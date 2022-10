Prämienverbilligung: Solothurner Regierung gegen Aufstockung

Prämienverbilligung Trotz steigenden Lebenshaltungskosten: Solothurner Regierung sieht keinen Anlass, die Prämienverbilligung aufzustocken Die Prämienverbilligung ist ein effizientes Mittel, um Haushalte in bescheidenen Verhältnissen finanziell zu entlasten. Der Kantonsrat könnte die dafür gesetzlich vorgesehenen Mittel aufstocken, der Regierungsrat will aber nichts davon wissen. Urs Moser Jetzt kommentieren 31.10.2022, 19.34 Uhr

Die Krankenkassenprämien steigen nächstes Jahr wieder stark; das reisst ein tiefes Loch in die Haushaltsbudgets. Max Tinner

Die Krankenkassenprämien steigen so stark wie schon lange nicht mehr, und die Energiepreise schiessen durch die Decke. Soll der Staat in dieser Situation eingreifen, um die Kaufkraft der Bevölkerung zu stützen?

Ein effizienter Hebel zur Entlastung von Haushalten in niedrigen Einkommenskategorien bis in den Mittelstand hi­nein wäre eine Aufstockung der Mittel für die Prämienverbilligung. Aber der Regierungsrat will nichts davon wissen. Man sehe für 2023 noch keinen Handlungsbedarf.

Steigender Anteil für Ergänzungsleistungen

Am Montag hat die Regierung die jährliche Botschaft zur Festlegung des Kantonsbeitrags an die Verbilligung der Krankenkassenprämien verabschiedet. Dieser Beitrag ist gesetzlich festgelegt: Er muss 80 Prozent der Mittel entsprechen, die der Kanton vom Bund zur Prämienverbilligung zugesprochen erhält. Der Bundesbeitrag für 2023 liegt bei 96,48 Millionen Franken. Der Kantonsbeitrag liegt somit bei 77,18 Millionen, insgesamt stehen 173,6 Millionen Franken zur Verfügung.

Zweifellos eine Menge Geld. Das Problem ist: Ein in den letzten Jahren stetig gestiegener Anteil der Summe ist fix für die Beziehenden von Ergänzungsleistungen oder Sozialhilfe reserviert, sie bekommen maximal die kantonale Durchschnittsprämie vollumfänglich vom Staat vergütet.

Damit bleibt ein immer kleinerer Anteil dafür übrig, wofür die individuelle Prämienverbilligung eigentlich gedacht wäre: Haushalte in bescheidenen Einkommensverhältnissen zu entlasten, die ansonsten gerade noch ohne anderweitige staatliche Unterstützung über die Runden kommen.

Derzeit sind es rund 75 Prozent der zur Verfügung stehenden Mittel, die an die Beziehenden von Ergänzungsleistungen und Sozialhilfe gehen.

Finanzieller Spielraum des Kantons wird enger

Der Kantonsrat hätte die Möglichkeit, den gesetzlichen Kantonsbeitrag von 80 Prozent des Bundesbeitrags um maximal 30 Millionen aufzustocken. Die Regierung beantragt aber auch dieses Jahr, wo sich die Lage mit den stark steigenden Lebenshaltungskosten für Haushalte in bescheidenen Verhältnissen akzentuiert, davon abzusehen.

Es gibt dafür komplexe Begründungen, letztlich lassen sie sich aber mit einem Satz aus der regierungsrätlichen Botschaft zusammenfassen. Es sei «die Balance zu finden zwischen sozialpolitisch Wünschbarem und wirtschaftlich Machbarem». Und das wirtschaftlich Machbare ist derzeit im Kanton Solothurn wieder eher an einem kleinen Ort.

Eben erst hat der Regierungsrat aufgrund der Einschätzung der zu erwartenden Gewinnausschüttung der Nationalbank das Budget 2023 von einer schwarzen Null auf ein Defizit von über 40 Millionen korrigiert. Und gerade am Montag präsentierte die Nationalbank ihr drittes Quartalsergebnis, sie liegt momentan bei einem Rekordverlust von 142 Milliarden in neun Monaten.

Mittlerweile ist zu befürchten, dass eine Gewinnausschüttung nächstes Jahr ganz ausbleiben könnte, das Kantonsbudget würde dann auf ein Defizit von gegen 90 Millionen anwachsen, ein Teuerungsausgleich für das Staatspersonal noch nicht eingerechnet.

Möglicherweise gibt es mehr Geld vom Bund

Was die Mittel für die Prämienverbilligung betrifft, ist noch offen, ob das eidgenössische Parlament eine einmalige Aufstockung der Bundesbeiträge um 30 Prozent beschliesst.

Entgegen früheren Auskünften geht man beim Kanton nun davon aus, dass auch dies den Kanton aufgrund der 80-Prozent-Klausel im kantonalen Sozialgesetz nicht zum Mitziehen zwingen würde, sondern der ordentliche Bundesbeitrag die Basis für die Berechnung der kantonalen Beiträge bleiben würde. Solothurn stünden dann knapp 29 Millionen mehr zur Verfügung als nun vorgesehen.

Auf jeden Fall nicht damit begnügen will sich die SP-Fraktion des Kantonsrats. Da ihre Forderungen immer chancenlos blieben, verzichtete sie letztes Jahr auf einen Antrag zur Aufstockung des Kantonsbeitrags. Nun wird sie ihn wieder stellen, sie liess sich durch eine am letzten Parteitag verabschiedete Resolution auch darauf verpflichten.

Unterdurchschnittliche Bezugsquote von Prämienverbilligungen

In welchem Umfang man unabhängig von allfälligen zusätzlichen Bundesmitteln eine Aufstockung des Kantonsbeitrags fordern wird, sei noch nicht beschlossen, sagt Kantonsrätin Luzia Stocker (Olten). Sie gehe aber schon davon aus, dass man den maximalen Spielraum ausnützen wolle.

Im interkantonalen Vergleich weist Solothurn eine unterdurchschnittliche Bezugsquote von Prämienverbilligungen auf, und auch der Unterstützungsbeitrag pro Kopf liegt unter dem schweizerischen Durchschnitt. Grundsätzlich sieht deshalb auch der Regierungsrat Handlungsbedarf, um die Gruppe der Anspruchsberechtigten wieder zu verbreitern und sie wirksamer zu entlasten. Sie vertröstet dafür aber auf 2024, dann lägen dafür auch bessere Datenlagen und Steuerungsmöglichkeiten vor.

