Parlament will Antworten Unruhen an den Solothurner Spitälern: Jetzt muss die Gesundheitsdirektorin Susanne Schaffner Stellung nehmen Jetzt kommen die personellen Turbulenzen am Solothurner Bürgerspital aufs politische Tapet: Der Kantonsrat will Antworten vom Regierungsrat und erklärt zwei Interpellationen für dringlich. Christof Ramser 2 Kommentare 24.01.2023, 12.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Blick auf das neue Solothurner Bürgerspital: Hier kam es jüngst zu mehreren Abgängen, bei denen Fragen offenbleiben – und nun beantwortet werden müssen. Hanspeter Bärtschi

Gleich drei Fraktionen reichten am ersten Sessionstag 2023 des Solothurner Kantonsrats vom Dienstagmorgen dringliche Vorstösse rund um die Turbulenzen in der Solothurner Spitäler AG (soH) ein. In einer Interpellation macht sich die SP nach mehreren, unrühmlichen Abgängen aus dem Kader der soH sogar Sorgen um die medizinische Grundversorgung im Kanton.