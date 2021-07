Pflichtverteidigung Stundenansatz von 180 Franken ist zu wenig: Frust bei der Solothurner Anwaltschaft Übernimmt eine Anwältin oder ein Anwalt im Kanton Solothurn eine amtliche Pflichtverteidigung, werden diese mit einem Stundenansatz von 180 Franken entschädigt. Für den Anwaltsverband Solothurn sowie für dessen Mitglieder klar zu wenig. Denise Donatsch 20.07.2021, 05.00 Uhr

Pflichtanwälte wollen für ihren Einsatz an Gerichten (hier das Solothurner Amthaus 1) besser entschädigt werden. Hanspeter Bärtschi

Seit 2006 wird die Pflichtverteidigung im Kanton Solothurn mit einem Stundenansatz von 180 Franken entschädigt. Das entspricht dem damaligen Minimaltarif gemäss eines Bundesgerichtsurteils aus dem gleichen Jahr.

Wirft man einen Blick in die umliegenden Kantone, wird ersichtlich, dass dort die Stundenansätze für die amtliche Rechtspflege um bis zu 50 Franken höher liegen. Dazu kommt, dass jede Anwältin und jeder Anwalt gesetzlich dazu verpflichtet ist, amtliche Mandate zu übernehmen; wer ein Pflichtmandat nicht annehmen will, wird vom Kanton jedoch nicht dazu gezwungen.

Diese Faktenlage führt bei der Solothurner Anwaltschaft zu grosser Frustration, da sie sich vom Kanton für ihre risikoreiche und anspruchsvolle Arbeit nicht genügend wertgeschätzt fühlen. Ebenfalls wird von der Solothurner Anwaltschaft beklagt, dass die Staatsanwaltschaft trotz gleichem Arbeitgeber signifikant höher entschädigt wird.

Markus Spielmann, Rechtsanwalt aus Starrkirch-Wil und FDP-Kantonsrat sowie Geschäftsführer des Hauseigentümer-Verbands (HEV) Solothurn, lancierte aus diesem Grund eine Kleine Anfrage. In dieser fordert er den Solothurner Regierungsrat auf, Stellung zu beziehen, ob dieser den Stundenansatz von 180 Franken nach wie vor als angemessen erachtet.

Ungleiche Behandlung führt zu Frust

Eveline Roos, Rechtsanwältin und Präsidentin des Solothurner Anwaltsverbands, begrüsst Spielmanns Vorstoss im Kantonsrat im Namen des Verbandes. 180 Franken pro Stunde klinge nach viel Geld, bemerkt Roos. Dabei ginge aber schnell vergessen, dass es sich nicht um Nettoeinnahmen handle. Roos:

«Von den Einnahmen müssen diverse Kosten wie die Büromiete oder das Sekretariat bezahlt werden können.»

Ein weiterer Punkt innerhalb der Debatte ist die ungleiche Behandlung zwischen den Anwälten und der Staatsanwaltschaft. «Die Staatsanwaltschaft verdient im Kanton Solothurn pro Jahr rund 160000 Franken.» Im Vergleich dazu käme eine Anwältin oder ein Anwalt, sofern allein amtliche Mandate übernommen würden, bloss auf ein Jahreseinkommen von 100'000 Franken; und das, obwohl die Verantwortung und das Risiko beider Seiten etwa gleich hoch seien.

Ebenfalls sei die Anwaltschaft dazu verpflichtet, jede geleistete Arbeitsstunde zu dokumentieren. «Ist die verantwortliche Stelle der Meinung, die Pflichtverteidigung hätte zu viele Stunden verrechnet, werden diese zusammengestrichen und die Honorarnote gekürzt.» Für Roos ein äusserst demütigender Akt, da man als Anwältin oder Anwalt entweder als unehrlich oder als inkompetent hingestellt werde.

Die unbefriedigenden kantonalen Arbeitsbedingungen führen gemäss der Verbandspräsidentin ebenfalls dazu, dass ältere und erfahrenere Anwältinnen und Anwälte amtliche Mandate ablehnen und eine private Klientel bevorzugen. Von dieser können sie ihr übliches Honorar einfordern, welches deutlich höher angesetzt ist. Amtliche Fälle werden deshalb an jüngere Kolleginnen und Kollegen vergeben. «Junge Pflichtverteidigende machen ihre Aufgabe nicht weniger gut als ältere, aber ihnen fehlt die Erfahrung.» Dies führe oftmals dazu, dass mehr Zeit zur Bearbeitung eines Mandats benötigt wird, was den Kanton wiederum mehr koste.

Negative Antwort des Regierungsrats

Die ungleiche Behandlung von Staatsanwaltschaft und selbstständigen Anwältinnen und Anwälten stört auch Markus Spielmann in hohem Masse. Und auch er findet, dass der minimale Stundenansatz für eine Pflichtverteidigung bei 220 bis 230 Franken liegen müsste, damit ein angemessenes Nettoeinkommen erwirtschaftet werden könne.

«Der Rechtsstaat muss einfach etwas wert sein»,

so Spielmann. Ausserdem hätte der Kanton Sparpotenzial. «Laufend werden Stellenprozente beispielsweise an Gerichten oder bei der Polizei aufgestockt, während bei uns gespart wird.» Dies empfindet der 46-Jährige als unfair und unverhältnismässig in Anbetracht der Verantwortung, die ein Anwalt zu tragen hat.

Seine Kleine Anfrage wurde vom Regierungsrat allerdings negativ beantwortet. Dies auch mit der Begründung, dass der Gewinn pro selbstständig erwerbenden Anwalt in den letzten 10 bis 15 Jahren zugenommen habe sowie andererseits die betrieblichen Kosten konstant geblieben seien oder sogar leicht rückläufig waren. Ebenfalls weist der Regierungsrat auf die aktuell schlechte Prognose für den kantonalen Finanzhaushalt hin, die es nicht erlaubt, den gewünschten Stundenansatz anzuheben, da dies jährliche Mehrkosten von bis zu zwei Millionen Franken bedeuten würde.

Trotz der frustrierenden Situation ist es für Verbandspräsidentin Roos wichtig, anzumerken, dass es den Anwältinnen und Anwälten im Kanton grundsätzlich gut geht. Dies auch, weil trotz coronabedingter Einschränkungen stets gearbeitet werden konnte. Ganz ad acta legen möchte sie das Thema trotzdem nicht und ist überzeugt, dass sich eine gewisse Beharrlichkeit früher oder später auszahlen wird.