Rémy Wyssmann will mit dem Solothurner Steuersystem brechen.

Porträt Ein Solothurner Anwalt des «kleinen Mannes» will mit dem Steuersystem brechen oder: Wyssmann gegen den Staat Seit einigen Jahren wirbelt Rémy Wyssmann die Solothurner Politlandschaft durcheinander. Nun dirigiert er die Steuersenkungsinitiative «Jetz si mir draa». Manchen gilt der politische Spätstarter als Blender. Der SVP-Mann sagt, er halte der Gesellschaft den Spiegel vor. Christof Ramser Jetzt kommentieren 07.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Remy Wyssmann in seinem Zuhause in Kriegstetten. Hanspeter Bärtschi

Fast 12 Stunden war er unterwegs. War mit seinen Tourenskiern von Zermatt aus in der Nacht auf den Gipfel der Tête Blanche geklettert, dann von 3600 Meter über Meer bei minus 17 Grad hinunter nach Arolla gesaust. Dort war um 8 Uhr morgens Schluss. Ein Mitglied der Dreiergruppe aus Solothurn schaffte die Zeitlimite nicht.

Rémy Wyssmann und der Dritte im Team hätten die Patrouille des Glaciers zwar bis nach Verbier fortsetzen können. «Doch das wollten wir nicht. Keiner wird zurückgelassen», sagt Wyssmann und versucht seine Enttäuschung zu überspielen. 60'000 Höhenmeter hatte er als Vorbereitung auf das weltweit grösste Rennen im Skibergsteigen Ende Mai absolviert. Ausgerechnet in der heissen Phase eines der wichtigsten Abstimmungskämpfe im Kanton Solothurn der vergangenen Jahre steckte er zurück.

Rémy Wyssmann ist der Kopf hinter der Initiative «Jetz si mir draa», über die am 15. Mai abgestimmt wird. Sie will mit der bisherigen Steuerpolitik im Kanton Solothurn brechen. Sämtliche Einkommensschichten sollen von einer deutlichen Steuersenkung profitieren. Gegner sagen, so werde der Staat kaputtgespart. Wyssmann sagt, der Staat ist unnatürlich aufgeblasen.

Als Teenager war er ein Linker

Zwei Stunden nach der Anfrage dieser Zeitung für ein Porträt fährt Wyssmann mit seinem PS-starken Wagen («Bergsport ist auch Motorsport») beim Treffpunkt vor. An der Heckscheibe prangt ein Banner für «Jetz si mir draa», am mannshohen Lattenzaun vor seinem Haus nahe der Autobahnausfahrt Kriegstetten hängen Abstimmungsplakate. Sogar den eigenen Briefkasten hat er verklebt.

Der 55-Jährige entspricht nicht dem Bild des SVP-Haudegens. Der Teint gebräunt, die Zähne blendend weiss, blinzelt er dem Gesprächspartner hin und wieder verschmitzt zu. Seit 2001 führt der Anwalt eine Kanzlei in Oensingen mit Spezialgebiet Sozialversicherungsrecht:

«Dort vertrete ich normale Leute, die geschädigt sind und aus dem Berufsleben gerissen wurden, die gekündigt wurden, in einer Scheidung stehen oder eine Rente brauchen. Menschen, denen es wirklich dreckig geht.»

Sie bräuchten juristische Unterstützung und nicht einen Staat, der sie zusätzlich traumatisiere.

«Kleiner Mann, einfacher Bürger, normale Leute» hier, «Eliten, Establishment, Obrigkeiten» da. Die Schlagworte fallen im Gespräch mehrfach und basieren auf einer einfach zu vermittelnden Weltdeutung. 1967 geboren, wuchs er in einem Wohnblock im Zuchwiler Zelgliquartier auf – eingeklemmt zwischen dem Gleisfeld der Eisenbahn und dem Birchi-Hügel, wo die «Mehrbesseren» wohnten.

