Solothurner Regierungsrat Roland Fürst räumt seinen Sessel

Porträt «Ich werde auch gefragt: ‹Was ist abverreckt›? Aber mir kommt nichts in den Sinn»: Regierungsrat Roland Fürst verabschiedet sich CVP-Regierungsrat Roland Fürst räumt nach acht Jahren seinen Sessel. Das neue Bürgerspital, Biogen, die Passwangstrasse - unter anderem an diese Projekte aus seiner Amtszeit erinnert sich Fürst am liebsten. Auch Politiker und Mitarbeitende nennen diese Beispiele - zusammen mit Stichworten wie Gelassenheit, Loyalität und Humor. Ein Abschiedsporträt. Noëlle Karpf 29.07.2021, 05.00 Uhr

Roland Fürst bei seinem letzten Interview in der Rolle als Regierungsrat. Michel Lüthi

Die Nachricht kam vor über einem Jahr doch überraschend: CVP-Regierungsrat und Baudirektor Roland Fürst tritt zurück. Noch bis Ende dieses Monats ist er im Amt. Gerne wäre der 60-Jährige noch vier Jahre länger geblieben. Aus gesundheitlichen Gründen geht das nicht – Fürst muss Gelenke operieren lassen und wird für längere Zeit ausfallen. Deshalb geht er früher.

Für sich entschieden hat der zweifache Vater das schon Ende 2019. Er habe Zeit gehabt, sich darauf einzustellen, sagt er. Loslassen, so prophezeit es der Gunzger, werde ihm nicht schwerfallen. «Wer alle Geschäfte immer selber zu Ende bringen will, wird zum Sesselkleber», sagt Fürst. Er werde sicher keine empörten Leserbriefe schreiben, wenn ihm mal etwas nicht passe, fügt er lächelnd an.

Es gebe noch so einiges, das ihn reizen würde. Das Bürgerspital, das noch ein neues Gebäude erhält. Die zweite Etappe der Passwangstrasse. Das Zentralgefängnis. Alles Herausforderungen, die Nachfolgerin Sandra Kolly anpacken wird. Eigentlich gebe es kein Geschäft, bei dem er nicht gerne dafür sorgen würde, dass es vernünftig kommt – «also so, wie man’s gerne hat», sagt der CVPler scherzend.

Nein, zum verbissenen Sesselkleber wird Fürst nicht. Politiker von links nach rechts beschreiben ihn als humorvoll, gesellig, umgänglich. Und gleichzeitig als einer, der seine Geschäfte und Dossier im Griff hatte, in jede Sitzung topvorbereitet kam, und, so munkelt man, weniger Schlaf brauche als andere, auch nachts oder am Wochenende noch arbeitete. Ohne Gleiches von seine Untergebenen zu erwarten.

Der abtretende Regierungsrat ist auch einer, der für ein Interview auch in den Ferien ins Büro kommt. Wie an diesem Tag. An der Wand hinter dem Schreibtisch hängt ein grosses Panoramafoto der Stadt Solothurn. Fürst, leidenschaftlicher Fotograf, hat es selbst geschossen. Mit dem Mountainbike in den Jura, die Kamera im Rucksack, ab und zu auch einen Sonnenaufgang geniessen. Das sei ihm stets der Ausgleich gewesen zum vollen Terminkalender eines Regierungsrats.

Roland Fürst (r.) mit seinen Regierungsratskollegen Roland Heim, Susanne Schaffner, Brigit Wyss und Remo Ankli im Kantonsratssaal. Hanspeter Bärtschi Im Juli 2013 übernahm er das Bau- und Justizdepartement von Walter Straumann, der nach 16 Jahren ging.

Dagobert Cahannes Hier posiert Roland anlässlich der 100 Tage im Amt zusammen mit den ebenfalls neu gewählten Kollegen Remo Ankli und Roland Heim auf dem Weissenstein.

Hanspeter Bärtschi Im Amt gab es so einige Einweihungen. Hier schneidet Fürst im Dezember 2013 zusammen mit Kurt Fluri das Band zur SBB-Haltestelle Solothurn Allmend durch.

