Aussenpolitische Kommission Ukraine-Krieg überrumpelte Solothurner Ständerat: «Mit so einem ‹Chlapf› haben wir nicht gerechnet» Auf einen Kaffee mit... Pirmin Bischof. Als einer der wichtigsten Aussenpolitiker der Schweiz hat der Ständerat derzeit alle Hände voll zu tun. Neben den Sanktionen gegen Russland beschäftigt ihn das Verhältnis zur EU. Christof Ramser 23.04.2022, 05.00 Uhr

Weltgewandt: Pirmin Bischof vor der gross dimensionierten Karte in seiner Anwaltskanzlei. Hanspeter Bärtschi

Eigentlich war der 24. Februar 2022 für Pirmin Bischof ein Feiertag. Dann nämlich, vor zwei Monaten, wurde er 63-jährig. Doch das Erwachen an diesem Tag war kein Fest. Morgens um 5 Uhr brach in der Ukraine der Krieg aus.

Neun Tage zuvor hatte die Aussenpolitische Kommission des Ständerats (APK-S) in Anwesenheit von Aussenminister Ignazio Cassis die angespannte Situation in der Ukraine thematisiert. «Dass es solch einen ‹Chlapf› gibt, damit haben wir nicht gerechnet», erinnert sich Bischof beim Gespräch in seiner Solothurner Anwaltskanzlei.

Seit Anfang Jahr präsidiert er die APK-S, eine von elf ständigen Kommissionen des Ständerats. In normalen Zeiten steht diese kaum im Fokus. Doch nach dem Scheitern des Rahmenabkommens mit der EU und nun mit dem Krieg in Europa und den Sanktionen gegen Russland änderte sich dies schlagartig.

Wenn um 3 Uhr früh der Aussenminister anruft

Obwohl für die Aussenpolitik der Bundesrat zuständig ist, verfügt das Parlament bei wichtigen Fragen über Entscheidungskompetenzen. In dieser Rolle kommt dem Kommissionspräsidenten eine bedeutende Rolle zu. Als Schatten-Aussenminister will sich Bischof aber nicht verstanden wissen:

«Ich halte mich zurück, versuche hinter den Kulissen bei gegensätzlichen Interessen Lösungen zu finden.»

Als Anwalt ist er sich das gewohnt. In der Regel steht dafür genügend Zeit zur Verfügung. Doch dass die Schweiz voraussichtlich für die nächsten beiden Jahre in den UNO-Sicherheitsrat gewählt wird und somit auch bei militärischen Sanktionen mitentscheidet, bereitet dem beschlagenen Mitte-Politiker durchaus Kopfzerbrechen.

Bei weltpolitischen Konflikten gilt es, sich im Extremfall innerhalb von Stunden zu positionieren. «Dann kann es sein, dass der Aussenminister um 3 Uhr früh anruft», so Bischof. «Davor habe ich grossen Respekt.»

Kontrovers diskutiert, auch in der APK-S, wird derzeit die Neutralität. Für den Juristen, der in Harvard/Cambridge studiert und in New York das Anwaltspatent gemacht hat, kein unbekanntes Terrain:

«Dort betonte ich stets die Schweizer Neutralität. Damit konnten die meisten etwas anfangen.»

Doch seit der russischen Annexion der Krim und spätestens seit dem Einmarsch in der Ukraine, als die EU-Sanktionen übernommen wurden, ist der Begriff erklärungsbedürftig.

«Die Schweiz hebt ihre Tradition der Neutralität auf», titelte die «New York Times». Deshalb verlangt die APK-S dringlich vom Bundesrat einen aktualisierten Neutralitätsbericht. Darin sollten etwa die Lieferung von Waffen, von militärischem Schutzmaterial oder die Zusammenarbeit mit Organisationen wie der Nato geklärt werden. «Und zwar so, dass es nach innen und aussen verstanden wird», so Bischof.

Eng verknüpft mit den Sanktionen ist die Energie-Aussenpolitik. Auf dem Kanton Solothurn lasten die Preissteigerungen besonders schwer. «Die Papieri in Balsthal/Oensingen und Gretzenbach oder das Stahlwerk Gerlafingen als grösster Stromverbraucher der Schweiz» zählt er auf.

Aber auch Private sind stark abhängig von fossilen Energien, etwa weil im Kanton noch überdurchschnittlich viel mit Öl und Gas geheizt wird. Dass die Rohstoffe vor allem aus «schwierigen Staaten» importiert werden, die den Öl- oder Gashahn zudrehen könnten, sei in der Politik bisher zu wenig prägend gewesen, gibt er sich durchaus selbstkritisch.

