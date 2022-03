Prävention wird verstärkt Schwieriger Jugendschutz: Solothurner Jugendliche kauften während der Pandemie mehr Alkohol Die Pandemie fordert die Verkaufsstellen von Alkohol im Kanton Solothurn heraus. Der Anteil Verkäufe an Minderjährige stieg von 20 auf über 30 Prozent. Der Kanton Solothurn hat daher seine Präventionsmassnahmen verstärkt. 23.03.2022, 10.16 Uhr

Ein Jugendlicher kauft sich an einem Kiosk Bier und Zigaretten. (Symbolbild) KEYSTONE

Solothurner Jugendliche gelangten während der Pandemie vermehrt an Alkohol. Das teilt der Kanton am Mittwoch mit. Die Suchtfachstellen hatten bereits während der letzten fünf Jahre einen erhöhten Verkauf von Alkohol an Jugendliche festgestellt. Mit der Pandemie nahmen diese Verkäufe noch einmal bedeutend zu, so das Gesundheitsamt.