Wyssmann in seinem Haus mit Baujahr 1815. An den Holzbalken hängen Abzeichen der Armee und der Patrouille des Glaciers. Hanspeter Bärtschi

Arbeitermilieu wie Bürgertum kannte er von Haus aus: Grossvater Walter Weber aus Derendingen sass für die SP im Ständerat, der andere Grossvater, Werner Wyssmann, war in der FDP und Finanzverwalter in Olten. Wyssmanns Vater war Lehrer und präsidierte die Zuchwiler SP. Die Mutter kümmerte sich um Haushalt und die beiden Söhne.

Als Teenager verstand sich Rémy Wyssmann als Linker. In der Kantonsschule unterrichtete ihn der Geschichtslehrer Werner Plüss über den Klassenkampf: Bauern gegen Feudalherren, Arbeiter gegen Fabrikanten. Dieser Dualismus prägte: Heute stehen in seiner Sichtweise Steuerzahler Steuerempfängern gegenüber. Wyssmann hat sich längst entschieden, auf welcher Seite er steht.

«Themen, an denen andere seit Jahren arbeiten»

Bereits als 15-Jähriger verdiente er sein Taschengeld auf dem Bau, später an der Querschneidemaschine in der Papierfabrik Biberist. Während des Studiums in Bern bewachte der angehende Jurist Industriegelände, in der Webmaschinenfabrik von Sulzer in Zuchwil schaltete er morgens um 3 Uhr die Öfen an. «Da lernte ich einfache Leute kennen.»

Später wurde er Leiter Rechtsdienst und Direktionsassistent bei der Regiobank, schliesslich Partner in der Oltner Kanzlei von alt SP-Regierungsrat Peter Gomm.

Die Solothurner SVP machte er zur Vorkämpferin für Transparenz, er schreibt Leserbriefe, marschiert durch Wohnquartiere und wirft Abstimmungspropaganda in Briefkästen. In der Fraktion sei er «überaktiv» heisst es, habe zu jedem Geschäft eine prominente Haltung. Stösst er damit altgediente Recken nicht vor den Kopf? Seine Wegleitung sei das Parteiprogramm:

«Nur daran richte ich mich aus. Ich bin das Gegenteil eines Populisten oder Karrieristen.»

Der Anwalt sorgt für Aufsehen. Er half mit, dass IV-Gutachtern besser auf die Finger geschaut wird. Als «Pharmaschreck» (Zuschreibung «NZZ») kämpfte er dafür, dass Verträge des Bundes mit Impfstoffherstellern öffentlich gemacht werden. Und er erreichte, dass die Solothurner Spitäler teilweise offenlegen mussten, wie ihre coronabedingten Ausfälle zustande kamen.

Und nun «Jetz si mir draa». Als «Staatszerstörer» hatte Urs Huber die Initiative bezeichnet und darauf erboste Leserbriefe geerntet. Der langjährige SP-Kantonsrat echauffiert sich: Wyssmann gelinge es gut, sich als «Erfinder und Gralshüter» von Themen darzustellen, auch wenn andere seit Jahren daran arbeiteten. Gerade im Bereich Steuerentlastungen für kleinere und mittlere Einkommen habe die SP immer wieder Anläufe unternommen.

Seine Vorstösse seien medial «sexy», inhaltlich aber wenig sinnvoll, nicht umsetzbar oder gäben wie bei «Jetz si mir draa» nicht den Inhalt wieder, sagt Huber. Das alles funktioniere nur wegen des «dauernden Supports» dieser Zeitung.

In einem Punkt sei er mit ihm aber «praktisch zu 100 Prozent» einig, nämlich in dessen Einsatz gegen Gutachter, die man als Parteianwälte der Versicherungen empfinde. Paradoxerweise passe dies aber gar nicht zur SVP, diese wolle «ja möglichst wenig Leistungen und Renten» von Versicherern wie IV oder SUVA.

