Premiere Stadttheater Solothurn

Premiere Ein Theaterstück mit viel aktuellem Bezug: Première von «Liebe Jelena Sergejewna» am Stadttheater Solothurn Ein weiteres Mal hat das Theater Orchester Biel Solothurn (Tobs) mit einem Schauspiel der Spitzenklasse einen Erfolg gelandet. Das Stück verschafft Einblick in die Abgründe des Menschlichen. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 12.03.2023, 14.22 Uhr

(V.l.n.r.) Pascha, Ljalja, Volodja und Vitja erpressen ihre Lehrerin Jelena Sergejewna (vorne rechts). Joel Schweizer

Der Bieler Gabriel Noah Maurer - er ist bekannt aus «Der Verdingbub» und «Mario», der den verzweifelten Vitja mit subtilen Zwischentönen spielte, sagte an der Premièrenfeier im Foyer des Theaters:

«Das Stück ist topaktuell, wir hatten sehr intensive Proben und der Schluss des Stücks gibt Raum für Hoffnung.»

Das Premièrenpublikum reagierte mit lang anhaltendem und begeistertem Applaus. Autorin Rasumowskaja hat das Stück in Russland angesiedelt, wo es 1980 uraufgeführt wurde; dann wurde es dort für lange Zeit verboten.

Im Stück geht es um die vier Teenager Vitja (Gabriel Noah Maurer), Ljalja (Sophie Scherrieble), Volodja (Uriel Jung) und Pascha (David Rothe), die ihre Mathematiklehrerin Jelena Sergejewna (Atina Tabé) Zuhause aufsuchen, um von ihr den Schlüssel zum Tresor zu bekommen, in dem ihre Matheabschlussarbeiten sind.

Sie haben die Prüfung verhauen und wollen sie nun gegen geschönte Tests austauschen, um so an den begehrten Studienplatz zu kommen. Jelena weigert sich, und die Spirale der Gruppendynamik und Gewalt beginnt sich zu drehen, so dass am nicht nur die Lehrerin, sondern gegen Schluss auch die andere Frau im Spiel, Ljalja, zum Opfer wird.

Alle haben die Wahl zwischen gut und böse

Gott habe dem Menschen die Freiheit gegeben, zwischen gut und böse zu wählen, so philosophiert einmal Volodja, das Alphamännchen der Schülergruppe. «Wir wählen das Böse, weil das Böse ein Vergnügen ist, und Vergnügen sind selten»: So kommentiert er zynisch die Geschehnisse.

Das Leben sei grundsätzlich gemein, und die ältere Generation, vertreten durch die Lehrerin, sei schuldig am Zustand der Welt mit ihrem alles verzehrenden Kapitalismus, der die Gletscher schmelzen lasse und die Felder austrockne. So sei die Rache der jungen Generation nur allzu begreiflich, und der Kampf der Generationen erreicht auf der Solothurner Bühne eine neue Eskalationsstufe.

Jelena ihrerseits reagiert empört auf den Hass und den Zynismus ihrer Zöglinge und versucht immer verzweifelter, ihre Werte wie Moral und Mitmenschlichkeit, Menschenwürde und Bildung zu verteidigen. Während Ljalja, Pascha und Vitja ihre individuellen Schwächen und Verletzlichkeiten im Verlauf der Tragödie offenbaren, hält Volodja kalt an seinem unmenschlichen Kurs fest und manipuliert die anderen Jugendlichen so lange, bis das Ganze explodiert.

Das Stück ist absolut aktuell

Themen wie Leistungsdruck, Sinn und Unsinn des Schulsystems oder Vetternwirtschaft machen das Stück aktuell. Die Solothurner Aufführung unter der Regie von Katharina Rupp legt den Fokus auch im Programmheft auf die Gewalt in der Schule. Dort ist etwa zu lesen, dass drei von fünf Lehrpersonen in den letzten fünf Jahren unter Gewalt an der Schule gelitten haben.

Weiter räsonieren die Teenager darüber, ob es Sinn macht, dass jemand, der Literaturwissenschaften studieren will wie Pascha, wegen einer schlechten Note in Mathematik daran gehindert wird. Während Ljalja glaubt, das Glück bei einem möglichst reichen Mann zu erhaschen, quält sich Vitja mit seinem alkoholkranken Vater rum und beginnt in seiner Not selber zu trinken.

Das Bühnenbild von Karin Fritz erlaubt mit offenen Wänden Parallelszenen, so dass immer alle Schauspieler auf der Bühne sichtbar sind. Ein weisser Rahmen gibt die Decke vor, grenzt die Hölle der Geschehnisse ein und weist einmal, als alles andere ausgeblendet wird, doch als Hoffnungsschimmer auf einen Himmel hin, der vielleicht doch irgendwie zu erreichen wäre für die gequälten Seelen der Menschen.

Ein grossartiges Ensemble spielt sich hier in die Hände und verschafft Einblick in die Abgründe des Menschlichen – oder des Unmenschlichen?

