren, Trailrunning und Bergsteigen nennt er als Hobby, an der Patrouille des Glaciers und am Gornergrat-Marathon hat er teilgenommen. Auch die Eintrittsprüfung zur Ausbildung als Bergführer hat er bereits bestanden. In Zermatt passt also alles zusammen. Trotzdem sei das «Heimkommen» nach Solothurn für ihn immer eine Option. «Aber dann muss es eine Arbeit draussen in der Natur sein, irgendwo bei uns auf dem Berg. Zurück in eine Werkstatt möchte ich nicht mehr.»

