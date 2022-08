Hanf-Indooranlage in Wiedlisbach ausgehoben

Polizei In Wiedlisbach wurde eine Hanf-Indooranlage ausgehoben Die Kantonspolizei Bern hat in Wiedlisbach eine Hanf-Indooranlage ausgehoben. Insgesamt wurden rund 45 Kilogramm getrocknetes Marihuana sichergestellt. Drei Männer und eine Frau wurden angehalten. 11.08.2022, 15.56 Uhr

2700 mit Erde befüllte Pflanzentöpfe sowie diverse Geräte für den Hanfanbau wurden in Wiedlisbach sichergestellt (Symbolbild). Valentin Hehli

Die Kantonspolizei Bern hat in Wiedlisbach eine Hanf-Indooranlage ausgehoben. Gestützt auf Hinweise aus der Bevölkerung hatte sich der konkrete Verdacht ergeben, dass in einem Geschäftsgebäude an der Gartenstrasse eine widerrechtliche Hanfanlage betrieben wurde. Das schreibt die Kapo Bern in einer Mitteilung.