Hanspeter Bärtschi Weitere Einweihungen: z.B. war da das Grundwasserpumpwerk Aarenfeld in Gretzenbach im August 2020. Patrick Lüthy ... die Kiesofenhalle im Attisholz... Oliver Menge ... die Buslinie 10 vom Hauptbahnhof Solothurn - Luterbach Attisholz. Oliver Menge Die Einweihung des neuen Werkhofs Kreisbauamt KBA II in Wangen bei Olten im Juni 2021 war die zweitletzte Schlüsselübergabe für Roland Fürst. Bruno Kissling Bei der Grundsteinlegung zur Erweiterung des Migros-Verteilbetriebs Neuendorf AG musste Fürst die Kelle schwingen.

Bruno Kissling Auch bei der Einweihung der sanierten Badi Zuchwil musste er aktiv werden.

Michel Lüthi Wichtiger Moment im Sanierungstunnel Belchen: Roland Fürst (l.) im September 2016 vor der mächtigen Tunnelbohrmaschine an der (symbolischen) Kantonsgrenze.

Bruno Kissling Und nochmals ein Tunnel: Tunneldurchstich des Eppenberg-Bahntunnels am 2. Februar 2018.

Chris Iseli Beim Ausflug in den Weissensteintunnel.

Thomas Ulrich/Tina Dauwalder Roland Fürst ging auch "wäldelen". Hier während der Medienkonferenz des Kantons zum Thema "Natur und Landschaft" sowie "Biodiversität im Wald". Hanspeter Bärtschi Nochmals im Wald: Roland Fürst mit dem Berner Regierungsrat Christoph Ammann im Chlöpfibeerimoos.

Hanspeter Bärtschi Oder er stieg aufs Velo (hier bei der Wasserämter Veloroute Eröffnung)



Hansjörg Sahli Nebst seiner Arbeit als Regierungsrat realisierte er im 2017 seine eigene Fotoausstellung.

Bürgerspital und Biogen als grosse Meilensteine

Das Amt hat Fürst seit 2013 inne. Im zweiten Wahlgang hat’s damals gereicht. Das Bau- und Justizdepartement habe er dann kampflos erhalten. Es sei auch dasjenige gewesen, das er unbedingt gewollt habe. Auch wegen seiner bisherigen Stationen – ein Studium der Biologie und die Tätigkeit als Informatiker. Denn: Einerseits gehört etwa das Amt für Umwelt zum Departement, andererseits sei die Arbeit sehr projektbezogen, systematisch – wie in der Informatik.

Roland Fürst in Kürze Acht Jahre lang war Fürst Bau- und Justizdirektor. Das Amt krönt eine klassische Politkarriere: Er war Gemeindepräsident in Gunzgen (1993 bis 2007), danach Kantonsrat (2005 bis 2013). Der studierte Biologe war als Informatiker und als Direktor der Solothurner Handelskammer tätig. Der zweifache Vater kandidierte je einmal für National- und Ständerat, wurde aber nicht gewählt. Nach seinem Abtritt will Fürst sich Zeit nehmen für seine Gesundheit. Danach werde er das eine oder andere Amt übernehmen, spruchreif sei noch nichts. Dann freue er sich über den nicht mehr so vollen Terminplan, auf mehr Zeit für Familie, Mountainbike und Fotografie.



«Die Arbeit als Baudirektor heisst für mich auch: Hier siehst Du den Kanton wirklich», Fürst spricht von Bahnhöfen, Strassen, denkmalgeschützten Gebäuden in der Stadt und Überbauungen. Und von Meilensteinen in seiner Zeit als Regierungsrat: der Neubau des Bürgerspitals – «ein 340 Millionen-Projekt, ein riesen Ding, unfallfrei» –, die Passwangstrasse – «das ist selten, dass eine Strasse einen Heimatschutzpreis erhält» –, Hochwasserschutzmassnahmen an der Emme – «die gerade eben den Härtetest bestanden haben».

