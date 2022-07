Prägende Köpfe Vergessene Pionierleistungen: Diese Solothurnerinnen und Solothurner waren die Ersten ihrer Art Sie kämpften für Gleichberechtigung, kochten sich an die Spitze oder erfanden Produkte, die uns das Leben erleichtern. Ein Rückblick auf fünf Solothurner Pionierleistungen. Sven Altermatt Jetzt kommentieren 23.07.2022, 05.00 Uhr

Ein kleines bisschen die Welt verändern? Die Solothurner Geschichte ist voll von Menschen mit kleinen und grossen Ideen. Von kaum bekannten Köpfen, die herausragende Produkte schufen. Und von Mutmacherinnen, die sich ihren Weg bahnten.

Serie «Solothurner Superlative» Diese Serie geht Superlativen aus dem Kanton Solothurn auf den Grund. In loser Folge beleuchten wir Ereignisse und Errungenschaften, deren Strahlkraft weit über die Region hinausreicht.

Was sie alle vereint, ist das Pionierhafte: Sie waren die Ersten ihrer Art. In unserer Serie «Solothurner Superlative» stellen wir – völlig willkürlich ausgewählt – fünf «Erste» vor.

Viele nannten sie lieber «Herr Doktor». Die Macht der Gewohnheit. Für Aufgeschlossenere war sie immerhin das «Fräulein Doktor». Als Maria Felchlin Ende der 1920er-Jahre in Olten, in einem Geschäftshaus an der Kirchgasse, ihre Praxis eröffnete, war das ein ungewöhnlicher Schritt. So ungewöhnlich, dass man – oder Mann – ihr zuerst nicht so recht traute.

Maria Felchlin (1899–1987) war in vielen Disziplinen prägend. Bild: Archiv OT

Felchlin, 1899 in Olten geboren, war die erste praktizierende Ärztin im Kanton Solothurn. Sie konnte sich ihren eigenen Weg bahnen, studierte Medizin in Zürich und Kiel. In ihre Praxis hätten sich anfangs vor allem Frauen gewagt, erinnerte sich Felchlin später. Bald jedoch legten die Oltner ihr Misstrauen ab. Die Hausärztin wurde geschätzt, ihr Patientenkreis grösser und grösser.

Das Prädikat «Multitalent» ist Maria Felchlin mehr als würdig. Sie war, wie im «Historischen Lexikon der Schweiz» nachzulesen ist, «führend in zahlreichen politischen, kulturellen und volkskundlichen Organisationen». Und immer wieder war sie: die Erste.

Während des Zweiten Weltkriegs diente Felchlin als Oberleutnant (!) der zivilen Luftschutztruppen. Sie war eine talentierte Pistolenschützin, gewann zahlreiche Kränze. Und ein Vierteljahrhundert lang betreute sie die Redaktion der «Oltner Neujahrsblätter». Parallel dazu erforschte Felchlin die Solothurner Keramik. Ihre umfangreiche Sammlung mit «Matzendorfer Geschirr» schenkte sie der Gemeinde Matzendorf, woraufhin diese sie 1968 zur ersten Ehrenbürgerin einer Solothurner Ortschaft ernannte.

In Erinnerung geblieben ist Felchlin aber vor allem als Ärztin – und als Vorkämpferin für das Frauenstimmrecht. Die Freisinnige war Präsidentin der nationalen Arbeitsgemeinschaft Frau und Demokratie. Zudem gründete sie einen Klub für Geschäftsfrauen und initiierte eine Stiftung zur Frauenförderung.

Nur zu gut kannte sie die männlich geprägten Machtnetze. Felchlin wusste: Wer aufsteigen will, sollte die richtigen Leute kennen. Maria Felchlin musste 71 Jahre alt werden, bis die Frauen endlich die vollen politischen Rechte erhielten. Sie verstarb 1987 in ihrer Geburtsstadt. In Olten erinnert der Maria-Felchlin-Platz an die Pionierin.

Im Jahr 1886 ging eine Stromleitung in Betrieb, die europaweit Furore machte. Von einem Wasserkraftwerk an der Oesch in Kriegstetten führte eine acht Kilometer lange Freileitung nach Solothurn, um hochgespannten Gleichstrom für die Schraubenfabrik des Industriellen Joseph Müller-Haiber zu liefern.

Die beiden Gleichstromgeneratoren im Kraftwerk in Kriegstetten. Bild: Wikmedia/zvg

Ein wichtiger Durchbruch in der Elektrotechnik: Zuvor galt es als unmöglich, Strom über solch grosse Distanzen zu übertragen – und dies mit einem Nutzungseffekt von deutlich über 70 Prozent. Fabriken wurden bis dahin stets in der Nähe von Fliessgewässern gebaut, damit sie die Wasserkraft nutzen konnten.

Konstruiert wurde die Stromleitung vom damals 23-jährigen Charles Brown. Dem kühnen Ingenieur gelang die Energieübertragung mit einer Kupferdrahtleitung, die von 180 hölzernen Stangen getragen wurde. Er schaffte es, dass der Gleichstrom mit zunehmender Distanz nicht am Widerstand der Kupferkabel verpuffte.

