Keine verdeckte Fahndung: Solothurner Polizei bleibt blockiert

Polizeigesetz Den verdeckten Fahndern sind in Solothurn immer noch die Hände gebunden Seit eineinhalb Jahren hätte die Solothurner Polizei eigentlich mehr Fahndungsinstrumente zur Verbrechensprävention zur Verfügung, zum Beispiel gegen Kinderpornografie im Internet. Aber die Instrumente werden wegen einer Beschwerde gegen das Polizeigesetz bis heute nicht eingesetzt. Jetzt wird Kritik am Bundesgericht laut.

Die Polizei möchte verdeckt zum Beispiel nach Pädokriminellen fahnden, aber sie darf (noch) nicht. Martin Ruetschi /KEY

Eine lautstarke Gegnerschaft hatte sich gegen das neue Polizeigesetz gewehrt. Es führe zu einem Überwachungsstaat, hiess es. In der Volksabstimmung vom 29. November 2020 fiel die Zustimmung mit 73 Prozent Ja-Stimmen dann aber mehr als deutlich aus.

Die grosse Mehrheit vertraute Polizeidirektorin Susanne Schaffners Versicherung, dass die neuen Ermittlungskompetenzen für die Polizei erstens verantwortungsvoll zur Anwendung kommen und zweitens unabdingbar sind, damit die Polizei wirksame Verbrechensprävention betreiben kann.

Instrumente bis heute noch nie angewendet

Was der breiten Öffentlichkeit kaum bewusst sein dürfte: Obwohl das Gesetz seit dem 1. März 2021 in Kraft ist, kommen die neuen Mittel nicht zum Einsatz. Es geht hauptsächlich um die verdeckte Fahndung (neu im Gesetz) und die verdeckte Vorermittlung, die bisher nur an allgemein zugänglichen Orten beziehungsweise in offenen Onlineforen möglich ist.

Es ist nach wie vor eine Beschwerde beim Bundesgericht hängig, die eine sogenannte abstrakte Normenkontrolle verlangt. Das heisst, es soll unabhängig von einem konkreten Anwendungsfall geprüft werden, ob das Polizeigesetz generell gegen übergeordnetes Bundesrecht verstösst.

Und weil der Entscheid aussteht, gilt nach wie vor die Dienstanweisung an die Kantonspolizei, die umstrittenen Bestimmungen nicht anzuwenden, wie Kommandant Thomas Zuber auf Anfrage bestätigt. Regierungsrätin Schaffner hat der Beschwerde mit ihrer Anweisung faktisch zugestanden, was sie formell nicht hat: aufschiebende Wirkung.

So weiss man auch nicht, was hätte verhindert werden können

Bei der verdeckten Fahndung geben sich Polizeibeamte zum Beispiel auf einem Onlineportal als Kaufinteressenten oder selber als Minderjährige aus, um Kinderpornografie aufzudecken. Eine verdeckte Fahndung dauert in der Regel nur kurz, soll länger als einen Monat verdeckt gefahndet werden, ist das richterlich zu genehmigen.

In jedem Fall vom Haftrichter genehmigt werden muss die verdeckte Vorermittlung, die weiter geht. Hier werden Polizisten zum Beispiel mit einer falschen Identität ausgestattet, um sich in mutmasslich kriminelle Organisationen einzuschleusen.

Umstritten ist: Das Polizeigesetz sieht die Instrumente präventiv ausserhalb bereits laufender Strafverfahren vor. Es reichen «konkrete Anhaltspunkte», dass schwere Straftaten «vor der Ausführung stehen».

Wobei man das alles eigentlich in den Konjunktiv setzen müsste, denn die neuen Bestimmungen werden ja eben nach wie vor nicht angewendet. Und dies, obwohl sie vor der Abstimmung als absolut unabdingbar dargestellt worden waren, um präventiv gegen Menschen-, Waffen- und Drogenhandel, Sexualdelikte und Cyberkriminalität vorgehen zu können.

Heute sagt Polizeikommandant Thomas Zuber, da die Präventionsinstrumente eben fehlen, könne man auch keine Angaben machen, was man möglicherweise hätte verhindern können. Er hält aber fest: «Vor allem im Bereich der verdeckten Fahndung kann nicht nach Pädokriminellen gefahndet werden. Andere Kantone sind hier mit einer ähnlichen Rechtsgrundlage aktiv und können wirksam gegen solche Pädokriminelle vorgehen und reale Treffen mit den angegangenen Kindern verhindern.»

Zuwarten ja, aber doch nicht so lange

Lässt sich der vorläufige Verzicht auf die Instrumente wegen eines hängigen Verfahrens so lange rechtfertigen? Die aktuelle Kantonsratspräsidentin Nadine Vögeli (SP) hatte sich als Präsidentin des Polizeipersonalverbands im Abstimmungskampf für das Polizeigesetz exponiert. Jetzt bleibt sie zurückhaltend. Der Verband nehme dazu nicht Stellung. Nur so viel: Unabhängig vom Thema finde sie es ganz grundsätzlich «störend, dass sich das Bundesgericht so lange Zeit lässt mit einer Antwort».

Auch Kantonsrats- und Parteikollege Urs Huber kritisiert nicht die Dienstanweisung, sehr wohl aber das Verfahren beim Bundesgericht. Da nichts im Gesetz stehe, was in anderen Kantonen nicht schon gilt, habe er die Beschwerde zwar «schon etwas sehr gesucht» gefunden, das Zuwarten bis zu einem Entscheid aber als gangbaren Weg betrachtet. Nur habe niemand erwartet, dass eineinhalb Jahre später immer noch nicht entschieden ist, das sei «langsam, aber sicher grenzwertig».

Das sieht auch Mitte-Kantonsrätin Karin Kissling ähnlich. Sie wundere sich ob der langen Bearbeitungszeit, aber ja: Es sei richtig, die gerügten Bestimmungen nicht anzuwenden, bis das Bundesgericht «endlich» Rechtssicherheit schafft.