Sein «ganz persönliches Highlight» sei die Umnutzung des Areals Attisholz Süd, bilanziert der frühere Direktor der Solothurner Handelskammer weiter. Im Sommer 2015 wurde bekannt, dass sich dort Biogen niederlassen wird; das Industrie- wurde zum Naherholungsgebiet, ein Stück Brache zum Firmenstandort, der dem Kanton über 500 Arbeitsplätze bescherte.

Fürst an der Medienkonferenz zum Ansiedlungsprojekt Biogen.

Fürst war zwar nicht nur Baudirektor – als Justizdirektor jedoch hatte er deutlich weniger zu tun. Dieses Amt sieht lediglich die administrative Aufsicht über den Oberstaatsanwalt und die leitende Jugendanwältin vor, weshalb man im Zusammenhang mit dem CVP-Regierungsrat meistens vom Baudepartement spricht.

«Ein Beschluss ist dann erfolgreich, wenn alle unter dem Strich ‹es bizzli hässig›, ansonsten aber zufrieden sind.»

Und Baudirektor zu sein heisst auch: Dass die Menschen sehen, was man gemacht hat. Und man ist Kritik ausgesetzt. «Wenn eine Strasse gebaut ist und jemandem der Kantenstein zu hoch ist, erhalte ich ein E-Mail», so beschreibt das Fürst mit einem Augenzwinkern. «Damit musst du umzugehen lernen – im Bewusstsein, dass du es eh nie allen recht machen kannst.»

Er werde auch gefragt, was ihm denn «abverreckt» sei – aber ihm komme nichts in den Sinn. So richtig Kritik hat es nicht gehagelt auf den Bau- und Justizdirektor. Definitiv Wellen geschlagen hat beispielsweise das Projekt Wasserstadt – eine moderne Überbauung, über 700 Wohnungen an der Aare im Westen der Stadt Solothurn – das nicht realisiert werden konnte. Zu reden gab ab und an wieder auch das Hallenbad in Solothurn, das dem Kanton gehört, und schon Jahre lang sanierungsbedürftig war, bis es dann saniert wurde und wieder öffnen konnte.

Politiker der Mitte, mit dem Mensch im Zentrum

Der typische Konsenspolitiker – auch als solcher wird Roland Fürst beschrieben. Und: Das würde er auch über sich selber sagen. Zufrieden seien zwar nie alle, aber wenn alle «es bizzli hässig» seien, alle Abstriche machen müssten, finde man sich in der Mitte. Dort, im Zentrum, steht für Fürst der Mensch. Preise seien zwar eine schöne Anerkennung, am Schluss werde man aber am Daily Business, am Umgang mit anderen gemessen, am Schluss ist ein Projekt für Fürst dann ein gutes, wenn er «unfallfrei» bilanzieren kann. Und: Am meisten vermissen werde er die Menschen, «seine» Leute, die Regierung, den Kantonsrat.

Konsens braucht auch Zeit. Kritisches über den abtretenden Regierungsrat will – gerade zum Schluss der Amtszeit – kaum jemand sagen. Wenn aber, dann könne man am ehesten bemängeln, dass es ab und zu etwas lange gedauert habe mit einzelnen Geschäften. «Spannend», kommentiert Fürst. Diesen Kritikpunkt habe er auch – nicht an sich selbst, sondern ans System. «Vieles geht mir zu langsam.» Klar: Er lasse sich nicht schnell aus der Ruhe bringen. Gelassenheit ist auch ein Stichwort, das im Zusammenhang mit Fürst fällt. Aber: «Mann kann gelassen und schnell sein», hält er fest.

Wichtig, so Fürst, sei, dass man, auch wenn es länger gehe, Schreiben beantworte und informiere, dass man «im Seich» sei. «Sonst wird der Bürger ‹verrückt›, sonst spricht man vom Kanton als ‹schwarzes Loch›, das darf nicht sein.» Und dann fügt er nach einer kurzen Pause, gespielt ernst nickend, ein Wort an: «Kundenbewusstsein.» Und lächelt schelmisch vor sich hin.