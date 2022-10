Porträt Sarah Koch tritt als Standortförderin ab – nun reist sie durch Indonesien und will bis zu 60 Meter tauchen: «In diesen Tiefen muss man genau wissen, was man macht» Nach acht Jahren ist Schluss. Sarah Koch hört mit 43 Jahren als Leiterin der Solothurner Standortförderung auf. Jetzt ist sie am Apnoetauchen in Indonesien. Ein Blick zurück auf ihre Amtszeit. Handelskammerdirektor Daniel Probst findet, ihr Abgang sei ein Verlust für den Kanton. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 29.10.2022, 05.00 Uhr

Sarah Koch tritt als Leiterin der Solothurner Standortförderung ab. Den Entscheid, Schluss zu machen, traf sie tief unten im Zürichsee. Bruno Kissling

Sie war ganz unten auf dem Grund des Zürichsees, umgeben nur von Wasser, Dunkelheit und Stille, als ihr plötzlich klar wurde: Es ist vorbei. Schluss. Nach acht Jahren als Leiterin der Standortförderung Solothurn, so wurde ihr damals, im Frühsommer 2022, klar, ist es Zeit für eine neue Herausforderung, ein neues Kapitel in ihrem Leben. So erzählt es Sarah Koch Mitte Oktober im Restaurant Bindella. In der Nähe der Aare, auf ihren Wunsch hin. Wasser ist ihr Element.

Im Sommer schwamm sie eigentlich fast täglich im Fluss vor den Toren der Altstadt. Selten am Mittag, meist am Feierabend. Auch im Winter, wenn auch nicht ganz so regelmässig. Aber mindestens einmal die Woche. «Damit der Körper die Routine behält», sagt sie und schmunzelt. Mit eisernem Willen gegen die eisige Kälte, könnte man auch sagen. An sich arbeiten, um über sich hinauszuwachsen.

Mit gerade einmal 35 Jahren wurde Koch zur Leiterin der Standortförderung

Sarah Koch ist es sich gewohnt, mehr zu machen. Ihren ersten Job hatte sie mit 14. Sie hat Schuhe verkauft, Teigwaren abgefüllt, Lastwagen gezählt und für die SP Äpfel ausgefahren. Schon während des Studiums der Volkswirtschaftslehre an der Universität Freiburg begann sie beim Institut für Materialprüfung, wo sie letztlich während über zehn Jahren in unterschiedlichen Funktionen tätig war. Ihre heute knapp 18-jährige Tochter war schon auf der Welt, als sie ihre Masterarbeit abgab. Thema: Neue politische Ökonomie des Krieges am Beispiel des Angola-Krieges (1975–2002).

Nach kurzem Abstecher zum Bundesamt für Strassen wird Koch 2014, gerade 35-jährig, Leiterin der Wirtschaftsförderung Solothurn. Was neben ihrer fachlichen Kompetenz und ihrer beruflichen Erfahrung auch für sie sprach: Als Gemeinderätin von Oberbuchsiten kannte sie den politischen Betrieb. Fragt man sie selbst nach den Höhepunkten ihrer achtjährigen Tätigkeit als oberste Förderin des Wirtschaftsstandorts, dann erzählt sie von den vielen Gesprächen mit Unternehmern, Politikerinnen und Beamten. Der Arbeit hinter den Kulissen.

Die Ansiedlung von Biogen und Kochs Wirken im Hintergrund

Fragt man Daniel Probst, Direktor der Solothurner Handelskammer und damit Vertreter der grösseren, exportorientierten Unternehmen im Kanton, sagt er, ihm sei als Erstes die Ansiedlung von Biogen 2015 in den Sinn gekommen. Das Leuchtturmprojekt, ein Husarenstück. Von einem Jahrhundertcoup sprechen einige. Im Vordergrund standen damals andere. Volkswirtschaftsdirektorin Esther Gassler etwa oder Baudirektor Robert Fürst. Oder Karl Brander, Leiter der Standortpromotion, und Kantonsbaumeister Guido Keune.

Kaum im Amt konnte der Kanton Solothurn Biogen für sich gewinnen. Sarah Koch agierte bei der Ansiedlung des Biotech-Unternehmens vorwiegend im Hintergrund. Bruno Kissling

Sarah Koch arbeitete im Hintergrund, aber sie war immer dabei, wenn es zählte: beim Pitch vor der Biogen-Geschäftsleitung in Zug genauso wie bei der Vertragsunterzeichnung. Für die Entscheider des Biotech-Unternehmens war sie eines der wichtigen Gesichter dieses Deals, eine Säule des Vertrauens. Koch sagt: «In einem solchen Moment ist man Geschäftspartner. Es ist wichtig, sein Gegenüber zu verstehen, das Unternehmen, aber auch die Entscheidungsträger, ihre Bedürfnisse, ihre Anliegen.»

