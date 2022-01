Premiere «Ob Berg, Pandemie, Krankheit – es geht immer um die eigene Sterblichkeit» Tim Krohn über sein Libretto zu «Eiger» Der Schriftsteller Tim Krohn hat das Libretto geschrieben zur Oper «Eiger», die am Samstag im Stadttheater Solothurn Premiere feiert. Über die Entstehung, die Aktualität des Stoffs und seinen persönlichen Bezug zum Berg. Vanessa Simili Jetzt kommentieren 21.01.2022, 20.00 Uhr

Der Schweizer Schriftsteller Tim Krohn, aufgenommen im August 2019, in seinem Wohnort Santa Maria im Münstertal. Keystone

Er selbst wäre nicht auf die Idee gekommen, dieses Stück zu schreiben, stellt Tim Krohn gleich zu Beginn klar. «Die Unerbittlichkeit des Stoffs stösst mich eher ab.» Es war die Anfrage des Komponisten Fabian Müller, die ihn vor sieben Jahren dazu bewogen hat, sich mit der Geschichte der vier jungen Bergsteiger, die 1936 an der Eigernordwand ums Leben kamen, zu befassen. «Ich wollte dieser martialischen Geschichte eine Leichtigkeit geben, einen Sinn. Sonst hätte mich das nicht interessiert», sagt er. Aus der tragischen historischen Begebenheit kurz vor dem Zweiten Weltkrieg hat Krohn einen Stoff geschaffen, der, wie er sagt, «über das Voyeuristische hinausgeht». Auf die Ebene der Zuschauer habe er in seinem Libretto bewusst verzichtet. «Wenn es in der Inszenierung diese Ebene braucht, dann akzeptiere ich das. Vorgesehen aber war es nicht.»

Menschliche Ohnmacht

Szene aus der Oper «Eiger». Suzanne Schwiertz

Die Inszenierung von Barbara-David Brüesch, wie sie ab heute in Solothurn zu sehen sein wird, integriert die Ebene des Zuschauers nicht nur, nein, sie thematisiert das Voyeuristische explizit. Mit einem Feldstecher ausgestattet, kommen die Figuren immer wieder zusammen, um das Geschehen am Eiger zu beobachten. Am Bühnenrand stehend, schauen sie in Richtung Publikum. Im Rücken den mächtigen Eiger. Dass damit auf die Zuschauenden referiert wird, die genauso – wenn auch ohne Feldstecher – das Geschehen auf der Bühne mit Sperberaugen verfolgen, ist offenkundig. Die Inszenierung scheint das Ohnmachtsgefühl, die Zerrissenheit, ja die Absurdität, zuzuschauen, wie vier junge Männer am Berg sterben, ganz klar aufs Tapet zu bringen.

Die Schwerkraft besiegen, das ist doch, warum wir überhaupt klettern. Das ist der Traum des Menschen.

Auszug aus dem Libretto

In der Ohnmacht der Natur gegenüber liegt denn auch die Aktualität des Stücks. «Wie klein ist doch der Mensch in dem Moment, in dem das Leben nicht den geordneten Verlauf nimmt. Ob Berg, Pandemie, Krankheit – es geht immer um das Bewusstsein der eigenen Sterblichkeit.» Und weiter: «Wir sollten uns zu jedem Zeitpunkt bewusst sein, dass wir ein Teil der Natur sind und nicht mehr.»

Plakat der Oper «Eiger». Stephan Bundi

Nährende Geschichten sind nicht gefragt

Anders als Fabian Müller, Komponist der Oper «Eiger», geniesse er selbst die Berge gern von unten. Wobei er durch seinen Umzug nach St.Maria im Val Müstair auf 1400 Meter ü. M. ja doch schon einer Bergspitze näher sei als in Glarus, wo er aufgewachsen ist. «Hier oben sind die Berge enorm prägend und präsent. Die kleinen Dörfer sind dazwischen eingebettet. Das gibt einem eine grosse Ruhe.» Und es erinnere ständig daran, wie klein der Mensch demgegenüber ist.

