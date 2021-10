Solothurner Jugend vor Drogen- und Spielsucht schützen

Prävention Gegen Drogen- und Game-Abhängigkeit: Der Kanton Solothurn weitet den Jugendschutz im Suchtbereich aus Die bewährte Prävention von Alkohol und Tabak soll durch Massnahmen in der digitalen Welt und bei gängigen Partydrogen ergänzt werden. Daniela Deck Jetzt kommentieren 25.10.2021, 05.00 Uhr

Mit Nintendo und Super Mario fing es 1985 an. Inzwischen sind in der virtuellen Welt Tausende von Spielen erhältlich. Ihr Suchtpotenzial ist beträchtlich. Manuela Jans-Koch

Anreize, abends das Handy aus der Hand zu legen, Testkäufe im Internet und Kampagnen gegen Partydrogen: Im Suchtbereich weitet der Kanton Solothurn den Jugendschutz aus. Ab dem nächsten Jahr sollen Drogen- und Computerspielsucht sowie der Umgang mit sozialen Medien im Fokus stehen. Diese Themen ergänzen die bisherigen Schwerpunkte von Alkohol- und Tabakprävention samt herkömmlichen Testkäufen. Das kündigt der Kanton in einer Mitteilung an.

Mit der neuen Ausrichtung im Jugendschutz beauftragt der Kanton drei Organisationen, die seit langem in diesem Bereich tätig sind und untereinander zusammenarbeiten: die Perspektive Region Solothurn-Grenchen, die Suchthilfe Ost und das Blaue Kreuz Bern-Solothurn-Freiburg. Mit unterschiedlichen Schwerpunkten, thematisch wie auch geografisch, werden diese Institutionen die Einwohnergemeinden und die Schulen in der Suchtprävention bei Minderjährigen unterstützen.

Die Perspektive und die Suchthilfe Ost beraten und unterstützen die Gemeinden bei deren Präventionsmassnahmen für Kinder und Jugendliche sowie deren Bezugspersonen. Das Blaue Kreuz konzentriert sich im ganzen Kanton auf Testkäufe und Schulungen und organisiert die Suchtprävention im Rahmen von Veranstaltungen.

Beliebte Onlineworkshops für Eltern

Mit dem neuen Wirtschafts- und Arbeitsgesetz 2016 ist die Bewilligung von Veranstaltungen vom Kanton an die Gemeinden übergegangen. Damit steigt deren Bedarf an Unterstützung beim Jugendschutz und den Präventionsmassnahmen. Ein Beispiel für Aktionen im Rahmen von Veranstaltungen ist die Blue Cocktail Bar mit attraktiven und günstigen alkoholfreien Partygetränken. Die Blue Cocktail Bar ist etwa an der Heso (Herbstmesse Solothurn) präsent.

Manuela Meneghini ist Leiterin der Fachstelle Prävention & Gesundheitsförderung im Amt für soziale Sicherheit (ASO). Sie präzisiert auf Anfrage: «Beim Konsum von Substanzen sollen synthetische Cannabinoide und Medikamentensucht die Palette von Alkohol, Tabak und herkömmlichen Drogen ergänzen.»

Aus Erfahrung weiss Meneghini, dass gerade die Schulen froh sind um Unterstützung in der Suchtprävention, etwa für Projektwochen und bezüglich der Nutzung digitaler Medien. Gut angelaufen seien die Onlineworkshops für Eltern, die in der Pandemie entwickelt wurden. Im Rahmen von traditionellen Elternabenden sollen auch weiterhin Familien gesamthaft angesprochen werden, um das Präventionsanliegen zu verankern.

Um die Unterstützung der Schulen kümmern sich die Perspektive und die Suchthilfe Ost gemeinsam. Nach Aussage von Ruth Marbacher, Bereichsleiterin Beratung und Prävention bei der Perspektive, sollen auch in Absprache mit den Einwohnergemeinden Konzepte für den Jugendschutz entwickelt werden. Konkret geht es da zum Beispiel um Bewilligungsverfahren für Veranstaltungen.

Dem Onlinehandel auf den Zahn fühlen

Noch sind rund um die Schnittstelle zwischen dem ASO und den Suchthilfeorganisationen nicht alle Fragen geklärt. «Wir warten auf den Leistungsauftrag des Kantons, der im November vorliegen sollte. Gestützt darauf werden wir unsere Massnahmen konkret ausarbeiten», sagt Ruedi Löffel. Er leitet beim Blauen Kreuz den Bereich Prävention und Gesundheitsförderung.

Einige Eckpunkte stehen indessen schon fest. So will das Blaue Kreuz den Jugendschutz in Solothurn samt Website analog zu den Aktivitäten im Kanton Bern aufbauen. Unabhängig von der Leistungsvereinbarung bereits angelaufen ist die Aktion Zeitgewinn, bei der auch Solothurner Schulen und Vereine über einen messbaren Handyverzicht in den Abendstunden um Geldpreise für die Klassenkasse wetteifern. Die ersten Schulklassen aus dem Kanton Solothurn haben sich nach Auskunft von Löffel bereits beim Wettbewerb eingeloggt.

Alkoholtestkäufe sollen neu auch im Versandhandel stattfinden.

Was die bewährten Aktivitäten des Blauen Kreuzes angeht, so gewinnen künftig die Testkäufe an Bedeutung – in der digitalen Welt. «Im Onlinehandel liegt beim Jugendschutz einiges im Argen», sagt Löffel.

«Denn die meisten E-Shops setzen beim Alter auf die Selbstdeklaration. Das genügt bei weitem nicht, und wenn wir den weltweiten Versandhandel schon nicht beeinflussen können, so wollen wir wenigstens Onlinehändler mit Sitz im Kanton Solothurn durch Testkäufe in die Pflicht nehmen.»

Der gesetzliche Auftrag zum Jugendschutz umfasst nicht nur die Teenagerjahre, sondern beginnt nach Angabe von ASO-Fachstellenleiterin Meneghini bei der Geburt und erstreckt sich bis zum Alter von Mitte 20. Denn: «Interventionen in der frühen Kindheit mindern das Risiko, später psychische Probleme – inklusive Sucht – zu entwickeln.» Zum Ende des Altersspektrums sagt sie: «Die Gehirnentwicklung dauert bis 25 Jahre, das heisst, das Gehirn ist noch besonders anfällig für Suchtentwicklung und Einflüsse durch psychotrope Substanzen.»

Vorerst hat der Kanton den Suchthilfeorganisationen das Mandat per Anfang 2022 auf vier Jahre vergeben. Danach besteht nach Aussage von Meneghini eine Möglichkeit zur Verlängerung, in der Regel um weitere vier Jahre.

Aktivitäten zum Schutz der Jugend so-flott.ch (Perspektive und Suchthilfe Ost): Ab der 5. Klasse bis zum Ende der Oberstufe werden Kinder und Jugendliche im eigenverantwortlichen Umgang mit elektronischen Kommunikationsmitteln und Videospielen unterstützt. Unter dem Titel «Eltern flott dabei» erhalten auch Erzieherinnen und Erzieher Hilfestellung, um in der digitalen Welt Grenzen setzen zu können. My Angel (Blaues Kreuz): Das Projekt ermutigt junge Leute, im Ausgang auf Alkohol zu verzichten und ihren Kollegen als Chauffeuse respektive Chauffeur zur Verfügung zu stehen. Personen, die sich an Anlässen als Angel registrieren, erhalten verbilligte Softdrinks und nehmen an Preisverlosungen teil.