Prämienverbilligungen: Macht der Kanton Solothurn genug?

Prämienverbilligungen Macht Solothurn genug, um ärmere Familien bei den Krankenkassenprämien zu entlasten? Der grosse Kantonsvergleich Jedes Jahr legt der Solothurner Kantonsrat fest, wie viel Geld für individuelle Prämienverbilligungen zur Verfügung steht. Und obwohl der Kanton vergleichsweise eher viel Geld zur Verfügung stellt, werden im Kanton Solothurn eher wenige Personen unterstützt. Woran liegt das? Raphael Karpf Jetzt kommentieren 18.10.2022, 05.00 Uhr

Die Krankenkassenprämien steigen nächstes Jahr markant an – egal, welche Versicherung man hat. Christian Beutler

In einer seiner nächsten Sitzungen wird der Kantonsrat festlegen, wie viel Geld für Prämienverbilligungen nächstes Jahr zur Verfügung gestellt wird. Die SP dürfte sich dafür einsetzen, die Mittel aufzustocken. Das hatte sie auch in den vergangenen Jahren mehrfach versucht, jeweils erfolglos. Zeit für einen Vergleich: Macht der Kanton Solothurn genug, um ärmere Familien bei den Krankenkassenprämien zu entlasten?

Vorneweg: Vergleiche mit anderen Kantonen sind extrem schwierig. Jeder Kanton stellt unterschiedlich viele Mittel zur Verfügung, jeder Kanton geht anders vor, um zu berechnen, ab wann jemand Anspruch auf Prämienverbilligung hat, und jeder Kanton berechnet auch anders, wie viel Geld effektiv ausbezahlt wird.

So schwierig sind solche Vergleiche, dass jeder Versuch einer Doktorarbeit gleichkommt. Alle drei Jahre lässt der Bund eine solche Auswertung machen. Zuletzt für das Jahr 2020 – der Bericht umfasst 157 Seiten und wurde dieses Jahr veröffentlicht.

Prämienverbilligungen sind grundsätzlich Sache der Kantone. In einem ersten Schritt wird festgelegt, wie viel Geld insgesamt zur Verfügung gestellt wird. Ein fixer Teil der Mittel stammt vom Bund. Die Kantone können einzig entscheiden, wie viel eigene Mittel sie einschiessen. Aufgrund der verfügbaren Mittel werden dann die Parameter festgelegt: Wie wenig Einkommen und Vermögen muss jemand haben, dass er oder sie Prämienverbilligungen erhält (und falls ja, wie viel)? Vereinfacht gesagt: Je weniger Mittel insgesamt zur Verfügung stehen, desto höher die Hürden, dass eine Person Prämienverbilligungen erhält.

Solothurn ist insofern ein Sonderfall, das im Sozialgesetz geregelt ist, dass die eigenen Mittel mindestens 80 Prozent des Bundesbeitrags betragen müssen. 2020 betrug der Bundesanteil 91 Millionen, der Kanton steuerte 69 Millionen bei, das ergab Gesamtmittel von 159 Millionen (alle Zahlen gerundet). Der Kantonsrat könnte diesen Mindestbeitrag um maximal 30 Millionen Franken erhöhen – hat das in den vergangenen Jahren aber nie getan.

Trotzdem: Alleine dadurch, dass der Kanton eine gesetzliche Mindestvorgabe hat, steuert er vergleichsweise viel Geld bei. Beim Kantonsanteil bewegt sich der Kanton Solothurn im vorderen Drittel. Das «Schlusslicht» ist Appenzell Innerrhoden, dessen Kantonsanteil betrug 2020 gerade einmal 20 Prozent. Spitzenreiter ist Genf, der 2020 200 Prozent des Bundesanteils beisteuerte.

Obwohl der Kanton Solothurn gegenüber anderen Kantonen eher viel Geld beisteuert: Die Hürden, um hier Prämienverbilligungen zu erhalten, sind vergleichsweise hoch. Das Gesetz gibt dem Kanton einen gewissen Spielraum. Sämtliche Parameter wurden nun jeweils so ausgeschöpft, dass die Hürden, um Prämienverbilligung zu erhalten, möglichst hoch sind (siehe Box).

