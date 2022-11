Die Solothurner Staatsanwaltschaft hat Platzprobleme

platzprobleme Die Solothurner Staatsanwaltschaft braucht mehr Platz – die Suche war bisher aber erfolglos Die Büros der Staatsanwaltschaft in Solothurn und Olten sind eigentlich zu klein. Die Suche nach weiteren Büros war bisher aber erfolglos. Das Problem: Auch andere Amtsstellen haben zu wenig Platz. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 03.11.2022, 05.00 Uhr

Der Franziskanerhof in der Solothurner Altstadt. Hier hat die Staatsanwaltschaft ihre Büros. José R. Martinez

Die Solothurner Staatsanwaltschaft kämpft mit Platzproblemen. Und zwar in Solothurn wie auch in Olten, wo sie Büros hat. Seit längerer Zeit sei die Situation «problematisch», heisst es auf Anfrage. Von unzureichenden Arbeitsplätzen und fehlenden Anwaltszimmern ist die Rede.

Mit ein Grund dafür dürfte sicherlich sein, dass die Staatsanwaltschaft vergrössert wurde. Weil die Arbeitsbelastung kontinuierlich gestiegen ist, bewilligte der Kantonsrat 2019 4,5 zusätzliche Stellen.

In Solothurn schien eine Lösung für das Platzproblem bereits gefunden. Weil das Volksschulamt in den neu eröffneten Rosengarten umzog, wurden Büros in unmittelbarer Nähe zum Franziskanerhof frei – wo die Staatsanwaltschaft untergebracht ist. Büros notabene, die erst noch dem Kanton gehören, es wären also keine zusätzlichen Mietkosten fällig geworden.

Nicht nur der Staatsanwaltschaft geht es so

Offenbar war es ursprünglich auch tatsächlich geplant, diese Büros der Staatsanwaltschaft zur Verfügung zu stellen. Beim Kanton hat man sich dann aber doch umentschieden. Denn es scheint, nicht nur die Strafverfolgungsbehörde kämpft mit Platzproblemen. Kantonsbaumeister Guido Keune schreibt:

«Aufgrund der unmittelbaren Nähe zum Rathaus wurde vom Regierungsrat entschieden, dass im ehemaligen Gebäude des Volksschulamts Amtsstellen untergebracht werden, welche nicht mehr oder nicht genügend Platz im Rathaus haben.»

Voraussichtlich würden das gesamte Personalamt sowie der Chief Digital Officer Reto Fahrni mit seinem Team (welches allerdings erst noch zusammengestellt werden muss) gegen Ende 2023 dort einziehen.

Zuerst werde aber das Gebäude für die «Arbeitswelt 4.0» fit gemacht. Heisst, mit sogenannten Multispace-Arbeitsplätzen ausgerüstet (die Mitarbeitenden haben keinen fixen Arbeitsplatz mehr, sondern ändern diesen, je nach gerade anstehender Aufgabe). Damit können anstatt der ursprünglichen 40 künftig bis zu 70 Arbeitsplätze angeboten werden.

Nun werden andere Lösungen gesucht

Der Staatsanwaltschaft freilich bringt das wenig. Man sei dabei, Lösungen zu suchen, um die «Raumsituation an den beiden Standorten in Solothurn und Olten zu optimieren».

Gerne hätten wir auch gewusst, wie dringend das Problem eigentlich sei, ob der fehlende Platz beispielsweise negative Auswirkungen auf die Arbeit habe. Oder auch, wie viel zusätzlichen Platz man in etwa braucht und wie der Zeitplan aussieht. Diese Fragen liess die Staatsanwaltschaft jedoch unbeantwortet.

