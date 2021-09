Premiere Krimifestival Grenchen: Ein Wochenende für das «schauerliche, flaue Gefühl im Magen» In Grenchen findet das erste Schweizer Krimifestival statt. Initiant ist der Solothurner Autor Christof Gasser. Er will dem hiesigen Krimi eine Heimat geben. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 15.09.2021, 05.00 Uhr

Krimiautor Christoph Gasser ist der Initiant des 1. Schweizer Krimifestivals in Grenchen. Hanspeter Bärtschi

Grenchen wird ein neues Attribut zuerkannt: nebst Uhren- und Technologiestadt, wird die 17'500 Seelen-Einwohnergemeinde zur Krimistadt. Grund dafür ist die Ausrichtung des ersten Schweizer Krimifestivals in Grenchen.

Der Solothurner Krimi-Autor und Initiator Christof Gasser sagt dazu: «Olten hat seinen Literaturweg, Solothurn seine Literaturtage und nun soll Grenchen das Krimifestival beheimaten. Es war schon lange mein Wunsch und Ziel, für den Schweizer Krimi eine öffentliche Plattform zu gründen. Klar, es gibt die Burgdorfer Krimitage, doch diese haben einen internationalen Zuschnitt. Für den Schweizer Krimi gibt es nichts eigenes».

Der Oberdörfer Gasser kennt die Schweizer Krimi-Szene gut und sagt: «Es ist fast nicht zu glauben, wie sich die Schweizer Krimiszene seit meinem Erstling 2016 vergrössert hat und heute ein wichtiger Anteil des Schweizer Buchmarktes ausmacht.»

«Das schauerliche, flaue Gefühl im Magen»

Was denn macht denn einen guten Schweizer Krimi aus? Gasser sagt: «Sicher ist die Nähe zu den Protagonisten, mit denen man sich über ihre Schweizer Eigenart zu identifizieren vermag, wichtig - aber das ist nicht alles. Die Figuren müssen eine Geschichte tragen können. Und typisch schweizerisch: Auch wenn wir eine offene Gesellschaft haben, sind wir doch sehr mit dem Boden verbunden. Die Personen müssen also in das beschriebene Umfeld passen.»

Und was ist für den steigenden Erfolg der Sparte Krimi verantwortlich? «Wir alle sind duale Wesen. Wir kennen den Unterschied zwischen Gut und Böse, doch lieben wir das schauerliche, flaue Gefühl, dass in unserem Magen bei einer Verbrechergeschichte entsteht. Das zieht uns an - solange es nicht uns selbst passiert.» Ein Krimi soll die Leute unterhalten, zum Nachdenken anregen ohne zu moralisieren, sagt Gasser. Und ein weiterer Faktor: «Ein globales Thema behandeln und lokale Auswirkungen aufzeigen.»

Ein Netzwerk von Krimi-Autorinnen und -Autoren

Tatsächlich sind öfter Krimis von Schweizer Autoren mit regionalem Aspekten in den Bestseller-Listen des Schweizer Buchhandels zu finden. «Wir Krimiautoren sind schon seit längerem miteinander vernetzt», erzählt Gasser weiter. Und so sei es auch nicht sehr schwierig gewesen, andere Autoren für ein Mitmachen am Krimifestival in Grenchen zu begeistern. Für das erste Krimifestival wurde dann aber doch zunächst der «Verein Krimi Schweiz» gegründet.

40 Autorinnen und Autoren, 12 davon aus der Romandie, kommen nun also am Samstag, 18. September ins Parktheater Grenchen, um hier ihre Texte in Haupt- und Kurzlesungen vorzustellen, an Podiumsdiskussionen, einer Übersetzungswerkstatt und Workshops teilzunehmen. «Sie wurden zum Teil direkt eingeladen, oder konnten sich auch selbst anmelden», erklärt Gasser.

«Wichtig war mir von Beginn weg, dass dieses Festival in deutsch und französisch durchgeführt wird».

Das habe die Organisation zwar etwas verkompliziert, doch: «wenn man sich Schweizer Krimifestival auf die Fahne schreibt, muss es zumindest zweisprachig sein.» Neben den Autoren ist auch ein Vortrag der Solothurner Kripo-Chefin Fabienne Holland zu hören. «Beim Schreiben eines Krimis ist es immer auch wichtig, sich mit Fachleuten auszutauschen», weiss Gasser.

Ein weiterer, wichtiger Aspekt ist für die Festival-Macher die Begegnung zwischen den Autoren und dem Publikum. «Während der ganzen Festival-Zeit ist es möglich, an Signierstunden seinen Lieblingsautoren zu treffen. Dazu wird ein grosszügig bestückter Büchertisch eingerichtet, an welchem auch Bücher gekauft werden können.»

Das neue Krimiarchiv in der Grenchner Stadtbibliothek

Ein wichtiger Programmpunkt des Krimifestivals ist die Eröffnung des Schweizer Krimiarchiv in Grenchen aus Beständen des Krimiautors und Sammlers Paul Ott. «Die Stadt Grenchen stellt dafür einen Raum in der in neuen Stadtbibliothek zur Verfügung». «Unser erstes Krimifestival soll auch ein Experimentierfeld für weitere Ausgaben sein», sagt Gasser zum Schluss: «Es soll alle zwei Jahre stattfinden.»