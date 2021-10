Das ist die Geschäftsführerin des Solothurner Sterbehospiz

Das Projekt

2016 wurde der Verein Sterbehospiz Solothurn gegründet mit der Absicht, in der Region Solothurn ein Hospiz zu eröffnen. Die Idee an und für sich wurde nie gross in Frage gestellt – schwieriger erwies sich deren Umsetzung. Zunächst suchte der Vorstand über mehrere Monate erfolglos nach einem Standort. Diesen fanden die Verantwortlich schliesslich im ehemaligen Pfarrhaus in Derendingen, das die reformierte Kirchgemeinde Wasseramt an den Verein vermietet, nachdem sich die Kirchgemeindeversammlung im Dezember 2020 dafür ausgesprochen hat. Das Ganze war damals an gewisse Auflagen gebunden. So war der Verein auf eine gewisse Summe an Spenden und auf grünes Licht des Kantons Solothurn angewiesen. Dieser hat sich in der Zwischenzeit für das Projekt ausgesprochen und eine provisorische Betriebsbewilligung in Aussicht gestellt, welche nach drei Jahren in eine definitive umgewandelt werden kann. In einem nächsten Schritt wird nun das Pfarrhaus umgebaut. Zuletzt reichte der Verein das Bauvorhaben ein, bis Donnerstag lief die Frist für Einsprachen. Stand jetzt gibt es keine. Verläuft der Umbau nach Plan, startet der Betrieb im April 2022. (nka)