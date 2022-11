Schauspieler Matthias Schoch verlässt das TOBS

Porträt Vom Stadttheater zum Gassenspektakel «Karl's Kühne Gassenschau»: Schauspieler Matthias Schoch verlässt Solothurn Er war im Zirkus und am Stadttheater. Doch bald sind die Tage von Matthias Schoch in Solothurn gezählt. Ihn zieht es zu «Karl's Kühne Gassenschau». Vanessa Simili Jetzt kommentieren 26.11.2022, 05.00 Uhr

Noch zwei Jahre arbeitet Matthias Schoch in Solothurn – dann zieht es ihn zu «Karl’s Kühne Gassenschau». Hanspeter Bärtschi

Er war gerade mal 19, als er erstmals in einem Film mitspielte. In der Hauptrolle des Sebastian Zollwegers flimmerte er in ­«Jeune Homme» 2006 über die Leinwände der Schweizer Kinos. Es war diese erste Rolle, die für den Berndeutsch sprechenden Zürcher ausschlaggebend war, Schauspiel zum Beruf zu machen. «Bis dahin hatte ich es mir nicht zugetraut, selbst auf der Bühne zu stehen», so Matthias Schoch, 36.

Heute ist er Mitglied im vierköpfigen Schauspielensemble am TOBS. Mit seiner Frau Atina Tabé, ebenfalls Ensemblemitglied, teilt er sich ein Pensum. Die Tage in Solothurn aber sind gezählt. Mit dem Wechsel der Schauspieldirektion wird auch für ihn ein neues Kapitel beginnen. «In Zürich», so Schoch.

Bald bei «Karl’s kühner Gassenschau»

Der Übergang wird fliessend sein, bereits im kommenden Jahr beginne er wochenweise für «Karl’s kühne Gassenschau» zu arbeiten. Die Konzeption von Theater als Gassenspektakel, das Schauspiel aus dem begrenzten Raum eines Stadttheaters heraus in den öffentlichen Raum denkt, ist ihm nah.

Dass es in der Theaterwelt aktuell eine Entwicklung gebe, weg vom Elitären, hin zu einem breiteren – auch jüngeren –Publikum, davon ist er überzeugt. Die Schlagwörter der Stunde: Diversität, Inklusion, kulturelle Teilhabe. Welche Gruppe mit welchem Stück finanziell unterstützt wird, welche Ausschlusskriterien gelten, mit solchen Fragen war er auch als Künstlerischer Leiter des Zirkus Chnopf konfrontiert. Und er hält fest:

«In der Schweiz fehlt es gerade im zeitgenössischen Zirkus an vielem, an Fördergeldern, an Räumen.»

Doch beginnen wir von vorne. Wie kommt Schauspieler Schoch zum Zirkus? 2013, Schoch sucht eine Stelle als Zivildienstleistender. Mehrmals stolpert er über das Inserat vom Zirkus Chnopf, bis er sich kurzentschlossen bewirbt. Nach vier Jahren Schauspielstudium und zwei Jahren Engagement am TOBS ist der damals 27-Jährige ausgebrannt.

Mehrere Stücke zu spielen, verlangt einiges

«Die Arbeit an einem Stadttheater ist eben auch eine Fliessbandproduktion.» Nicht ein Stück, sondern gleich fünf, sechs Stücke pro Saison zu spielen, verlange einiges. Kurz darauf stellt ihn der Zirkus als «Zivi» an. Es geht nicht lange, da steht Schoch auch schon auf der Bühne. Noch im gleichen Jahr wird die Stelle der Künstlerischen Leitung frei – Schoch erhält den Zuschlag.

«Ich kannte den Zirkus Chnopf bereits aus meiner Kindheit, die gelebte Utopie, dass Jugendliche und Profis gemeinsam auf Tournee gehen, war mir vertraut. Das gefiel mir sehr.»

Von der Komposition bis zur Konzeption

Mit der Künstlerischen Leitung war es für Schoch dann aber noch nicht getan. Für die Tourneen 2015 und 2016 schrieb er auch die Musik. Bis heute ist er als Vorstandspräsident mit dem Zirkus Chnopf verbunden. Und das Zirkusquartier Zürich, das er mit aufgebaut hat – ein Ort, der sich der Förderung des zeitgenössischen Zirkusschaffens verschrieben hat – ist ihm ein Anliegen.

«Wir wollen einen Rahmen schaffen, in dem freischaffende Artistinnen und Artisten über lange Produktionszeiten gute Arbeitsbedingungen erhalten.» Während seiner Zirkusjahre, in denen er auch freischaffend auf Bühnen in Luzern und Zürich spielte, gewann Schoch eine andere Sicht auf die Theaterlandschaft und vor allem die Freude am Spielen zurück.

Als 2020 seine Tochter auf die Welt kam, brachte eine Rückkehr ins Ensemble des TOBS die nötige berufliche Stabilität. Zusammen mit dem halben Pensum und den kurzen Wegen zwischen Probebühne und Wohnung war das feste Engagement verlockend.

«Praktisch sieht es so aus, dass immer nur jemand von uns jeweils am Proben ist. So können wir unsere Elternaufgabe gemeinsam wahrnehmen.»

Mehr Geschenk als Einschränkung

Ob das Engagement für ihn eine Einschränkung sei? «Nur insofern, als dass man nicht selbst bestimmt, was man spielt.» Darin sehe er aber auch einen grossen Vorteil:

«Wenn ich am Stadttheater spiele, muss ich mich nur um meinen Beruf kümmern. Ich kann meinen Fokus ganz aufs Handwerk legen. Nirgends sonst wäre das in dieser Intensität möglich. Das ist ein riesiges Geschenk.»

Und dennoch steht das Ende der TOBS-Zeit fest. «Wenn Katharina Rupp 2024 geht, dann gehen auch wir.» Er sei dann, mit Unterbrechungen, zwölf Jahre in Solothurn gewesen und, so schwer ihm der Abschied fallen werde: «Die Chance mit der Künstlerischen Leitung bei Karl’s kühner Gassenschau ist absolut einmalig.» Zudem locke ihn auch die Filmbranche.

Abende von besonderer Dichte

Noch bleiben zwei Jahre in Solothurn. «Die werde ich geniessen», so Schoch. Über die Produktion «Für alle Fische muss die Sintflut ein Fest gewesen sein», die am 25. November Premiere hatte, freut er sich besonders. «Deborah Epstein inszeniert Geschichten von Franz Hohler. Ich arbeite sehr gern mit ihr zusammen, sie kreiert Abende von einer ganz besonderen Dichte.»

Matthias Schoch ist in Ri­ckenbach bei Winterthur aufgewachsen. Dass er Berndeutsch spricht, liegt daran, dass seine Eltern beide aus Bern sind. «Wir haben zu Hause Berndeutsch gesprochen, sobald ich aber ausser Haus war, sprach ich Zürichdeutsch.» Es switche ihm einfach. Die zwei Dialekte seiner Kindheit hätten zwei Persönlichkeiten erzeugt, sagt er, und man ist sich nicht sicher, ob er scherzt.

Zeit zum Zweifeln bleibt nicht, denn er fügt sogleich an: «Wenn ich Zürichdeutsch spreche, liegt meine Stimme einen Halbton höher, als wenn ich Berndeutsch rede.» Darauf habe man ihn in der Schauspielausbildung hingewiesen. Seine Familiensprache: Hörbar ein My näher beim Herzen.

