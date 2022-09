Porträt Markus Spielmann verteidigt die Freiheit der Solothurner Hüsli-Besitzer: «Man muss die Leute nicht zu ihrem Glück prügeln» Sonnenstrom hat Zukunft, sagt Markus Spielmann. Doch als oberster Hauseigentümer im Kanton setzt er sich vehement gegen eine Solarpflicht auf Hausdächern ein. Wenn es um die Beschränkung von Eigentumsrechten geht, ist mit dem Freisinnigen nicht zu spassen. Christof Ramser Jetzt kommentieren 24.09.2022, 05.00 Uhr

Markus Spielmann in der Kanzlei der Aarejura-Rechtsanwälte, wo er oft bis in die Nacht arbeitet. Die Wochenenden jedoch gehören der Familie. Bruno Kissling

Nein, eine Solaranlage gibt es auf dem Haus von Markus Spielmann in Starrkirch-Wil nicht. Beim Bau des Eigenheims vor sechs Jahren sei das finanziell nicht drin gelegen. Danach stand dem Vorhaben eine Frist von fünf Jahren für den Steuerabzug im Weg. Doch nun soll es vorwärts gehen. «Eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach, die das Elektroauto in der Garage speist, das hat Zukunft», sagt Spielmann.

Durchgerechnet habe er das Vorhaben zwar nicht. Aber inzwischen dürfte es sich auszahlen. Denn wenn eine Investition in erneuerbare Energien genügend attraktiv sei, würden die Hauseigentümer durchaus aktiv. «Man muss sie nicht zu ihrem Glück prügeln.»

Spielmanns Worte haben Kraft. Denn das Bild von der Schweiz als Land der Mieter, es relativiert sich im mittelständischen und eher ländlich geprägten Solothurn. In keinem anderen Kanton ausser Jura, Wallis und Appenzell Innerrhoden ist die Wohneigentumsquote gemäss Bundesamt für Statistik höher. Gegen 22'000 Mitglieder hat der Solothurner Hauseigentümerverband (HEV) und ist damit wohl der grösste Verband im Kanton. Seit diesem Jahr steht Markus Spielmann an der Spitze, nachdem er bereits seit 2014 die Geschäfte geführt hatte.

Ablehnung des Energiegesetzes als «Meisterstück»

Wie sehr der HEV seine Muskeln spielen lassen kann, zeigte sich 2018. Damals bodigte der Verband das neue Solothurner Energiegesetz. «Das war mein Meisterstück», sagt Spielmann. Mit über 70 Prozent schickte die Stimmbevölkerung die Vorlage mit Nachdruck an den Absender zurück. Mit ein Grund war die Pflicht, fossile Brennstoffe mit Solaranlagen und Wärmepumpen zu ersetzen. Spielmann betont:

«Wir schützen das Eigentum, und da ist jeder Zwang ein Problem.»

Die markige Nein-Kampagne zeigte Wirkung. Nach der Ablehnung des Energiegesetzes strömten dem HEV zahlreiche Neumitglieder zu. In Feststimmung kommt er diesen November erneut. Dann feiert der Solothurner Verband sein 100-jähriges Bestehen.

Nun, nach vier Jahren, zeichnet sich ein neues Energiegesetz ab. Doch inzwischen hat sich der Wind gedreht. Im Juni hat sich der Kantonsrat grundsätzlich für die Solaranlagenpflicht auf Neubauten ausgesprochen. Diese Woche diskutierte das Bundesparlament eine Solarpflicht sogar auf bestehenden Bauten, wenn diese erheblich saniert werden müssen. In mehreren Kantonen ist dies beschlossene Sache.

Müssten die Solothurner Eigenheimbesitzer nun nicht auch ein Zeichen setzen und einen Beitrag an die einheimische Produktion leisten? Verpasst man nicht ein Momentum?

