Polizeigesetz: Solothurn setzt Vorgaben des Bundesgerichts um

Polizeigesetz Die automatisierte Fahrzeugfahndung gibt es im Kanton Solothurn vorderhand noch nicht Der Regierungsrat hat das Dienstreglement für die Kantonspolizei angepasst. Er kommt damit den Vorgaben des Bundesgerichts nach. «Lausanne» hatte zwar die Änderungen im Polizeigesetz in den wesentlichen Punkten als rechtmässig qualifiziert, aber auch einzelne Punkte gerügt. 20.03.2023, 16.39 Uhr

Die Kantonspolizei bekommt neue Fahndungsinstrumente in die Hand. zvg

Am 29. November 2020 haben die Stimmberechtigten die Änderung des Gesetzes über die Kantonspolizei mit 73 Prozent Ja-Stimmen deutlich angenommen. Das Bundesgericht hat am 29. November 2022 die Rechtmässigkeit der Änderungen in den wesentlichen Punkten bestätigt, eine Beschwerde aber teilweise gutgeheissen.

So legt das Dienstreglement nun für jede einzelne Vorermittlungstätigkeit (Observation, verdeckte Fahndung und verdeckte Vorermittlung) die Anordnungsbefugnis genau fest. Die präzise und restriktiv ausgestaltete Bestimmung komme der Vorgabe des Bundesgerichts nach und gewährleiste die Rechtssicherheit, so eine Mitteilung der Staatskanzlei.

Das geänderte Dienstreglement tritt per 1. Juni in Kraft. Die vom Bundesgericht geforderten Präzisierungen für die automatisierte Fahrzeugfahndung wird der Regierungsrat in einer spezifischen Verordnung beschliessen. Bis dahin wird diese Massnahme im Kanton Solothurn nicht angewandt. (szr)