Photovoltaik Die Solothurner Solarbranche boomt weiter: Französischer Baustoffriese kauft Anteile der Deitinger Megasol Die Deitinger Megasol ist der europaweit führende Hersteller von gebäudeintegrierten Solarmodulen. Nun erhält die Firma durch die Beteiligung des französischen Baustoffkonzerns Saint-Gobain noch weiteren Aufschwung. Raphael Karpf 28.09.2022, 13.06 Uhr

Die Megasol in Deitingen produziert individuelle, gebäudeintegrierte Solarmodule. Hanspeter Bärtschi

Die Photovoltaik-Branche boomt momentan wie kaum eine andere. Das macht bereits etablierte Firmen aus diesem Bereich nochmals interessanter. Und wie es der Zufall will, sind zwei der etabliertesten Firmen auf diesem Gebiet im Kanton Solothurn zu Hause.

Neulich wurde bekannt, dass der Zuchwiler Solarinstallateur Helion gleich ganz übernommen wird, und zwar vom Autohändler Amag.

Und auch der Deitinger Solarhersteller Megasol hat Neuigkeiten zu verkünden. Saint-Gobain, der französische Baustoffkonzern, hat eine Minderheit der Megasol erworben. Wie gross dieser Anteil ist, wird nicht ausgeführt.

Saint-Gobain kann durch diese Partnerschaft sein Angebot an nachhaltigen Lösungen für Fassaden erweitern und ist neu führender Lieferant in Europa für Lösungen von BIPV-Fassaden, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. BIPV-Fassaden, das sind sogenannte gebäudeintegrierte Solarmodule.

Mit herkömmlichen Solarmodulen fast nichts mehr gemein

Diese Module haben mit herkömmlichen Solarmodulen nur noch eines gemein: Sie produzieren Strom. Ansonsten unterscheiden sie sich komplett von den schwarzen Flächen auf den Dächern, die man wohl gemeinhin vor Augen hat.

Die Module der Megasol werden individuell hergestellt, in allen Formen und Farben. Beispielsweise Solarziegel werden in Deitingen hergestellt, aber auch ganze Fassaden, bei denen man, wenn man es nicht besser weiss, nicht sieht, dass diese Fassaden Strom auch produzieren.

Man sieht es kaum: Aber diese Ziegel sind keine gewöhnliche, sondern stromproduzierende Solarziegel. zvg

Der Hauptsitz der Regiobank in Solothurn ist von einer Solarfassade aus Deitingen eingekleidet. zvg

»Diese Fassaden leisten einen Beitrag zur nachhaltigen Bauweise und Dekarbonisierungen, indem sie sehr effizient Energie auf Dächern und vertikalen Fassaden von Gebäuden erzeugen», heisst es in der Mitteilung. Und sie ermöglichen es Eigentümern, nicht nur bauliche Vorschriften zu erfüllen, sondern auch die Energieeffizienz zu steigern und überschüssigen Strom ins Netz einzuspeisen.

Genau auf diese gebäudeintegrierte Solarmodule hat sich die Megasol konzentriert. In diesem Bereich ist sie in Europa gar marktführend.

Megasol hält einen Weltrekord

Und sogar einen Weltrekord hat die Megasol inne: Ihre sogenannten «RearCon Solarmodule» erreichen Modulwirkungsgrade von bis zu 23,2 Prozent. Damit sind sie die am effizientesten kommerziell gefertigten Solarmodule der Welt.

Die Beteiligung durch Saint-Gobain dürfte der Deitinger Firma nun noch weiteren Aufwind geben, erhält sie doch nun auch Zugang zur Kundenbasis von Saint-Gobain.

«Mit seiner Strategie des nachhaltigen Bauens, seinem umfangreichen Know-how bezüglich Verglasungen und Gebäudehüllen sowie seiner weltweiten Präsenz ist Saint-Gobain der ideale Partner für eine schnelle Entwicklung unseres Geschäfts mit aktiven Solarbauwerkstoffen», lässt sich Markus Gisler, der Geschäftsführer der Megasol, zitieren.