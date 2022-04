Porträt Er gehört zu den erfolgreichsten Athleten der Schweiz: Jetzt ist Heinz Frei ein Spitzensportler im Ruhestand Auf einen Kaffee mit Heinz Frei. Der 64-jährige Pionier des Rollstuhlsports war unter anderem 14-mal Weltmeister und er hat 15 paralympische Goldmedaillen gewonnen. In seinem früheren Wohnort Etziken wurde ein Weg nach ihm benannt, in Oberbipp gibt es seit 2021 einen Heinz-Frei-Platz. Lucilia Mendes von Däniken Jetzt kommentieren 09.04.2022, 05.00 Uhr

Heinz Frei in seinem Haus in Oberbipp, wo er inzwischen wohnt. Bruno Kissling

Die Kaffeetassen auf Heinz Freis Esstisch im Wohnzimmer mit Sicht zu den Alpen symbolisieren Teile seines Lebenslaufes. Der Besucherin gibt er eine Tasse mit einem Abbild der royalen Kate und William und erklärt lachend: «Die beiden haben beschlossen, am selben Tag zu heiraten wie meine Frau Rita und ich.»

Er selber trinkt den Kaffee aus einer Tasse mit dem Schriftzug und den Maskottchen von Tokio 2020 drauf. «Ein Erinnerungsstück an meinen letzten grossen Erfolg», erklärt Frei und beginnt zu erzählen:

«Ich wusste schon lange, dass die Sommerspiele in Tokio der Abschluss meiner sportlichen Karriere sein würden. Und mir war bewusst: Entweder gelingt mir nochmals ein Erfolg oder man wird sagen: Er hat es verpasst, am Höhepunkt seiner Laufbahn aufzuhören.»

Aus «Tokio 2020» wurde aufgrund der Pandemie «Tokio 2021». Dies bedeutete: kaum Wettkämpfe, aber mehr Ruhezeit und Zeit für Trainingsfahrten auf fast leeren Strassen.

In Tokio sei er fokussiert, aber entspannt gewesen – und das, obwohl er gegen zum Teil 40 Jahre jüngere Athleten antreten musste. «Ich war mit 63 Jahren der älteste Athlet in meiner Gruppe, aber im Gegenzug hatte niemand die Erfahrung, die ich habe. Und so reichte es zu Silber.»

Japan hat für Frei eine besondere Bedeutung – er war bereits an den Winter-Paralympics in Nagano mit dem Langlaufschlitten – er gewann 14-mal den Marathon in Oita, 1999 mit Weltrekord, welcher erst 2021 von Marcel Hug mit seinem Formel-1-Rennrollstuhl unterboten wurde.

Gespür ohne Gespür

Schon als junger Mann war Frei ein passionierter Sportler. Er nahm regelmässig an Läufen teil. Im Alter von 20 Jahren passierte bei einer Streckenbesichtigung zu einem Berglauf das, was sein Leben auf den Kopf stellte: Er rutschte aus, stürzte in ein Tobel und landete im Paraplegikerzentrum Basel. Diagnose: Querschnittlähmung.

«Mit 20 freut man sich auf Freiheiten, die das Leben bietet. Ich war voller Pläne und stand kurz vor der Rekrutenschule – und dann spürte ich plötzlich die Hälfte des Körpers nicht mehr.»

Alltägliche Sachen, wie der Gang zur Toilette, sich anzuziehen oder von A nach B zu kommen, waren nur noch mit Hilfe von aussen möglich. «Und genau in der Zeit, wo man durch das Erlebte seinen Körper so verflucht, muss man sich intensiv mit sich und diesem plötzlich fremden Körper befassen.» Er musste sozusagen ein «Gespür ohne Gespür» entwickeln.

Seine positive Einstellung und der vorhandene Ehrgeiz halfen ihm, durch diese Zeit zu kommen. Dies wird bewusst, wenn Frei im Laufe des Gesprächs Wörter wie «fit» oder «unversehrt» braucht. «Ja», bestätigt er, «ich kann sagen, dass ich meinen Körper liebe.»

Er musste lernen, sich realistische Ziele zu setzen und zu sehen, was möglich ist und nicht nur, was nicht mehr möglich war. Mit Geduld, grossem Willen und einer Portion Glück fand er zurück zu einem selbstbestimmten Leben. Lange Zeit arbeitete er noch zu 50 Prozent auf seinem Beruf als Geomatiker. Den Rest der Zeit investierte er in seine Sportlaufbahn und seit 22 Jahren in Aufklärungs- und Motivationsarbeit am Paraplegikerzentrum.

Was kommt nun?

Im Hauseingang zeugen Medaillen, Pokale und andere Erinnerungsstücke von den zahlreichen Erfolgen. Doch nun ist die Sportkarriere zu Ende: «Nach Tokio war klar: Das war’s! Meine biologische Uhr tickt – ich merkte, dass die Luft dünner wird. Hätte ich die Qualifikation für Tokio nur knapp geschafft, hätte ich meinen Platz einem jüngeren Athleten gegeben.»

Darauf angesprochen, was ihm denn anstelle von Sport Erfüllung gebe, erzählt er von Aktivferien und davon, wie er seine Frau Rita, die gerne an Bergläufen startet, jeweils begleite: «Wir fahren gleichzeitig von zu Hause los. Sie mit dem Auto, ich mit dem Handbike. Während ich fahre, macht sie den Lauf, und im Zielraum trinken wir dann etwas zusammen.»

Also geht es doch nicht ohne Sport? Frei schmunzelt: «Vielleicht werde ich in Zukunft etwas öfter meine Frau in der Küche entlasten.» Aber irgendwie nimmt man ihm den nächsten Satz doch eher ab. «Und ich werde viel Zeit dafür investieren, mittels Referaten und mit Einsätzen in Nottwil dem paralympischen Sport und den von Schicksal betroffenen Menschen Mut zu machen.» Darum gehe es auch in der 2021 erschienenen Biografie:

«Ich wollte mir damit nicht ein Denkmal setzen, sondern aufzeigen, dass auch, wenn ich heute vor Glück und Energie strahle, ein langer Weg dahintersteckt. Dazu gehören viele Menschen, die mir zur Seite gestanden sind – und denen möchte ich nun ganz viel Zeit widmen.»