Was ist denn der Mensch, Angerer? Der Mensch ist Dreck, und der Boden im Tal ist getränkt mit Blut.

Auszug aus dem Libretto

Natürlich habe das auch einen Einfluss auf den kreativen Prozess. «Die Berge beschützen, geben Kraft, sind gleichzeitig aber auch Bedrohung.» Wobei sich sein persönlicher kreativer Prozess als Autor gerade etwas verändert. «Ich lebe nicht mehr vom Schreiben», sagt er. Sein jüngster Roman «Wir entern ein Engadiner Haus» etwa, erschienen im September 2021, verkaufte sich in den ersten zwei Monaten gerade 750 mal. Das sei zu wenig. Und die Worte des Verlegers seien klar gewesen: Zwei Krimis pro Jahr, dann liege auch wieder ein belletristischer Roman drin. Auf diese aber scheint niemand gewartet zu haben. «Doch ich will Geschichten erzählen, die den Menschen guttun, die nährend sind.»

Szenen aus der Oper «Eiger». Suzanne Schwiertz Suzanne Schwiertz Suzanne Schwiertz Suzanne Schwiertz Suzanne Schwiertz Suzanne Schwiertz Suzanne Schwiertz Suzanne Schwiertz Suzanne Schwiertz Suzanne Schwiertz

Atelierhaus als neues Standbein

Mit dem Beginn der Pandemie sind die Lesungen aus- und die Honorare weggefallen. Seinen bislang wichtigsten Roman «Die heilige Henni der Hinterhöfe», erschienen 2020, hat Krohn, abgesehen von der Buchpremiere in Berlin, gar nicht erst präsentieren können. Keine einzige Lesung, statt der bisherigen 50 bis 80 pro Jahr, ist von ihm zu erfahren.

Am Berg ist der Mensch auch nur ein Tier. Und gelingt es dir, die Schwerkraft auszuhebeln, bist du frei, frei von allem, frei von Gewicht, frei von Gedanken, frei von Schuld.

Auszug aus dem Libretto

Stattdessen konzentriert er sich nun auf sein neues Standbein. Gemeinsam mit seiner Frau, der Autorin Micha Friemel, führt er seit 2018 die Chasa Parli, einen Rückzugsort für kreatives Arbeiten. Hier können sich Schriftsteller, Künstlerinnen und andere Ruhesuchende einmieten. Die Zentralschweizer Kantone beispielsweise haben dort für 2022 bereits zum zweiten Mal ein Literaturatelier ausgeschrieben. Die Autorinnen und Autoren kommen in den Genuss eines professionellen Mentorings durch Tim Krohn und Micha Friemel.

Im Sommer des vergangenen Jahres erlitt Krohn einen Herzinfarkt. Vor allem deshalb musste er sich erst einmal Ruhe gönnen, sagt der Vater von vier Kindern. Das Älteste von ihnen ist in der zweiten Klasse. «Man weiss nicht, was die Ursache war», sagt er. Die vielen Untersuchungen im Spital hätten aber gezeigt, das Herz sei gesund. Ob es die Arbeit an den Krimis war, die Krohn zugesetzt hat? «Ich kann nicht ausschliessen, dass mein Herzinfarkt damit zu tun hatte.» Schliesslich handle es sich auch um die Frage, wie weit seine Empathie gehe. «In den Krimis geht es immer um Menschen, die so zerrüttet sind, dass sie keinen anderen Ausweg sehen, als andere zu töten.» Ob das gesundheitsfördernd ist, sei tatsächlich dahin gestellt. Daher klingt es mehr als vernünftig, dass in seinem Fokus aktuell seine Familie und die Gesundheit seines Herzens sind. Und das Projekt der Chasa Parli.

Premiere am Samstag, 19 Uhr. Alle Vorstellungsdaten unter www.tobs.ch