«Zu 90 Prozent» könne er mit dem neuen Energiekonzept leben, sagt Spielmann. Doch aufgrund der übrigen 10 Prozent prognostiziert er dem zweiten Anlauf zum neuen Gesetz erneut Schiffbruch. Indem die Regierung die Solarpflicht auf Neubauten ins Gesetz giessen wolle, überschreite sie eine rote Linie. Also würde der HEV ein Referendum erneut unterstützen? «Das kann ich nicht sagen, ich bin nicht der Verband, ich bin nur der Spielmann.»

2023 will er in den Nationalrat einziehen

Wer ist er also, der Spielmann? Öffentlich in Erscheinung tritt er in erster Linie als Kantonsrat. 2016 rutschte er nach, und nach der Wahl von Peter Hodel in den Regierungsrat übernahm er das Fraktionspräsidium der FDP. «Sich für die Solothurner Bevölkerung einzusetzen, ist eine sinnstiftende Aufgabe. Sie macht mir einen Heidenspass.»

Jetzt plant der 46-Jährige seinen nächsten Schritt auf der politischen Karriereleiter. Im Oktober 2023 möchte er in Kurt Fluris Fussstapfen treten und in den Nationalrat einziehen. 2019 kandidierte er erstmals und erreichte einen Spitzenplatz. Die Nomination auf der Wahlliste dürfte ihm kaum zu nehmen sein.

Sein Brot verdient der Rechtsanwalt als Partner einer grösseren Kanzlei. Daneben sitzt er in mehreren Verwaltungsräten und präsidiert die gemeinnützige Stiftung Keradonum, die in Olten die einzige unabhängige Hornhautbank der Schweiz betreibt. Deren Aufgabe ist es, Verstorbenen Augengewebe zu entnehmen, das im Labor aufbereitet und Augenärzten für Transplantationen zur Verfügung gestellt wird. «Damit kann Menschen das Augenlicht wieder geschenkt werden.»

Das wichtigste aber ist dem Vater des siebenjährigen Aurelian und der vierjährigen Eliana seine Familie:

«Ich bin trotz meiner vielen Engagements Vollblutpapi und bemühe mich, viel Zeit mit meinen Kindern zu verbringen.»

Die Wochenenden sind für die Familie reserviert, ein Samstagmorgen in der Kanzlei ist tabu. Stattdessen geht er dann mit einem Freund oft joggen. «Als ich vor einigen Jahren auf die Waage stand, bin ich erschrocken.» Inzwischen habe er zehn Kilo abgenommen, und es gebe Bekannte, die das durchaus sehen.

Die Kampfkasse seines Verbandes ist gefüllt

Verschlanken will Spielmann nun administrative Hürden für Erneuerbare. Wie sehr diese der Energiewende im Wege stünden, illustriert er anhand der Oltner Baugenossenschaft Dreitannen, die er ebenfalls präsidiert. Seit fünf Jahren plane diese auf ihrer Überbauung im Kleinholz mit 288 Wohnungen eine Solaranlage. «Wir haben die Finanzen, die Flächen und den Willen dazu.»

Doch es sei ihnen beschieden worden, dass zuerst die Dächer saniert werden müssten. Danach sagte der Installateur, die Anlage sei zu gross, weil sie das Netz überfordern würde. Verzweifelt wandte sich Spielmann an den Chef des lokalen Energieversorgers AEN. «Wären wir nicht per Du, hätte die Genossenschaft das Projekt auf unterer Stufe beerdigt.»

Spielmann bleibt dabei: «Würden die 20 Milliarden, die Hauseigentümer in der Schweiz jährlich in ihren Gebäudepark investieren, intelligenter gelenkt, dann ginge es ohne Zwang vorwärts mit der Energiewende.» Eine Mehrbelastung für seine Klientel kommt für den Freisinnigen nicht infrage. Das zeigt sich auch bei der Neubemessung der in Solothurn zu tiefen Katasterwerte. Die Kampfkasse des HEV für einen allfälligen Abstimmungskampf gegen höhere Steuern, das kündigte der Präsident bereits an, sie ist gefüllt.

