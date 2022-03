Heini Schwarz war fast 30 Jahre lang Chef des Gesundheitsamts

Porträt Spitalschliessungen, Rauchverbote, Pandemie: Heini Schwarz prägte die Gesundheitsversorgung im Kanton Solothurn die letzten 30 Jahre mit 30 Jahre lang war Heinrich «Heini» Schwarz Departementssekretär im Departement des Innern, fast ebenso lange Chef des Gesundheitsamts. Er erlebte mit, wie sich die Gesundheitsversorgung im Kanton Solothurn grundlegend veränderte – vieles davon prägte er mit. Ein Rückblick. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 21.03.2022, 11.59 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Heini Schwarz hat 30 Jahre lang für den Kanton gearbeitet. Hanspeter Bärtschi

1991: Im Nahen Osten tobt der zweite Golfkrieg. Die Ukraine bestätigt in einem Referendum deutlich die Unabhängigkeit von der Sowjetunion. In den USA regiert George Bush senior. Und im Kanton Solothurn wird Heinrich «Heini» Schwarz Departementssekretär des damaligen Sanitätsdepartements. Unterstellt ist er Regierungsrat Rolf Ritschard.

Die nächsten 30 Jahre arbeitet Heini Schwarz für den Kanton. 1996, als aus den 13 Departementen im Kanton 5 wurden, wird er Departementssekretär des Departements des Innern, gleichzeitig Chef des Gesundheitsamts. Drei Regierungsräten hat er in dieser Zeit «gedient». Der Kanton Solothurn hat sich seither grundsätzlich verändert.

Rauchen in Beizen wurde verboten, Spitäler geschlossen, eine Pandemie durchgestanden. Alles hat Heini Schwarz aus nächster Nähe miterlebt, vieles mitgeprägt. Doch nun ist genug. Im März ging er in den Ruhestand.

Eine ganz andere Karriere war eigentlich aufgegleist

Erlebt hätte er genug, um ein Buch zu schreiben. Ist das ein Thema? Heini Schwarz lacht. Er sitzt an seinem Esstisch in Bellach, wo er zusammen mit seiner Frau wohnt. Die vier gemeinsamen Kinder sind alle ausgezogen. Es stimme schon, Stoff gäbe es wohl genug, sagt er. Doch ein Buch sei nicht geplant. «Im Moment erfreue ich mich vor allem am Privileg, Zeit für mich zu haben.»

Dass Heini Schwarz sein Leben lang für den Kanton arbeitete, war so nicht geplant. Eigentlich war eine andere Karriere bereits aufgegleist. Nach seinem Volkswirtschaftsstudium mit Doktorat war er Mitinhaber eines Ingenieurbüros, er leitete die selbst aufgebaute Umweltplanungsabteilung. Eine Branche mit blühender Zukunft, wie sich zeigen würde. Und er sass im Kantonsrat, seit 1989 als erster Fraktionspräsident der Grünen.

Der Entscheid sei ein zähes Ringen gewesen, sagt er. Schon damals, mit 33, habe er gewusst: Ein Zurück werde es nicht geben. Am Ende entschied er sich für den Kanton: «Es schien mir attraktiv, beruflich nahe an der Politik zu sein und für die gesamte Bevölkerung tätig sein zu dürfen.»

Spitalschliessungen als grosse Herausforderung

Bereits zwei Jahre nach seinem Antritt, 1993, wurden die Weichen für die Optimierungen der Spitalstrukturen gestellt. Das bedeutete konkret vor allem: Spitalschliessungen.

Der Hintergrund: Die Medizin wurde immer fortschrittlicher, Behandlungen zogen immer seltener wochenlange Spitalaufenthalte nach sich. Das bedeutete auch: Um Kosten zu sparen, mussten Standorte geschlossen werden. Die Höhenklinik Allerheiligenberg, das Bezirksspital Breitenbach und das Spital in Grenchen: Sie alle verschwanden.

Doch nicht ohne Widerstand. Der ganze Prozess sei sehr schwierig gewesen, erinnert sich Heini Schwarz. Menschen kamen nach Solothurn, um vor dem Rathaus zu demonstrieren. In den Medien bemühte man sich um Kriegsrhetorik («Volksaufstand» oder «Schlacht um den Allerheiligenberg» titelte diese Zeitung damals). Für den Allerheiligenberg waren ganze drei Volksabstimmungen nötig, bis das Volk die Schliessung 2010 schliesslich absegnete.

«Für Rolf Ritschard war es manchmal ein Spiessrutenlauf vom Ambassadorenhof (wo das Departement des Innern untergebracht ist) ins Rathaus», erinnert sich Heini Schwarz. Er sei beschimpft und angefeindet worden. Rückblickend sei der ganze Prozess zwar unpopulär, aber nötig gewesen.

Ein unangenehmes Dossier in die Hand nehmen und mit viel Fachkompetenz vorantreiben: Dafür lobt Schwarz nicht nur Rolf Ritschard, sondern auch seine Nachfolger Peter Gomm und Susanne Schaffner. Und auch das ist Heini Schwarz: Kein schlechtes Wort würde er über die drei verlieren. Auch nach seiner Pensionierung nicht.

Beim Rauchverbot war Solothurn Pionier

2004 wurde in Solothurn etwas in die Wege geleitet, an das sich Heini Schwarz besonders gerne erinnert: «Als im Dezember 2004 im Kantonsrat ein überparteilicher Auftrag zur Tabakprävention eingereicht wurde, schien uns die Zeit für den längst fälligen Schutz vor Passivrauchen politisch reif zu sein.» Damals gab es in der Schweiz noch nirgends Rauchverbote.

Dass in Spitälern, Heimen oder Schulen ein Rauchverbot erlassen würde, war weniger umstritten. Doch was sollte in den Beizen passieren? Besonders schwierig damals: Eine Mehrheit der Regierung hat selbst geraucht. Wie überzeugt man diese von der Notwendigkeit eines wirksamen Rauchverbots?

«Wir betonten, dass in einer den Alltag der Bevölkerung derart stark betreffenden Frage das Volk über die konkrete Ausgestaltung des Rauchverbots entscheiden soll», erzählt Schwarz. Man überzeugte die Regierung, dem Volk eine Variantenabstimmung vorzulegen. Im November 2006 befürwortete das Stimmvolk beide Varianten und entschied sich in der Stichfrage für das Rauchverbot in Beizen. Solothurn war damals erst der zweite Kanton, der ein solches einführte.

Beiname Sparapostel

Sparapostel: Nicht zuletzt wegen der Spitalschliessungen erhielt Heini Schwarz diesen Beinamen. Es ist einer, mit dem er gut leben kann. «Es war stets mein Ziel, mit den Ressourcen möglichst sparsam umzugehen und für den Kanton Solothurn das Optimum herauszuholen», sagt er. Ein Beispiel ist ihm besonders in Erinnerung geblieben:

2005 musste der Kanton mit dem Kantonsspital Aarau einen neuen Spitaltarif verhandeln. Mit Verhandlungsgeschick holte Schwarz einen grossen Rabatt heraus. In den folgenden Jahren bezahlte der Kanton Solothurn tiefere Preise als der Aargau für seine Einwohnerinnen und Einwohner. Acht Millionen Franken sparte der Kanton Solothurn damit ein.

Und zum Abschluss eine Pandemie

Im Dezember 2019 machten erste Meldungen über eine bösartige, hochansteckende Lungenkrankheit in China die Runde. Was die nächsten zwei Jahre passierte, ist bekannt.

«Was es heisst, in diesem Bereich an der ‹Front› tätig zu sein, kann man nicht in Worte fassen, man muss es erlebt haben», sagt Heini Schwarz. Er erinnert sich an Monate, in denen er durchgearbeitet hat, von morgens früh bis abends spät, sieben Tage die Woche.

Auch wurde er zusammen mit dem Kantonsarzt das erste Mal in seinem Leben angezeigt. Wegen «Nötigung, einfacher Körperverletzung, Betrug und Verbrechen gegen die Menschlichkeit». Auch wenn die Staatsanwaltschaft das Verfahren schnell wieder einstellte, weil nichts an den Vorwürfen dran war: «Persönlich gibt mir das zu denken.»

Doch nicht nur das: Der Hass, die Hetze, die Inbrunst, mit der während der Pandemie Falschinformationen aufgeschnappt und weiterverbreitet wurden: Heini Schwarz schüttelt den Kopf, fast ungläubig. Ist es wie damals, als die Leute gegen die Spitalschliessungen Sturm liefen?

Nein, sagt er, die Situation sei ganz anders. Doch er würde sich manchmal fragen, was wohl los gewesen wäre, wenn es damals schon die sozialen Medien gegeben hätte.

Dann bereut er es, dass er nicht bei seinem Ingenieurbüro blieb? Nein, das nicht. Als Neurentner blicke er dankbar auf die Arbeit, die Begegnungen und die gemeinsam erzielten Erfolge zurück.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen