Porträt Regierungsrat Roland Heim verabschiedet sich nach acht Jahren im Amt und ist ab jetzt wieder einfach der Roli Das Büro ist geräumt, am Sonntag steht keine Bundesfeierrede auf dem Programm, sondern eine ganz private Wanderung auf die Hasenmatt. Finanzdirektor Roland Heim verabschiedet sich ohne Brimborium. Urs Moser 30.07.2021, 05.00 Uhr

Die Schlüsselübergabe hat schon stattgefunden: Der abtretende Regierungsrat Roland Heim (l.) mit Nachfolger Peter Hodel. Hanspeter Bärtschi

Das Büro ist schon geräumt. Nachfolger Peter Hodel möchte nicht die gleichen Bilder hängen lassen, die Roland Heim noch von seinem Vorgänger Christian Wanner übernommen hatte. 26 Jahre hingen sie also dort, jetzt muss gestrichen werden, bevor der «Neue» am Montag einziehen kann. Roland Heim hat sich deshalb für die letzten Tage im Amt einen Arbeitsplatz im Vorzimmer eingerichtet. Unkompliziert, bescheiden, pragmatisch – das dürfte auch sein ganzes Wesen und achtjähriges Wirken als Regierungsrat gar nicht so schlecht beschreiben. Die Freisinnigen organisieren am Montag so etwas wie einen kleinen Triumphzug vom Niederamt nach Solothurn zur Amtseinsetzung ihres neuen Regierungsrats, der Stadtsolothurner Heim kam damals allein mit dem Velo.

Roland Heim, Susanne Schaffner, Brigit Wyss, Remo Ankli und Roland Fürst im Kantonsratssaal. Hanspeter Bärtschi Roland Heim gehörte 2013 neben Remo Ankli und Roland Fürst zu den neu gewählten Regierungsräten. Esther Gassler und Peter Gomm wurden wiedergewählt.

Hanspeter Baertschi Die Schlüsselübergabe von Christian Wanner an ihn sorgte für ein grosses Medieninteresse.

Hansjörg Sahli Und gleich folgt die erste 1. August-Rede als Regierungsrat (in Subingen).

Rahel Meier 100 Tage im Amt: Remo Ankli, Roland Fürst und Roland Heim auf dem Weissenstein.

Hanspeter Bärtschi Ein jährlich wiederkehrendes Ereignis für den Regierungsrat: Die Präsentation des Budgets. Hier im 2019 mit Andreas Bühlmann (Chef Amt für Finanzen) und Susanne Koch Hauser (Präsidentin Finanzkommission).

Hanspeter Bärtschi Ein grosses Projekt: Die Steuervorlage STAF 17.

Tom Ulrich Porträtbild von Roland Heim im Rathaus.

Thomas Ulrich Roland Heim zusammen mit Stefan Müller-Altermatt im Wahlzentrum während der Kantons- und Regierungsratswahlen 2021. Tom Ulrich 2021 übergibt er selbst den Schlüssel fürs Finanzdepartement an Peter Hodel. Hanspeter Bärtschi Und noch ein paar weitere Bilder aus dem Archiv: Beim Anstossen auf Hilari 2020. Hanspeter Bärtschi 2015 am HESO-Behördentag auf dem Heissen Stuhl. Der Landammann und Finanzdirektor wird von Manfred Joss, Chefredaktor Radio 32 interviewt.

Andreas Kaufmann Roland Heim lässt sich im August 2018 beim Benefiz-Fussballturnier in Solothurn feiern.

Hans Peter Schläfli Roland Heim macht auch Musik. Hier im Rahmen des Kinder- und Jugendfests im KInderheim Bachtelen zum 125-Jahr Jubiläum.

Oliver Menge Roland Heim mit Gattin Jacqueline an der Gosche Night 2014 in Grenchen.

Oliver Menge Der CVP-Regierungsrat probiert im März 2018 an der Berufsmesse EBA im Alten Spital eine Virtual Reality Brille aus.

Michel Lüthi Und hier war er vor seiner Wahl anzutreffen: Im Schulzimmer.

Roland Heim hatte schon eine lange Karriere als Kantonsrat und CVP-Fraktionschef («das schönste Milizamt, das man im Kanton haben kann») hinter sich, als er das Amt des Finanzdirektors 2013 übernahm. Er wusste also, was ihn erwartet, und doch: Zu erfahren, wie wenig man letztlich auch im Kleinen als Regierungsrat einfach mal selber bestimmen kann, überraschte ihn schon ein bisschen. «Man darf nicht einfach in ein laufendes Amtsgeschäft eingreifen und Anweisungen geben, das wäre dann schon Amtsmissbrauch.» Was sich zunächst nach leiser Klage anhört, wird sogleich ins rechte Licht gerückt: «Und das ist auch gut so.»

Heim war im übrigen selber daran beteiligt, der Regierung – wenn man so will – zusätzliche Fesseln anzulegen: Als Mitglied des Verfassungsrats in den 1980er-Jahren, der sich für die Totalrevision der Kantonsverfassung das Verordnungsveto für den Kantonsrat ausdachte. Er stehe grundsätzlich nach wie vor hinter dieser Stärkung des Parlaments, sagt er heute. Er hoffe nur, dass das Instrument nicht noch mehr strapaziert wird. Denn man habe damals nun wirklich nur an eine Kontrolle für tatsächlich dem Willen des Gesetzgebers entsprechende Ausführungsbestimmungen gedacht und sicher nicht an so etwas wie die Definition von Waldabständen für die Leinenpflicht.