Für Handelskammer-Direktor Daniel Probst ist Kochs Abgang «ein Verlust für den Kanton Solothurn». Bruno Kissling

Ob des hellen Strahlens des Leuchtturmprojektes Biogen drohen viele andere Initiativen, von Koch übersehen zu werden. Sie habe viele angestossen und verändert, sagt Daniel Probst. Und: «Dass sie geht, ist ein Verlust für den Kanton Solothurn. Sie hat die Standortförderung breiter aufgestellt und hat dabei einen wirklich guten Job gemacht.»

Sie ist quasi die Mutter des Medtech-Clusters und dessen Vermarktung

Sarah Koch hat ämterübergreifendes Arbeiten forciert. Zum Beispiel mit dem Amt für Raumplanung. Denn zuerst brauchen neue Unternehmen Bauland oder bestehenden Raum, den sie umnutzen können. Aber dann auch Wohnraum für ihre Arbeitskräfte und Fachleute für die Jobs im Unternehmen. Ideen wie der Masterplan für den Industriepark Grenchen hat Koch genauso vorangetrieben wie die Entwicklung des Attisholz-Areals oder das 15 Gemeinden umfassende Projekt All-Gäu.

Sie habe auch erkannt, dass man in Clustern denken müsse, sagt Handelskammerdirektor Daniel Probst. Unter ihr habe Solothurn angefangen, sich als Medtech-Standort zu etablieren. Die Biogen-Ansiedlung (Investitionen über rund 1,5 Milliarden Franken, rund 600 Arbeitsplätze) ist nur die Spitze des Eisbergs.

Das Medtech-Start-up Sensile Medical konnte in Solothurn gehalten werden. Dank eines Umzugs von Hägendorf ins Usego-Gebäude in Olten. Bruno Kissling

Probst erwähnt als weiteres Beispiel auch Sensile Medical, ein unterdessen von Gerresheimer aufgekauftes Start-up im Bereich Patch-Pumpen, das im Kanton gehalten werden konnte (Umzug von Hägendorf nach Olten). Koch habe das Medtech-Cluster erkannt, angefangen, die Unternehmen zu vernetzen, Daten gesammelt, auch zu Ausbildungsmöglichkeiten und Fachkräften und habe dann die Region entsprechend vermarktet.

Ausnahmezustand wegen Corona: Für Standortförderung blieb keine Zeit

Das Thema Fachkräftemangel beschäftigt die Wirtschaft seit Jahren. «Das grösste Potenzial besteht bei den Frauen», sagt Daniel Probst. So war Sarah Koch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie stets ein wichtiges Thema. Aus volkswirtschaftlicher Warte, aber auch aus eigener Perspektive, der Perspektive einer alleinerziehenden Mutter.

Jonas Motschi, Leiter des Amtes für Wirtschaft und Arbeit, fiel gleich zu Beginn des Lockdowns wegen einer Corona-Erkrankung längere Zeit aus. Michel Lüthi

Koch war an vielen Fronten aktiv. Aber mit Beginn der Pandemie hatte sie plötzlich andere Aufgaben. Als Jonas Motschi, der Leiter des Amts für Wirtschaft und Arbeit und während langer Zeit ihr Vorgesetzter, im ersten Lockdown an Corona erkrankte und darauf wochenlang ausfiel, führte sie das AWA interimistisch, später orchestrierte sie die Corona-Härtefallhilfen im Kanton. Probst: «Sie und ihr Team haben in dieser Ausnahmezeit einen hervorragenden Job gemacht.»

Kehrseite der Medaille: Sie hatte keine Zeit, sich um die Standortförderung zu kümmern, wie ihre Abteilung seit dem Juni 2020 und der Revision des Wirtschafts- und Arbeitsgesetzes heisst (siehe dazu Zweittext hier verlinken). Quasi die Verankerung des breiteren Verständnisses der Wirtschaftsförderung. Der Einbezug von Fachkräften, Wohnraum, Tourismus und Freizeitangeboten. Genau hier hätten sich Solothurn durch Corona auch Chancen geboten.

Hunderte Überstunden während Corona und die Auszeit danach

Homeoffice und Remote-Work in Kombination mit dem verhältnismässig günstigen, attraktiven Wohnraum hätten die Chance geboten, Leute zurück aus den Grosszentren locken zu können. Eine Chance, die Koch schlicht nicht nutzen konnte, einer aber, der sie nachtrauert. Denn sie weiss auch: «Der Kanton Solothurn lebt in erster Linie von den Einnahmen der natürlichen Personen, nicht von den juristischen.» Also von Bürgerinnen und Bürgern stärker als von Unternehmen.

