Podium der Solothurner Handelskammer in Olten

Podiumsdiskussion Auch der Kanton Solothurn hat mit den Herausforderungen der Globalisierung zu kämpfen Die Solothurner Handelskammer lud zu einem Dialog mit dem Schwerpunkt Globalisierung. Fazit: Schweizer und auch Solothurner Unternehmen haben die bisherigen Globalisierungskrisen gut bewältigt. Die nächsten Aufgaben warten aber schon. Thaddäus Braun Jetzt kommentieren 08.09.2022, 16.53 Uhr

Von links: Eric Scheidegger, Leiter Direktion Wirtschaftspolitik Seco, Brigit Wyss, Volkswirtschaftsdirektorin, Urs Rickenbacher, CEO Lantal Textiles Langenthal. Patrick Lüthy

Pandemie, Ukrainekrieg und jetzt noch die Energienotlage. Alle drei Krisen haben uns die Verletzlichkeit der globalen Lieferketten aufgezeigt. Einige Stimmen begannen bereits, die verflochtene Wirtschaft zu verteufeln und forderten, dass die Industrieproduktion in die Region zurückgeholt wird. Doch sind Zweifel an der Globalisierung wirklich angebracht? Sollten wir wieder in Protektionismus verfallen? Oder gibt es eine Zwischenlösung?

Diesen Fragen widmete sich eine Diskussionsrunde mit Teilnehmenden aus Wirtschaft und Politik in Olten. Der Einladung der Solothurner Handelskammer folgten Eric Scheidegger, Leiter der Direktion für Wirtschaftspolitik beim Staatssekretariat für Wirtschaft, die Solothurner Regierungsrätin Brigit Wyss und der Unternehmer Urs Rickenbacher.

Arbeitslosenquote so tief wie seit 20 Jahren nicht

Eric Scheidegger, Leiter Direktion Wirtschaftspolitik Seco. Patrick Lüthy

«Die Schweizer Wirtschaft hat die Stresstests, Stand heute, bestanden», zeigt sich Scheidegger zufrieden. So sei die Arbeitslosenquote so tief wie seit 20 Jahren nicht mehr. Solche Kennzahlen zeigten die Widerstandsfähigkeit der Schweizer Wirtschaft sehr eindrücklich auf.

Damit weise vieles daraufhin, dass die Schweiz von der Vernetzung mit anderen Volkswirtschaften profitiere. Es bleibe ihr gar nichts anderes übrig. Denn:

«Als kleine Volkswirtschaft gepaart mit Ressourcenarmut sind Schweizer Unternehmen darauf angewiesen, ihre Produkte im Ausland verkaufen zu können.»

Seine Schlussfolgerung aus der Krise könnte somit auch nicht deutlicher sein: «Die Schweizer Wirtschaft ist resilienter, genau wegen ihrer Vernetzung». Und trotz makroökonomischer Herausforderungen, wie der Lieferkettenverwerfungen, gäben Netzwerke mit vielen Knoten grössere Ausweichmöglichkeiten.

Drohende Energiekrise verursacht Bauchschmerzen

Brigit Wyss, Volkswirtschaftsdirektorin. Patrick Lüthy

Und wie stet es um den Kanton Solothurn, der als Exportkanton stark von der Verflechtung betroffen ist? «Die Solothurner Unternehmen haben schneller aus der Krise gefunden als zu Beginn gedacht», sagt Regierungsrätin Brigit Wyss. Dafür verantwortlich seien sicherlich die 500 Millionen an Kurzarbeitsgeldern, welche der Kanton ausgeschüttet hat.

«Doch die Verunsicherung ist durch die drohende Energiekrise bei Unternehmen und Kanton gross», so Wyss. Problematisch sei, dass Solothurn viele energieintensive Unternehmen beheimate, welche von der möglichen Rationierung und der Preissteigerung stark betroffen sein würden. Der Kanton sei jedoch sehr bemüht, sich bei der Versorgungssicherheit an diesen Firmen auszurichten. Man sei in Zukunft jedoch gut beraten, die Energiezufuhr zu diversifizieren.

Krisen gehen an Unternehmen nicht spurlos vorbei

Urs Rickenbacher, CEO Lantal Textiles Langenthal. Patrick Lüthy

Wie hart solche Verwerfungen für einen Betrieb sein können, zeigt das Beispiel von Urs Rickenbacher. Er beliefert mit seiner Firma Lantal Textiles AG Fluggesellschaften mit allem, was zur Innenausstattung eines Fliegers gehört. «Als wegen Covid die Flugzeuge am Boden blieben, war niemand mehr an unseren Produkten interessiert. Das bedeutete einen Umsatzrückgang von satten 85 Prozent», erklärt Rickenbacher.

Aber auch er bleibt zuversichtlich, was die Zukunftsaussichten angeht: «Unsere Aufträge nehmen wieder zu. Zudem haben wir ein enormes Potenzial, da mehrere hundert Millionen Menschen noch gar nie geflogen sind.»