Schlüsselübergabe von Roland Heim an Peter Hodel. Hanspeter Bärtschi

Ein Milliardendefizit und erst noch stolz darauf

Wie kein anderes Regierungsmitglied muss (oder darf) sich der Finanzdirektor an handfesten Zahlen messen lassen (auch wenn er sie natürlich nur bedingt wirklich selber beeinflussen kann). Mit drei positiven Rechnungsabschlüssen in Folge legte Roland Heim hier in seiner zweiten Amtsperiode eine saubere «Performance» hin. Aber er hält auch den absoluten Negativrekord: Weit über eine Milliarde Defizit im Jahr 2015, so etwas gab es noch nie und wird es hoffentlich auch nie wieder geben. Und dann ist es erst noch etwas, auf das sich der abtretende Regierungsrat rückblickend erlaubt, ein bisschen stolz zu sein.

Die damals in der Erfolgsrechnung verbuchte Ausfinanzierung der kantonalen Pensionskasse war eine harte Knacknuss, die der neue Finanzdirektor aufgetragen bekam und durch die Instanzen bis zum Volksentscheid mit über 70 Prozent Jastimmen brachte. Ein «zäches» Geschäft sei das gewesen. Aber er sei froh, dass man es so durchziehen konnte.

«Wir haben das Loch hinter dem Haus aufgefüllt, das niemandem aufgefallen ist»,

sagt Heim. Heute stehe die verselbständigte Pensionskasse grundsolide da und irgendwann werde in der breiten Öffentlichkeit niemand mehr wissen, warum überhaupt in der Staatsrechnung jedes Jahr 27 Millionen abgeschrieben werden müssen.

Die Steuerdebatte gerne noch zu Ende geführt

Ein anderer Meilenstein ist natürlich die Unternehmenssteuerreform (Staf-Vorlage). Das Geschäft begleitete Heim eigentlich schon durch seine ganze Amtszeit und brachte ihm durchaus auch Kritik ein, bis es dann letztes Jahr unter Dach gebracht werden konnte. Mangelnde Leadership wurde ihm und dem Gesamtregierungsrat vorgeworfen. Er sei tatsächlich etwas überrascht worden, als die vom Regierungsrat eingesetzte Begleitgruppe mehr oder weniger hinter seinem Rücken mit einem fixfertigen Vorschlag an die Öffentlichkeit getreten ist und der Regierung quasi den Tarif für die Umsetzung der sogenannten Vorwärtsstrategie durchgab, räumt Heim rückblickend ein. Die als «historischer Kompromiss» gefeierte Variante scheiterte dann allerdings ja auch prompt an der Urne, und der Finanzdirektor musste sich ans Telefon hängen, um Parteien, Verbände und Gemeinden wieder ins gleiche Boot für einen zweiten Anlauf zu holen.

Ein grosses Projekt: Die Steuervorlage STAF 17. Tom Ulrich

Mit der Aussenwahrnehmung ist das ohnehin so eine Sache. Offen spricht zum Abschied niemand schlecht über einen abtretenden Regierungsrat, im Vertrauen hört man schon Klagen, dass da gar nichts mehr gehe und es Zeit für den Wechsel sei. Fragt man Roland Heim selber, dann fuxt ihn die eine Sache: Dass er den Abschluss der Steuerdebatte mit der Entlastung auch der natürlichen Personen in den unteren Einkommenskategorien nicht mehr selber unter Dach bringen kann. «Ich hätte mir eine Abstimmung über die Initiative ‹Jetz si mir draa› gewünscht und wäre motiviert in den Abstimmungskampf gestiegen», sagt er. Es war das Parlament, das es anders wollte. «Ich hätte es gerne fertig gemacht, es hat zeitlich halt einfach nicht gereicht», so Heim.

Zuerst einmal auf die Hasenmatt, dann weiterschauen

Die Zeit läuft heute ab, die Schlüsselübergabe hat schon stattgefunden und mit dem Feierabend endet endgültig die Laufbahn als Regierungsrat. Da ist auch Wehmut, klar. Aber die Lust darauf, mit seiner Zeit wieder machen zu können, was man gerade will, überwiegt dann doch. Wieder einmal Ferien in der Nebensaison nach Lust und Laune und nicht nach der sitzungsfreien Zeit der Regierung planen, die Mitgliedschaft in der alten Garde des Tambourenvereins Solothurn wieder stärker pflegen oder die Treffen des Lions Club (sie finden jeweils an einem Dienstag statt, wenn Regierungssitzung ist): «Darauf freue ich mich», sagt Heim, denn es sind die Gelegenheiten, bei welchen er schon während der Amtszeit nicht der «Herr Regierungsrat», sondern einfach der «Roli» war.

Am Sonntag geht es mit den Freuden des Rentnerdaseins los: Auf dem Programm steht keine Bundesfeierrede, sondern eine Wanderung mit Gattin Jacqueline auf die Hasenmatt. Und später? Er habe nicht im Sinn, ein Buch zu schreiben, aber vielleicht werde man wieder das eine oder andere Lied von Hobby-Troubadour Roli Heim zu hören bekommen.