«Forschungs-Koryphäen könnten abwandern»

Hinzu kommt die Abhängigkeit von Stromimporten im Winter, vor allem aus französischen Kern- und deutschen Kohlekraftwerken. Diese dürfte sich nach Abschalten der Schweizer Atomkraftwerke und dem Wegbruch von 30 Prozent der inländischen Stromproduktion noch verschärfen, rechnet der Verwaltungsrat des AKW Gösgen vor.

Sonnenenergie sei langfristig eine grosse Chance, könne aber die bereits 2025 drohende Winterlücke nicht auffüllen, und ein Stromabkommen mit der EU sei aufgrund der fehlenden institutionellen Lösung nicht in Sicht. Deshalb bestehe im Bundeshaus ein neuer, stiller Konsens, AKW später als geplant abzuschalten – so lange diese noch sicher betrieben werden können. Letzteres steht für Bischof im Vordergrund.

Eine wichtige Rolle spielt die APK nicht zuletzt beim Verhältnis mit der EU, vor allem nach dem Scheitern des Rahmenabkommens. Bischof:

«Wir wehrten uns nicht gegen den Verhandlungsabbruch, erwarteten aber vom Bundesrat einen Plan B. Im ersten Moment kam da zu wenig. Was aber nun vorgelegt wurde, könnte erfolgversprechend sein.»

Statt ein grosses, institutionelles Abkommen anzusteuern, soll sektoriell mit der EU verhandelt werden mit der Folge, dass die Schweiz eine dynamische Rechtsübernahme in gewissen Bereichen akzeptieren würde.

Auch hier bringt der Ständerat seine Heimat ins Spiel:

«Als Industriekanton und wichtiger Standort der Medizinaltechnik waren wir von der EU-Blockade bei den technischen Handelshemmnissen stark betroffen. Doch die Branche hat es bewundernswert innovativ geschafft, ihre Produkte in Europa weiterhin verkaufen zu können.»

Zu denken gibt ihm, dass die Schweiz beim Forschungsprogramm Horizon nicht mehr vollassoziiert ist: «Bei wichtigen Projekten könnten Koryphäen in Lehre und Forschung abwandern. Das gefährdet auch Schweizer Arbeitsplätze.»

Wohlstand nur dank geschickter Aussenpolitik

Wie kommt es eigentlich zu seiner Affinität zur Aussenpolitik? Pirmin Bischof steht vor der gross dimensionierten Weltkarte, die im Sitzungszimmer an der Wand hängt, und fährt mit dem Finger über mehrere Ländernamen. Er spricht sie in den jeweiligen Sprachen aus. «Diese Karte habe ich gekauft, als ich 1979 als Student meine erste Flugreise nach London machte.»

Als Kind kannte er, der in bescheidenen Verhältnissen aufwuchs, keine Auslandferien. «Ich bewunderte Kameraden, die nach Italien reisten.» Erstmals fuhr er dann mit seiner Maturklasse nach Ventimiglia ans Meer. Es folgten Zugfahrten durch Europa. Dann eine Reise von Moskau durch Sibirien bis nach Nachodka am Japanischen Meer, von dort mit einem uralten russischen Kutter nach Japan und schliesslich durch Südostasien.

«Auf all diesen Reisen merkte ich, dass die Schweiz, mehr noch als andere Länder, abhängig ist vom Ausland.»

Dank guten Beziehungen zur Welt und mit Fleiss und Geschick hätten unsere Eltern und Grosseltern Wohlstand aufgebaut:

«Ich möchte, dass meine Kinder dies auch noch sagen können. Das geht nur mit geschickter Aussenpolitik.»

Als Politiker und Familienvater rückte das Reisen etwas in den Hintergrund. Als Präsident der APK-S hat er dazu wieder vermehrt Gelegenheit. Im September führt er die Kommission nach Berlin, wo die Schweizer Delegation den Kontakt zu deutschen Parlamentariern sowie zur Bundesregierung sucht. «Wir sind keine Tourismus-Organisation, sondern wollen etwas erreichen für unser Land», sagt Bischof.

Und wie sieht es nach den eidgenössischen Wahlen 2023 aus? Möchte sich Pirmin Bischof wieder mehr Zeit nehmen, um die Welt zu entdecken? Über seine Absichten für eine erneute Kandidatur lässt er sich noch nicht in die Karten blicken. Nur so viel: «Mir gefällt es ausserordentlich gut im Ständerat.»

