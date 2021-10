Polizeiausbildung Sehen, wo ihre Grenzen sind: So schlagen sich die auszubildenden Polizistinnen und Polizisten an der Durchhalteübung 2021 28 Stunden lang müssen sie Fahrrad fahren, laufen, Prüfungen schreiben und Mutproben bestehen: Diese 22 angehenden Polizistinnen und Polizisten geben im Team alles für ihre Ausbildung. Sophie Deck Jetzt kommentieren 22.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Absprung war das Schwerste: Diese Polizeischülerin seilt sich aus 40 Metern Höhe ab. Hanspeter Bärtschi

«Das sehen wir dann», sagt eine Polizeischülerin auf die Frage, ob die Angst vor der nächsten Aufgabe habe. Sie ist mit dem Lift auf dem Weg in den obersten Stock des Landi-Turms in Subingen, wo sie sich mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus 40 Metern Höhe abseilen wird.

Sie meint, die Angst komme vielleicht erst, wenn man oben auf dem Geländer steht und sich rückwärts fallen lassen muss. «Das wird, glaube ich, am meisten Überwindung kosten», sagt sie.

Es ist Donnerstag, 11:30. Die Polizeischülerinnen und -schüler sind seit 3:30 unterwegs. Sie absolvieren heute die 28-stündige Durchhalteübung (Duha) der Kantonspolizei Solothurn, die zur Ausbildung jeder Polizistin und jedes Polizisten im Kanton gehört.

Der Morgen begann für die 22 Absolventinnen und Absolventen mit einem Lauf durch Oensingen, gefolgt von einer schriftlichen Prüfung. Danach fuhren sie mit dem Fahrrad die Rückseite des Balmbergs hinauf und dann nach Subingen.

«Es geht dabei nicht darum, die Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler zu prüfen», sagt Kapo-Mediensprecher Dario Panzeri.

«Es geht darum, dass sie für sich selbst sehen, wo ihre Grenzen sind.»

Auch die über die 28 Stunden verteilten schriftlichen Prüfungen sind lediglich dazu da, zu sehen, was Schlafmangel und Erschöpfung für Auswirkungen auf das Denkvermögen haben.

«Bei der letzten Prüfung am Freitagmorgen um 4 Uhr, nach über 24 Stunden ohne Schlaf, werden sie auch die einfachsten 0815 Fragen nicht mehr beantworten können», sagt Panzeri.

Die Polizeischülerinnen und -schüler kamen mit dem Velo vom Balmberg nach Subingen. Sie waren bereits seit acht Stunden unterwegs. Hanspeter Bärtschi Bei der Landi mussten sie zuerst einen Baumstamm durch einen Parcours tragen. Hanspeter Bärtschi Eine Denkaufgabe: Als Unterbruch vom Baumstammtragen mussten die Polizeischülerinnen und -schüler aus Dreiecken ein Rechteck zusammensetzen. Hanspeter Bärtschi Während der 28-stündigen Übung gibt es immer wieder Theorieprüfungen, um das Denkvermögen zu testen. Hanspeter Bärtschi Das Abseilen von Landi-Turm war für einige eine Mutprobe. Hanspeter Bärtschi Die Ausbildner helfen den Schülern und erklären das Seil. Hanspeter Bärtschi Dieser Schüler wagte den Absprung als erster. Hanspeter Bärtschi Manche rutschten mit den Knien der Turmwand entlang. Hanspeter Bärtschi Und alle schafften es zurück auf den Boden. Hanspeter Bärtschi

Ein Baumstamm und ein maskierter Mann

Die Polizeischülerin im Lift sagt, sie fühle sich noch nicht müde. Es sei vermutlich der Teamgeist: Man motiviere einander gegenseitig. Und niemand wolle den anderen hinterherhinken.

Auf dem Turm oben erklärt ein Ausbildner den Absolventinnen und Absolventen dann das Seil: «Ihr müsst einfach aufpassen, dass eure Hände nicht zu nah an diesem Haken sind, sonst blockiert ihr das Seil und kommt nicht mehr weiter.» Als er fragt, ob es jemand zuerst am Übungsseil ausprobieren möchte, schiessen schnell einige Hände in die Luft. Der erste Schüler steigt indes auf das Geländer.

Während diese Schülerinnen und Schüler sich aufs Abseilen vorbereiten, rennen ihre Kolleginnen und Kollegen gerade durch den Keller des Landi-Gebäudes. Vor einer Stunde waren die Positionen umgekehrt.

Die Schülerinnen und Schüler, die jetzt auf dem Turn stehen, mussten einen Baumstamm die Treppe des Turms hoch- und runtertragen und dazwischen noch eine Denkaufgabe lösen.

Danach ging es mit dem Baumstamm weiter in den Keller, wo ihnen im Stockdunkeln ein maskierter Mann, gespielt von einem Polizisten, auflauerte. Dieser versuchte sie mit einem Elektromesser zu berühren, das zwar nicht den Effekt eines Tasers hat, aber dennoch wehtut. Sie blieben aber locker und meisterten die Aufgabe. So auch beim Abseilen:

Als die Polizeischülerin aus dem Lift auf dem Geländer steht und von Tele M1 gefragt wird, wie sie sich gerade fühle, sagt sie: «Ziemlich angespannt», lacht aber. Sie lacht weiter, als sie langsam die Wand hinunterrutscht und sich mit dem Knien statt den Füssen abstützt. Ein Ausbildner meint, sie würde nun den Landi-Turm mit ihren Hosen putzen.

Der Absprung sei wirklich der schwerste Teil gewesen, meinen sie und ihre Kollegin danach zurück auf dem Boden. Doch alle haben ihn geschafft.

Nun geht es weiter nach Wangen an der Aare, wo sie in einem Labyrinth im Dunkeln einen Weg finden müssen. Danach zurück nach Subingen für eine Runde Crossfit. Und die Nacht verbringen sie dann mit weiteren Aufgaben in Solothurn.

«Ab und zu schläft schon jemand während der Prüfung ein»,

sagt Dario Panzeri. «Zum Beispiel auf einer kurzen Autofahrt zur nächsten Station oder in einer Pause.»

Er selbst müsse dieses Jahr gegen die Müdigkeit ankämpfen, denn um die Übung auf Instagram zu dokumentieren, habe er sich dazu entschieden, mit den Auszubildenden die ganzen 28 Stunden wach zu bleiben. Dafür kann man die Duha 2021 in der Instagram-Story der Kapo mitverfolgen.