So wird die IPV im Kanton Solothurn berechnet Ausschlaggebend ist das sogenannt «massgebende» Einkommen einer Person. Das entspricht mehr oder weniger dem Einkommen der Steuererklärung, nur, dass diverse Abzüge hier nicht gemacht werden dürfen (3A, Abzug Liegenschaftskosten et cetera). Grundsätzlich beträgt die Grenze 84’000 Franken. Verdient jemand weniger, hätte er oder sie Anspruch auf Prämienverbilligung. Der Kanton kann diese Grenze aber um maximal 12’000 Franken in beide Richtungen verändern. In den vergangenen Jahren wurde das massgebende Einkommen immer auf 72'000 Franken festgelegt. Für die Berechnung des massgebenden Einkommens spielt auch das Vermögen eine Rolle. Nach einer Freigrenze (60'000 Franken für Alleinstehende, 100'000 Franken für Ehepaare) wird 50 Prozent des Vermögens angerechnet. Ein Beispiel: Hat eine alleinstehende Person 100'000 Franken Vermögen, werden 20'000 Franken ans massgebende Einkommen angerechnet. Theoretisch hätte der Kanton die Möglichkeit, diesen Wert irgendwo zwischen 20 und 50 Prozent festzusetzen. Und schliesslich müssen Personen, die Prämienverbilligungen erhalten, einen Teil der Prämie selbst berappen. Der Eigenanteil beträgt, je nach Einkommen, abgestuft zwischen sechs und zwölf Prozent. Der Kanton kann diesen Anteil um maximal vier Prozent erhöhen oder senken. Auch dieser Spielraum wurde jeweils voll ausgeschöpft: In Solothurn müssen abgestuft zwischen zehn und 16 Prozent der Prämie selbst bezahlt werden.

Hier sind allerdings Vergleiche mit anderen Kantonen besonders schwierig. Jeder Kanton hat andere Parameter, wie hoch das Einkommen sein darf, wie viel Vermögen angerechnet wird, welche Abzüge geltend gemacht werden dürfen, wie hoch der Eigenanteil ist et cetera.

Sandro Müller, Chef vom Amt für Gesellschaft und Soziales. zvg

Notgedrungen habe man die Parameter so festlegen müssen, schreibt Sandro Müller, Chef vom Amt für Gesellschaft und Soziales. Um an mehr Personen Prämienverbilligungen auszuzahlen, würden die Mittel fehlen.

Denn entscheidend ist nicht nur, wie viel Geld insgesamt zur Verfügung steht. Sondern insbesondere, wie viel dieses Geldes für Sozialhilfebezüger und Personen mit Ergänzungsleistungen benötigt wird. Diese Personen laufen ausserhalb des «Parametermodells», sie erhalten die gesamte Prämie ausbezahlt.

Da das Geld aus demselben Topf stammt, kann der Kanton allen anderen, einkommensschwachen Personen nur noch diejenigen Mittel zur Verfügung stellen, die übrig bleiben. Und das ist im Kanton Solothurn besonders wenig. 2020 wurden 74 Prozent der Mittel der Prämienverbilligungen an Sozialhilfe- oder Ergänzungsleistungsbezüger ausbezahlt. Oder anders gesagt: Gerade einmal 26 Prozent der Mittel blieben für alle anderen.

Das ist der zweittiefste Wert aller Kantone. Nur in Neuenburg war er mit 18 Prozent noch tiefer. Am höchsten war er mit 69 Prozent in Appenzell Innerrhoden. Die Mehrheit der Kantone bewegt sich irgendwo zwischen 30 und 60 Prozent.

Ein Grund ist, dass der Kanton die sogenannten Familienergänzungsleistungen kennt. Das sind Ergänzungsleistungen, die an einkommensschwache Familien mit Kleinkindern ausbezahlt werden. In vielen anderen Kantonen gibt es dieses Werkzeug gar nicht. In der Prämienverbilligung werden diese Personen identisch behandelt wie «ordentliche» EL-Bezüger, also Pensionäre mit einer tiefen Rente.

