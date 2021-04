Praxisschliessung

«Jede Person hat das Recht, ihre Meinung frei zu bilden und sie ungehindert zu äussern und zu verbreiten.» So steht es in der Bundesverfassung. Wenn sich aber Ärztinnen und Ärzte mehr als kritisch gegenüber geltenden Massnahmen äussern, gilt das als doch eher bedenklich. So erhielt Anfang März ein Hausarzt im Luzernischen das Berufsverbot, weil er sich öffentlich gegen geltende Coronamassnahmen aussprach, und diese laut Behörden in seiner Praxis auch nicht einhielt.

Wo liegt also die Grenze zwischen Meinungsfreiheit und Pflichten von Ärztinnen und Ärzten? Diese kann so deutlich niemand ziehen, von Fall zu Fall wird abgewogen. Klar ist: Ärztinnen und Ärzte haben sich unter anderem auch an die Standesordnung zu halten. In dieser heisst es etwa, dass Arzt und Ärztin der Gesundheit und Gesunderhaltung der Bevölkerung zu dienen haben. Wird ein Verstoss gegen die Standesordnung festgestellt, kann dies bei der Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte im Kanton Solothurn gemeldet werden. Deren Standeskommission kümmert sich quasi als «Friedensrichter» um solche Klagen, versucht Einigungen zwischen beispielsweise Patient und Arzt zu finden. Und bei Verstössen gegen die Standesordnung kann die Kommission Bussen aussprechen oder die GAESO-Mitgliedschaft entziehen. Laut Kommission sind coronaskeptische Ärzte bis anhin kein Thema, es seien auch keine Klagen diesbezüglich eingegangen.

Für alles, was mit der Berufsausübungsbewilligung zu tun hat oder Nicht-Mitglieder der GAESO betrifft, ist dann die Aufsichtsbehörde, sprich wieder das Gesundheitsamt zuständig. So wie im beschriebenen Fall. Auch dieses kann mit Bussen sanktionieren – oder mit Entzug der Bewilligung und Berufsverbot.