Die Ausführung überliess Brown dem zwei Jahre jüngeren Walter Boveri, einem versierten Kaufmann. Die beiden gründeten dann 1891 die Brown Boveri & Cie. mit Sitz in Baden. Aus ihr ging gut hundert Jahre später der Weltkonzern ABB hervor.

Vielerorts hapert es mit der räumlichen Annäherung von Katholiken und Reformierten. In Hofstetten-Flüh ist das anders. Das Schwarzbubendorf nahm hierzulande eine Vorreiterrolle im Religionsaustausch der beiden Landeskirchen ein. Für ihre Gläubigen planten und bauten die römisch-katholische und die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde eine ökumenische Kirche – die erste richtige des Landes. Das Projekt hatte viele Mütter und Väter.

Die ökumenische Kirche in Flüh soll «ein Ort freundschaftlicher Begegnung» sein. Bild: Archiv BZ

1974 wurde im Ortsteil Flüh die Heiliggeistkriche eingeweiht. Der Bau mit den konzentrisch geneigten Pultdächern sollte «ein Ort freundschaftlicher Begegnung» sein, so lautete das Ziel. Ausschlaggebend waren überdies praktische und finanzielle Überlegungen: Beide Gemeinden verfügten lange über keinen eigenen Gottesraum im Dorf.

Zum 40-jährigen Bestehen bilanzierte das Pfarrblatt «Kirche heute» nüchtern: Die beiden Konfessionen nutzten «die Kirche meist je einzeln und etwas weniger auch gemeinsam». Gemeinsam also, ja, aber eben auch gemeinsam allein.

Wer im «Gault-Millau» verzeichnet ist, kocht in der gastronomischen Königsklasse. Im Restaurantführer fanden sich zuletzt stets gegen 20 Betriebe aus dem Kanton Solothurn, sie erhielten zwischen 12 und 17 Punkte. Die Maximalzahl von 20 Punkten hat «Gault-Millau» noch nie vergeben, und im innersolothurnischen Vergleich konnte sich bisher nur ein Restaurant in die anspruchsvolle «18 Punkte plus»-Spitzengruppe hochkochen: das Schloss Falkenstein in Niedergösgen unter Max Eichmann.

Max Eichmann posierte 2017 für den Fotografen. Nach 37 Jahren in der Topgastronomie ging er in Pension. Er verstarb 2022. Bild: Bruno Kissling

Während eines Jahrzehnts gehörte der Koch mit jeweils 18 Punkten zu den Besten der Schweiz, 1996 wurde er vom «Gault-Millau» sogar zum «Aufsteiger des Jahres» gekürt. Die Tester lobten, er habe ein «kulinarisches Gesamtkunstwerk» geschaffen. Eichmann servierte schon mal Gänseleber auf Lebkuchen.

2003 dann die Überraschung: Eichmann zog sich freiwillig aus dem «Gault-Millau» zurück. Die Vorstellungen der Restaurantkritiker seien ihm «teilweise zu extrem geworden», begründete er den Entscheid. Max Eichmann stand im Schloss Falkenstein viele weitere Jahre hinter dem Herd – bis er seine Kochschürze schliesslich 2017 an den Nagel hängte. Anfang dieses Jahres verstarb er kurz vor seinem 83. Geburtstag.

Gäbe es die Produkte nicht, müsste man sie erfinden. Solothurner Tüftlern haben wir allerlei Dinge des Alltags zu verdanken. Zum Beispiel den Rahmbläser: Walter Kissling konstruierte das Gerät 1958 in seiner Bellacher Kisag AG. Bald hielt es landauf und landab Einzug in den Haushalten. Der Rahmbläser machte dank einer Gaspatrone in Windeseile einen halben Liter Rahm zu Schlagrahm.

Kisag-Rahmbläser aus den Jahren 1958 bis 2010 waren im Rahmen einer Ausstellung zu sehen. Bild: Hanspeter Bärtschi

Wer zum Dessert einen süssen Wähen (mit Schlagrahm, natürlich!) auftischen will, muss dank Walter Leisi nicht mehr zum Wallholz greifen. 1984 lancierte der Fertigteigproduzent aus Wangen bei Olten eine Weltneuheit: den «Leisi-Quick». Ein bereits ausgewallter, zurechtgeschnittener und auf Backpapier gerollter Fertigteig.

In der Stadt Solothurn wurde derweil der «Barryvox» erfunden. Das Militärdepartement warnte bei seiner Einführung vorsorglich: Das neue Gerät «entbindet die Truppen nicht von der Pflicht zur Vorsicht». Der «Barryvox» war das erste ausgereifte Lawinenverschütteten-Suchgerät. Die Solothurner Autophon – damals ein grosser Name – entwickelte das Gerät 1968 im Auftrag der Armee.

Es war nur 300 Gramm schwer und sendete einen Ton aus, mit dessen Hilfe der von einer Lawine verschüttete Träger gefunden werden konnte. Sein Name war angelehnt an den legendären Lawinensuchhund Barry vom Grossen Sankt Bernhard.