Zugleich hat sie es geliebt, die Ausnahmesituation, das schnelle Denken und Handeln. «Wir mussten alles aus dem Nichts aufbauen und hatten Hunderte von Beizen, die von Existenzsorgen geplagt Druck machten.» Sie empfand es als Privileg, diese Verantwortung zugetraut bekommen zu haben.

In Dahab, im legendären Blue Hole, ging Koch im Frühjahr 2022 oft tauchen. CC

Dafür hat sie sich ins Zeug gelegt, hat Hunderte von Überstunden angesammelt. Im ersten Halbjahr 2022 baute sie viel Überzeit ab, verbrachte insgesamt zehn Wochen in Ägypten. Sie war tauchen. Freitauchen. Vor zehn Jahren hat sie damit angefangen. 43 Meter schafft sie, 60 ist das Ziel. Sie will in den Bereich, wo man sich sehr bewusst sein muss, was man macht. Es braucht Atemtechnik, unzählige Trainings und viel Mumm.

Tiefer, immer tiefer: Eine Reise nach Indonesien zum Apnoetauchen

In der Schweiz hat sie weitergemacht. Einmal pro Woche ist sie am Sonntag im Zürichsee. Rund 1.40 Minuten ist sie pro Tauchgang unter Wasser. Und genau da unten, nachdem sie endlich mal Zeit hatte, nachzudenken, nachzufühlen auch, da war ihr plötzlich klar: Es muss was Neues kommen. Nicht aus einem bestimmten Grund, es sei wie eine Stimme in ihrem Innern gewesen, die in der Stille des Wassers plötzlich ganz laut wurde.

Seit Mitte Oktober ist Koch in Indonesien unterwegs. Spätestens zu Weihnachten will sie wieder in der Heimat sein. CC

Sie gibt einen Traumjob auf, sagt Sarah Koch selbst. Beim Abschied hat sie geweint, aber auch gelacht. Weil sie sich freut. Auf ein neues Kapitel. Ein neues Abenteuer auch. Raja Ampat in Indonesien. Noch einmal tauchen. In neue Tiefen vordringen.

Wie es danach weitergehen könnte, da hat sie ihre Ideen. Mehr verraten will sie nicht. Sie will sich die Freiheit nicht nehmen, noch einmal ganz neue Ideen zu entwickeln während ihrer Reise. Koch: «Ich habe jahrelang funktioniert. Aber es gibt noch etwas anderes in mir, dem möchte ich Raum lassen, dass es sich entfalten kann.»

Die nackten Zahlen zu den Koch-Jahren

Woran misst man die Standortförderung? Versuchen wir es mal mit den nackten Zahlen. Laut dem Bundesamt für Statistik zählte der Kanton Solothurn 2014 18'347 Arbeitsstätten. 2020 (die letzten beim BfS verfügbaren Daten) waren es nur noch 18'219 (–0,7 Prozent). Im gleichen Zeitraum wuchs die Zahl der Arbeitsstätten schweizweit von 668'419 auf 694'851 (+2,8 Prozent).

Zugleich aber Wuchs die Zahl der Beschäftigten in Solothurn sogar leicht stärker als im Schweizer Mittel (siehe oben). Die Beschäftigtenzahl in Solothurn wuchs zwischen 2014 und 2020 von 138’761 auf 145’737 (+3,96 Prozent) an – und war damit gar geringfügig höher als die nationalen Zuwachsraten bei den Beschäftigten (+3,95 Prozent).

Weniger Unternehmen, aber zugleich Zuwachsraten bei den Beschäftigten – wie soll das gehen? In dem die bestehenden Unternehmen mehr Leute einstellen. Oder grössere Unternehmen in den Kanton ziehen. Denn eine genauere Betrachtung zeigt: Seit Kochs Amtsantritt kamen jedes Jahr mehr Unternehmen nach Solothurn als Firmen in andere Kantone zogen.

Interessant ist dabei auch zu sehen, woher die Zuwanderung kommt (anhand der Daten von 2019). Vor allem aus den Nachbarkantonen Aargau (+14) und Bern (+12) kommen mehr Firmen als dorthin abwandern. Ein klares Minus weist Solothurn dafür gegenüber den folgenden Kantonen aus: Schwyz (-8), Thurgau und Waadt (je -4) auf.

Aber auch die Beschäftigten-Zahl kann trügerisch sein. Denn legt man den Fokus auf die Vollzeitäquivalente, performt Solothurn im Vergleich zum Rest des Landes unterdurchschnittlich. Dort steht einem kantonalen Zuwachs von 3,03 Prozent ein nationaler Zuwachs von 4,29 Prozent gegenüber.

Bei all diesen Zahlen muss eines klar sein: Die Standortförderung eines Kantons hat da allenfalls einen gewissen Einfluss. Bei den meisten Ansiedlungen, Umsiedlungen, Gründungen oder Konkursen von Unternehmen hat sie ihre Finger allerdings nicht im Spiel.