Opposition als «heilige Aufgabe» jedes Parlaments

Wie landete dieser Aktivist für Marginalisierte bei der SVP? In Wyssmanns Lesart ist es das Verschulden anderer Parteien: «Früher war die SP sehr machtkritisch, wehrte sich gegen das Recht des Stärkeren, stand ein für Transparenz und baute das Öffentlichkeitsgesetz auf.» Solothurn kannte als einer der ersten Kantone ein fortschrittliches Informations- und Datenschutzgesetz. Mit der Institutionalisierung seien deren Ideale verwässert worden.

Heute seien Linke wie FDP in «geiselhaft» ihrer Regierungsräte, behauptet Wyssmann. Er fülle nun dieses Demokratie-Vakuum, halte den anderen Parteien den Spiegel vor.

In die Rechtspartei holte ihn Manfred Küng, später gescheiterter Regierungsratskandidat und Gemeindepräsident von Kriegstetten. Die SVP sei die einzige Partei, die Opposition betreibe und die Regierung angreife. «Das ist die heilige Aufgabe eines jeden Parlaments.»

SVP-Kantonsrat Walter Gurtner Hanspeter Bärtschi

«Wir haben genug Kopfnicker», bestätigt Walter Gurtner. Der Politiker aus Däniken sitzt seit 2005 für die SVP im Kantonsrat. Wyssmanns Vorgehen sei manchmal schon «sehr speziell», doch für die SVP ein Gewinn. Gebe es jemanden, der ihn nicht leiden könne, habe dies in erster Linie mit Neid zu tun, vermutet Gurtner. «Ich bewundere seinen Elan, den hätte ich nicht.»

In einer Lawine fast ums Leben gekommen

Wie schafft es der Mann bloss, dauernd auf Berge zu rennen und dabei politisch und anwaltschaftlich omnipräsent zu sein? «Eine Energie beflügelt die andere», sagt Wyssmann. Den Rücken frei halte ihm seine Frau (sie führt in seiner Kanzlei das Backoffice). Die beiden Söhne Rafael und Patric (einer davon arbeitet ebenfalls in seiner Kanzlei) sind erwachsen und können für sich selber sorgen.

Mehrwöchige Ferien liegen nicht drin. «Intensivurlaube» erlebe er in den Bergen. Ohne diesen Ausgleich würde er «früher oder später in der Psychiatrie landen».

Vor bald zehn Jahren brachte ihn diese Leidenschaft fast ins Grab. Mit den Skiern war er auf einer Tour im Diemtigtal, als ein Hang ins Rutschen geriet. «Wie in einer Waschmaschine» stürzte er in der Lawine zu Tal, bliebt verschüttet unter hartem Schnee liegen:

«Ich hatte mit dem Leben abgeschlossen.»

Doch er hatte Glück, kam in Rückenlage und ohne Skier und Stöcke zum Stillstand und konnte sich aus eigener Kraft befreien. Seither verlasse er sich lieber nicht auf andere, vertraue seiner Urteilskraft.

Dafür geht er weit und manchmal überspannt er den Bogen. Einmal betrieb er für einen Klienten, der als Fussgänger verunfallt war, einen der weltweit grössten Versicherungskonzerne auf zweimal eine halbe Milliarde Franken.

Das war «massiv überhöht» und ein «exzessiver Angriff auf die Gegenpartei» bestätigte letztinstanzlich das Bundesgericht und verdonnerte ihn zu einer Busse. Er habe die Berufsregeln verletzt und eine Eskalation des Streits in Kauf genommen. Ein solches Verhalten sei mit einer sorgfältigen und gewissenhaften Berufsausübung nicht zu vereinbaren.

Er scheue sich nicht, den Mächtigen auf die Füsse zu treten, sagt Rémy Wyssmann, und wenn er wolle, könne er sich dereinst frühpensionieren lassen. «Ich brauche niemandem zu gefallen.» Man möchte es ihm glauben.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen