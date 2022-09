So tickt Edgar Kupper, der neue Solothurner Bauernsekretär

Porträt «Die Konsumenten müssten ehrlicher sein»: Wie Solothurns oberster Bauer den Graben zwischen Bauern und Verbrauchern kitten will Edgar Kupper ist der neue Solothurner Bauernsekretär. «Für uns kommen all diese Initiativen wie ein Grossangriff daher», sagt er und spricht von einem Graben zwischen Bauern und Konsumenten. «Wir müssen Lösungen finden. So ist es für beide Seiten frustrierend.» Lucien Fluri Jetzt kommentieren 24.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Als Bauernsekretär liegt Edgar Kuppers Schwerpunkt auf der politischen Arbeit. Der Bauernverband ist für die Landwirte aber viel mehr: Er berät auch, etwa bei Baugesuchen oder Hofübergaben. Hanspeter Bärtschi

Die Kleber sind am Auto angebracht, die Plakate im ganzen Kanton verteilt: Wieder steht mit der Massentierhaltungsinitiative diesen Sonntag ein Geschäft zur Abstimmung, das die Bauern fordert. Nicht lange, nachdem Trinkwasser- und Pestizidinitiative die Wogen bereits hochgehen liessen. «Wir bräuchten dies alles nicht», sagt Edgar Kupper, der Solothurner Bauernsekretär. «Es belastet uns.»

Kupper, ein grossgewachsener Mann mit kräftiger Stimme und ebensolchen Händen, sitzt in einem Besprechungsraum des Solothurner Bauernverbandes. Man muss nicht lange mit ihm reden, um zu spüren: Das Verhältnis zwischen den Bauern und der Öffentlichkeit muss gekittet werden. Viel ist in den Abstimmungskämpfen auf den Berufsstand eingeprasselt. Die Landwirte und ihre Produktionsmethoden sind unter Druck geraten. «Für uns kommt dies alles wie ein Grossangriff daher», sagt der 51-jährige Laupersdörfer, der seit dem 1. Juni nun in einem 50-Prozent-Pensum Solothurner Bauernsekretär ist.

Die Bauern sind eine Vetomacht

Damit ist Kupper, der als Laupersdörfer Gemeindepräsident und Mitte-Kantonsrat bereits gut vernetzt war, noch etwas einflussreicher geworden: Es gibt im Kanton nur einige wenige Leute, die kein offizielles Amt haben, aber trotzdem viel mitreden können. Der Direktor der Handelskammer ist so jemand, weil er die Wirtschaft vertritt. Oder der Geschäftsführer des Einwohnergemeindeverbandes, der die geballte Macht der Gemeinden in seinem Rücken weiss.

Und nun gehört auch Edgar Kupper dazu. Als Bauernsekretär ist er von Amtes wegen zu den politischen Strippenziehern zu zählen. Es gibt kaum ein grösseres Projekt im Kanton, bei dem die Bauern nicht betroffen sind – und deshalb ein Mitspracherecht haben. Und wenn sie sich für ihr Ackerland wehren, dann kann dies der Kanton nicht übergehen.

Man muss nur auf das Gäu, den Wachstumsmotor des Kantons, schauen: den Sechsspurausbau der A1, die Renaturierung der Dünnern, Grundwasserausscheidungen, das Nitratprojekt, die starke Bautätigkeit. Die Bauern sind betroffen, denn meist geht bestes Ackerland verloren. «Von Anfang an mitreden» ist deshalb Kuppers Ziel.

Und dass er Auseinandersetzungen führen kann, hat er gezeigt: Kupper war massgeblich am – gescheiterten – Versuch beteiligt, die Wisent-Wiederansiedlung im Thal zu verhindern. Erst vor Bundesgericht gaben sie auf. Vorläufig.

Auch wenn er politisch stark gefordert ist, geht Edgar Kupper noch immer jeden Tag in seinen Stall. Hanspeter Bärtschi

Mit zehn Jahren habe er selbst gewusst, dass er Bauer werden wolle, sagt Kupper. Er wurde schliesslich Agraringenieur, war im Welschland und in den USA, bis er mit 26 den Hof vom Vater übernahm. Die Selbstständigkeit, das Arbeiten in der Natur, die Tiere und die Möglichkeit, mit den eigenen Händen und auf dem eigenen Boden etwas zu schaffen, das die Gesellschaft nährt: Das waren für ihn einst Gründe, Bauer zu werden.

Im Stall ist Edgar Kupper noch immer jeden Tag

Und auch wenn er als Bauernsekretär und Politiker ein grosses Pensum hat: Im Stall ist Kupper jeden Tag, und sei es hie und da nur, um Stallluft zu schnuppern und einen Kontrollgang zu tätigen.

Wie es auf seinem Hof aussieht, das bekommen wir allerdings nicht zu Gesicht. Wochen im Voraus war ein Termin auf seinem Hof abgemacht. Doch dann sagt Kupper in letzter Minute ab. Sein Büro sei in Solothurn, da sei er gerade auch. Und der Hof sei ein Ort der Familie. Und da bleibt Edgar Kupper hart.

Doch er bringt ein grosses Foto des Weilers Höngen mit, wo er lebt. Sieben Bauern fanden dort einst ein Auskommen, inzwischen ist nicht mehr die Hälfte aktiv. Doch die Kuppers sind noch immer da. Seit dem 16. Jahrhundert bauert die Familie dort, oberhalb von Balsthal und Laupersdorf. Edgar Kupper führt den Hof in zehnter Generation, und sein Sohn hat bereits begonnen.

Landverschleiss ist das Problem: Beste Böden gehen verloren

Wenig Berufsstände spürten die gesellschaftlichen Entwicklungen der letzten Jahre so sehr wie die Bauern. Sie verloren Land, weil die Bevölkerung mobiler wurde und Strassen gebaut wurden. Sie verloren Land, weil der Wohlstand und damit die Zahl der Häuser zunahmen. Und gleichzeitig drängen aus der ganzen globalisierten Welt Konkurrenzprodukte in die Schweiz. Gleichzeitig habe sich die Gesellschaft von den Bauern entfernt, sagt Kupper. Bauern in der Verwandtschaft oder ein Garten, in dem man selbst anpflanzt: Das war früher verbreiteter.

Was Kupper stört: «Ein Teil der Leute konsumiert nicht so, wie sie abstimmen.» Man ist nicht bereit, die teureren Bioprodukte zu kaufen, stimmt aber dennoch für Initiativen, die Biorichtlinien einführen wollen. Kupper sagt:

«Die Konsumenten müssten ehrlicher sein.»

Seit 25 Jahren setzt er auf seinem Hof auf die biologische Landwirtschaft. Es war kein ideologischer, sondern auch ein pragmatischer Entscheid. Nur ein Fünftel seines hügeligen Landes ist ackerfähig. «Da liegt ‹bio› näher.» Als Biobauer verzichte er auf einen grösseren Teil des Ertragspotenzials. Und deshalb ist für Kupper klar:

«Wenn wir für ökologische Leistungen auf Ertrag verzichten, müssen wir dafür eine Abgeltung erhalten.»

Als «Fluch und Segen» bezeichnet Kupper die Direktzahlungen. «Wir sind auf gewisse Art auch erpressbar durch die Abgeltungen», sagt er und betont: 80 Prozent des Einkommens komme über die Produkte und jeder Bauer möchte so viel wie möglich über den Produktverkauf erzielen.

«So ist es für beide Seiten frustrierend»

Mitte-Politiker Kupper politisiert klar bürgerlich. Seine Partei ist zwar bekannt dafür, mal nach rechts und mal nach links zu schielen. Doch derzeit scheint ein Zusammenspannen mit links nicht möglich, auch wenn man meinen könnte, die Bauern und die Ökobewegung müssten ähnliche Interessen haben. Die Pestizidinitiative habe Gräben gerissen, die nicht verheilt sind, sagt er und spricht konsequent von den «extremen linken» Initiativen. Und dennoch ist klar: «Wir müssen Lösungen finden. So ist es für beide Seiten frustrierend.» Kupper betont:

«Die Landwirtschaft verschliesst sich nicht. Uns Bauern treffen die Klimaauswirkungen stark.»

Die Bauern bemühten sich jedoch bereits an verschiedensten Orten: Beispielsweise werde der Maiszünsler mit einem anderen Schädling bekämpft und intelligente Technologien würden zur Unkrautvertilgung eingesetzt. Statt der vorgesehenen sieben gebe es im Kanton Solothurn 22 Prozent Biodiversitätsfläche. Dennoch sei in der Realität der grossflächige Anbau von «Ackerfrüchten und Obst ohne Pflanzenschutzmittel Wunschdenken».

In seinem Büro hat Kupper einen Zeitungsausschnitt aufbewahrt. Es war, als Simonetta Sommaruga, die Bundespräsidentin in der Pandemie, die Landwirtschaft als systemrelevant bezeichnete. «Das war Balsam für uns Bauern», sagt Kupper. Und noch etwas gibt ihm Zuversicht: «Wir haben einen gesunden Bauernstand im Kanton mit vielen topmotivieren jungen Bäuerinnen und Bauern.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen