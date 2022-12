Solothurner Polizeigesetz in wesentlichen Punkten rechtskonform

Polizeigesetz Bundesgericht weist Beschwerde grösstenteils ab – jetzt kann die Solothurner Kantonspolizei verdeckt ermitteln Das Stimmvolk sagte zwar schon vor zwei Jahren Ja zu Änderungen im Polizeigesetz. Aber weil eine Beschwerde vor Bundesgericht hängig war, konnte die Polizei die Bestimmungen über erweiterte Ermittlungskompetenzen bis heute nicht anwenden. In mehreren Punkten gibt «Lausanne» den Gegnern aber durchaus Recht. Urs Moser 22.12.2022, 17.00 Uhr

Mit erweiterten Ermittlungskompetenzen soll die Solothurner Kantonspolizei die Mittel erhalten, um in der Verbrechensbekämpfung erfolgreicher präventiv wirken zu können. Die entsprechenden neuen Bestimmungen waren zwar umstritten, schliesslich wurde die Revision des Polizeigesetzes in der Abstimmung im November 2020 aber mit 73 Prozent Ja-Stimmen überraschend deutlich angenommen.

Doch weil eine Beschwerde vor Bundesgericht hängig war, konnte die Kantonspolizei die neuen Instrumente bis heute nicht einsetzen beziehungsweise war die Anwendung der entsprechenden Bestimmungen sistiert.

Nun hat das Bundesgericht entschieden und die Beschwerde in den wesentlichen Punkten abgewiesen. Es geht namentlich um die Observation, verdeckte Fahndung und verdeckte Vorermittlung ohne eindeutigen Tatverdacht.

Verdeckte Fahndung heisst zum Beispiel: Ein Polizist gibt in einem Chatforum Interesse an Kinderpornografie vor. Die verdeckte Vorermittlung geht weiter. Hier werden Polizeibeamte mit einer falschen Identität ausgestattet, um sich zum Beispiel in einen Menschen- oder Drogenhändlerring einzuschleusen.

Die nötigen Mittel, um die Bevölkerung zu schützen

Insbesondere in Anwaltskreisen war kritisiert worden, hier bewege man sich Richtung Überwachungsstaat. Polizeidirektorin Susanne Schaffner verteidigte dagegen die Instrumente als unerlässlich für die Präventionsarbeit der Polizei. Dass ihr nun auch das Bundesgericht Recht gibt, erfüllt sie und den Gesamtregierungsrat mit Genugtuung.

Man nehme das Urteil erfreut zur Kenntnis, liess die Staatskanzlei am Donnerstag verlauten. «Es bestärkt den Regierungsrat in seinen Bemühungen, die Bevölkerung vor schweren Gewalttaten wirksam zu schützen», so Susanne Schaffner.

Aufgehoben hat das Bundesgericht nur die Bestimmung, wonach die Benachrichtigung von Personen aufgeschoben oder unterlassen werden kann, gegen die verdeckt gefahndet wurde.

Einen weiteren Teilerfolg erzielten die Beschwerdeführer bezüglich der automatisieren Fahrzeugfahndung. Indem es einen Abgleich der erfassten Kontrollschilder mit allen polizeilichen Personen- und Sachfahndungsregistern zulässt, gehe das Solothurn Gesetz zu weit, befindet das Bundesgericht. Hier wird man nachbessern und genauer festlegen, müssen, mit welchen Registern ein Abgleich aufgrund einer drohenden Gefahr erforderlich und verhältnismässig ist.

Umstritten war schliesslich das Flugverbot für (private) Drohnen bei Einsätzen von Polizei und Rettungskräften. Dieses sei auf Notfalleinsätze zu beschränken, so das Bundesgericht.