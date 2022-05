Polizei sucht Zeugen Zuchwil: Kabel im Wert von mehreren tausend Franken gestohlen In Zuchwil wurden zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen 8000 Meter Kabel entwendet. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Personen, die Beobachtungen zum Vorfall gemacht hatten. 13.05.2022, 19.46 Uhr

zvg

Zwischen Donnerstag, 12. Mai 2022 um 17 Uhr und Freitag, 13. Mai 2022 um 7 Uhr, wurden an der Waldeggstrasse in Zuchwil auf einem Parkplatz vor einer Liegenschaft 16 Bobinen mit je 500 Meter Kabel gestohlen. Der Wert des Deliktgutes beträgt mehrere tausend Franken, so die Kantonspolizei Solothurn in einer Mitteilung.