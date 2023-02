Martin Ackle: Rückkehr zu Radio 32

Porträt Schule ade: Journalist Martin Ackle kehrt pünktlich zum Jubiläum zu Radio 32 zurück Primarlehrer, DJ, Radiomoderator, Bandleader und schliesslich Schulleiter: Ein Urgestein der regionalen Radiogeschichte wird an der neuen Front 32today.ch Akzente setzen. Doch ganz will Martin Ackle nicht aufs Mikrofon verzichten. Daniela Deck Jetzt kommentieren 03.02.2023, 05.00 Uhr

Martin Ackle kehrt nach einem Abstecher als Schulleiter zum Radio 32 zurück, hier im Aufnahmestudio. Hanspeter Bärtschi / Solothurner Zeitung

«Das ist mein zweites Comeback», sagt Martin Ackle zur Rückkehr zu Radio 32. Ein Jahr nach der Gründung des Lokalradios ist der gebürtige Winznauer 1992 zur Redaktion gestossen, als DJ des Eventlokals Pascha in Bützberg.

Ackle hatte damals mit der Schulkarriere abgeschlossen, wie er meinte. Nach dem Lehrerseminar in Solothurn hatte er einige Jahre als Primarlehrer in Stellvertretungen im Raum Olten-Oensingen gejobbt. Nun wollte er sich seiner Leidenschaft widmen, der Musik. «Mit der Livesendung aus dem ‹Pascha› konnte man aus dem Ausgang Familie und Freunde grüssen. Das war etwas Neues und zog wie verrückt», erinnert er sich.

Zum Sendeplatz am Mittwochabend gesellte sich bald die zweite Sendung am Freitag. DJ Martin legte nicht nur Platten auf, sondern entdeckte sein Flair für Moderationsarbeit. Neben der Faszination für Musik geniesst die Sprache für Ackle einen hohen Stellenwert. Mit schlampigem Satzbau, Nuscheln oder unpräzisen Wörtern hat man bei ihm schlechte Karten.

Als die CD's nachts hängenblieben

«Ins Radiomachen bin ich reingerutscht», erzählt er. Inzwischen hat er alles gemacht, was eine Radioredaktion bietet, vom Reporter über die Programmgestaltung bis hin zum Sitz in der Geschäftsleitung.

Martin Ackle betreute auch thematische Sendegefässe wie etwa Oekumera. «Nur Nachrichtensprecher war ich nie - mit einer Ausnahme, als ich spontan für einen Kollegen einsprang.»

2001 wurde Radio 32 Goldies Realität: Der Sendestart mit Martin Ackle (l.) und Taufpate Bo Katzman. Robert Grogg

Inhaltlich umspannt seine Erfahrung den Übergang zur Digitalisierung. Schluss mit Schneiden an der Bandmaschine und mit CD's, die mangels Besetzung der Redaktion hängenblieben und so Schichtarbeitern und Nachteulen in den Ohren gellten. Ackle: «In meinen Anfängen brachten wir auch Marschmusik, und der Redaktionsleiter machte sich Sorgen, ob Tina Turner als schwarze Sängerin Anstoss erregen könnte.»

Abstecher zum Schweizer Radio

Nach der Pionierzeit im Studio Zuchwil zügelte Ackle mit Radio 32 nach Solothurn an die Niklaus Konrad Strasse. «Wer den Umzug beim laufenden Betrieb on air nicht erlebt hat, kann sich nicht vorstellen, was es heisst, ein Radiostudio zu zügeln ohne dass die Hörer etwas davon merken», sagt Ackle.

Es klappte, auch beim innerstädtischen Umzug ins Medienhaus an die Zuchwilerstrasse. Da war Ackle nicht dabei. Er liess sich für sechs Jahre in Zürich die Grossstadtluft um die Nase wehen und arbeitete für das Schweizer Radio, sowohl für DRS 1 als auch DRS 3, wie die SRF-Kanäle damals hiessen. 2012 kehrte Ackle zu seinen journalistischen Wurzeln zu Radio 32 zurück, als Leiter Moderation und Musik.

Rückkehr an die Schule in Solothurn

Er habe gern unterrichtet, blickt der einstige Lehrer zurück. Doch nun, mit all den Veränderungen im Berufsprofil der Lehrer wäre das nichts mehr für ihn: «Was die Lehrer und Lehrerinnen neben dem Unterricht an administrativem Aufwand und Effort mit Eltern und Kinder bewältigen, Chapeau.» Dennoch: Abgeschlossen war das Kapitel «Schule» nicht.

Die Erfahrung mit Menschen sowie mit Personalführung könnte der lehrermangelgeplagten Schule zugutekommen, fand Martin Ackle vor zwei Jahren. Ende 2021 wurde er Schulleiter im Hermesbühl, dem grössten Schulhaus in der Stadt Solothurn.

Fasnacht 2003 in Langenthal mit Radiomoderator Martin Ackle (Mitte) und den Chruttbbuuch Gugge Sargans. Oliver Menge

Doch zu Beginn des aktuellen Schuljahres wurde Ackle klar, dass er längst mehr Journalist als Pädagoge ist. «Die Erfahrungen aus den 14 Monaten Hermesbühl sind wertvoll. Die Zeit als Schulleiter war für mich ein stimmiger Abschluss der Schulkarriere», sagt der 57-Jährige.

Arbeit bei 32today.ch und Moderation

Dabei kappt er nicht alle Taue zur Schule. Zu seiner Rockband Poorboys – in jungen Jahren als Lehrerband gegründet – gehört ein einstiger Kollege aus dem Lehrerseminar, verrät Bandleader Ackle.

Moderationspause 2008. WYS

Nächste Woche kehrt Martin Ackle in vertraute Gefilde zurück und bricht zugleich zu neuen Ufern auf. Mit seiner Erfahrung aus 31 Jahren Radio verstärkt er das Team der am 1. Februar neu geschaffenen Onlineplattform 32today.ch. Das heisst: Recherchieren und schreiben. Aufs Reden am Mikrofon will er aber nicht verzichten. Neben dem 90-Prozent-Pensum beim jüngsten Radio 32-Kanal wird Ackle einzelne Moderationsaufträge übernehmen.

32 Jahre Radio 32 Am 24. Februar 1991 ging Radio 32 auf Sendung. Da versteht es sich von selbst, dass das 32-Jahr-Jubiläum gefeiert wird - mit 32 Stunden «onAir». Von 5 Uhr morgens am 23. Februar bis um 13 Uhr am 24. Februar moderiert das Morgenshowteam Marco Imbach und Jasmin Langenegger eine abwechslungsreiche Livesendung, auch nachts. Zu Wort kommen Moderatorinnen und Redaktoren aus früheren Jahrzehnten der Radiogeschichte sowie illustere Gäste aus Musik, Sport, Politik und Unterhaltungsbranche, zum Beispiel Mitgründer Dani Fohrler und Plüsch-Sänger Ritschi.

