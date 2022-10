Verdienen Solothurner Politikerinnen und Politiker genug?

Die aktuellen Zahlen im Vergleich Alle Kantonsratsmitglieder erhalten in Solothurn eine pauschale Grundentschädigung von 3000 Franken pro Jahr. Damit werden die individuell geleisteten Stunden für die Sitzungsvorbereitung und ein Minimum an privat zur Verfügung gestellter Infrastruktur abgegolten. Das Sitzungsgeld beträgt 130 Franken pro Halbtag oder 200 Franken für einen ganztägigen Einsatz. Für das Präsidium wird ein doppeltes Sitzungsgeld ausgerichtet. Beim Aufwand geht der Kanton von 18 Plenumssitzungen, 9 Kommissions- und Ausschusssitzungen und 15 Fraktionssitzungen aus, was ein total von 153 Stunden Präsenzzeit ergibt. Das entspricht einer Entschädigung zwischen rund 29 und rund 33 Franken pro Stunde Präsenzzeit. Die Ratsmitglieder erhalten in normalen Zeiten zwischen 7500 und 8000 Franken pro Jahr. 2021, als wegen der Pandemie zusätzliche Sitzungen abgehalten wurden, betrug die Entschädigung 8504 Franken. Im Vergleich mit den ähnlich grossen Kantonen Thurgau und Baselland schneidet Solothurn etwas schlechter ab. In den kleineren Innerschweizer Kantonen gibt es etwas weniger. Am höchsten sind die Entschädigungen in Genf und Zürich mit rund 38000 Franken, in Zürich gibt es 14000 Franken Spesen obendrauf. Die Zahlen sind nicht im Detail vergleichbar: Manche rechnen Entschädigungen für den Ratspräsidenten ein, manche die Spesen. (hps/cra)