Erhalten also einkommensschwache Familien mit Kleinkindern in anderen Kantonen die ordentliche Prämienverbilligung (je nach Parameter), werden sie im Kanton Solothurn der Statistik der «Ergänzungsleistungsbezüger» angerechnet.

Dieser Umstand alleine dürfte die Statistik aber noch nicht erklären. Über weitere Gründe kann jedoch nur spekuliert werden. Die Bevölkerungsstruktur dürfte eine Rolle spielen, allenfalls auch die Geschichte des Kantons als Industriekanton (der Umstand, dass Personen aus der Industrie vermehrt Ergänzungsleistungen beziehen; aber auch, dass mit der Abnahme der Bedeutung der Industrie vermehrt Personen an der Armutsgrenze leben).

Unmittelbar: dass weniger Personen Anspruch auf Prämienverbilligungen erhalten. Im Kanton Solothurn waren es 2020 23 Prozent der Bevölkerung. Damit fällt der Kanton zwar nicht gerade ab, es ist aber einer der tiefsten Werte. «Spitzenreiter» ist der Kanton Genf, dort erhalten 40 Prozent der Bevölkerung Verbilligungen. «Schlusslicht» mit 19 Prozent ist Neuenburg.

Der Bund hat für verschiedene Modellfamilien mit eher knappen finanziellen Mitteln durchgerechnet, ob diejenigen Personen je nach Kanton Anspruch auf Prämienverbilligungen hätten oder nicht. Einige Erkenntnisse aus diesen Berechnungen:

Eine alleinstehende Rentnerin wie auch ein erwerbstätiger junger Erwachsener erhalten mit dem in der Modellrechnung verwendeten Einkommen in Solothurn keine Verbilligungen, in manchen anderen Kantonen hingegen schon. Eine alleinerziehende Person mit zwei Kindern wie auch Ehepaare ohne Kinder erhalten zwar Unterstützung, diese fällt aber vergleichsweise tief aus. Bei Familien mit zwei oder mehr Kindern befindet sich der Kanton dann im Mittelfeld.

Was beim Vergleich der Parameter auffällt: Der Wert von 50 Prozent des Vermögens, welcher im Kanton Solothurn ans massgebende Einkommen angerechnet wird, ist vergleichsweise sehr hoch. In den meisten Kantonen liegt dieser Wert zwischen fünf und 30 Prozent (wobei nicht alle Kantone eine Freigrenze kennen).

Wieso ist das so? Ein Stück weit erübrige sich die Frage, da sämtliche Parameter, also auch beim Einkommen, voll ausgeschöpft werden müssen, sagt Müller vom Amt für Gesellschaft und Soziales. Aber es stimme schon, dass die Regelung beim Vermögen vergleichsweise eher streng sei. «Generell erscheint es aber weniger stossend, wenn zuerst vorhandenes Vermögen für die Bezahlung von Prämien verwendet werden muss, als dass Personen mit zu tiefem Einkommen und ohne Vermögen den Lebensbedarf aufgrund der Prämien nicht mehr bezahlen können.»

Da die meisten Mittel für Sozialhilfe- und Ergänzungsleistungsbezüger benötigt werden, ist der Handlungsspielraum begrenzt. Eine Möglichkeit wäre, dieser Gruppe weniger Mittel zur Verfügung zu stellen. Ob das sinnvoll wäre, sei dahingestellt.

Die einzige andere Möglichkeit wäre, die vorhandenen Mittel zu erhöhen. Und da der Bund seinen Anteil selbst festlegt, könnte der Kanton höchstens seinen eigenen Anteil erhöhen. Genau das hat er in den vergangenen Jahren nie getan.

Es dürfte spannend werden, was der Kantonsrat heuer entscheiden wird. Zum einen sieht das Budget nicht gerade rosig aus – und ob die Nationalbank-Millionen fliessen werden, ist ungewiss. Zum anderen sind die Prämien stark gestiegen, dies zusätzlich zu steigenden Energiepreisen und allgemeiner Teuerung.

