Pflegeplanung Solothurn: Brücke zwischen ambulant und stationär

Pflegeplanung Alterspflege: Der Kanton Solothurn will eine Brücke bauen zwischen ambulanter und stationärer Versorgung Ja, aber: Die Vernehmlassung zur Versorgungsplanung der Alters- und Langzeitpflege 2030 fällt durchzogen aus. Die Pläne rütteln an der Autonomie der Gemeinden.

Die Pflegeplanung 2030 geht über ambulant und stationär hinaus. Bild: KEY

Die Gesellschaft altert. Gleichzeitig wächst sie. Deshalb braucht es künftig mehr Pflege und Betreuung im Alter. Zugleich gibt es aktuell bereits zu wenig Pflegefachkräfte. Ausserdem verschlechtert sich der Ausblick bei den Staatsfinanzen und Wohnungsnot zeichnet sich ab.

Vor diesem Horizont ist die kantonale «Versorgungsplanung der Alters- und Langzeitpflege 2030» schwierig. Da verwundert es nicht, dass die Finanzierung ausgeklammert wurde und somit «die Planung auf einer relativ abstrakten Flughöhe stattfindet», wie Christian Bachmann sagt. Er ist Leiter Alter, Pflege und Suchthilfe im Gesundheitsamt.

Entsprechend kompliziert ist das 36-seitige Dokument, welches das Beratungsbüro Ecoplan im Auftrag der zwölfköpfigen Arbeitsgruppe Alter verfasst hat. In der Arbeitsgruppe haben neben Gemeinde- und Kantonsvertretern die Pro Senectute und der Spitexverband Einsitz.

Der Kanton ist zur Planung der Pflegeheime verpflichtet. 2021 hat der Regierungsrat beschlossen, die Planung auf die gesamte Versorgungskette auszudehnen. Zentral ist die Schliessung von Lücken.

Im ganzen Kanton soll die Versorgung einen Minimalstandard aufweisen. Alle Senioren und Seniorinnen sollen möglichst daheim leben und dort bei Bedarf betreut und gepflegt werden. Dazu soll der Kanton in sechs Planungsgebiete unterteilt werden, die sich möglichst an bestehenden Strukturen (Amteien) orientieren.

Die Planung geht von einer mittleren Entlastung der Altersheime aus. Das bedeutet, dass 40 Prozent der Personen mit niedriger Pflegebedürftigkeit höchstens eine Stunde Pflege pro Tag, daheim oder in einer betreuten Wohnform leben.

Diese betreute Wohnform ist neu in der Pflegeplanung. Unter dem Begriff «intermediäre Versorgung» soll diese Betreuungsstufe die Brücke schlagen zwischen ambulant und stationär.

Erbracht werden sollen die Brückenleistungen von folgenden Dienstleistern:

– Spitex, in 24-Stunden-Betreuung, Klienten plus ein Drittel (Angaben im Vergleich zu 2019)

– Altersheime (Ferienbetten, Kurzzeitplätze), Plätze plus ein Drittel

– Betreiber von Alterswohnungen, plus 529 Wohnungen

– Altersberatungen der Pro Senectute, plus ein Drittel

Der Spitex kommt in der Pflegeplanung eine Schlüsselrolle zu (Archiv). Bild: Bruno Kissling

Bei der ambulanten Versorgung wird eine Zunahme der Spitex-Pflegestunden um 56 Prozent erwartet. Bei der stationären Versorgung sollen die Heimplätze bis 2030 auf höchstens 2970 Plätzen begrenzt werden. Eine Vorgabe ist dabei lediglich für den oberen Leberberg vorsehen.

Derzeit gilt die «Pflegeheimplanung 2020 des Kantons Solothurn», die im Herbst 2013 in Kraft getreten ist. Diese Planung läuft am 31. Oktober ab. Anschliessend tritt die «Versorgungsplanung der Alters- und Langzeitpflege 2030» in Kraft.

Der Zeithorizont der neuen Versorgungsplanung beschränkt sich nicht nur auf sieben Jahre. Die Planung enthält zusätzlich Prognosen bis 2042. Ausgehend von einer mittleren Entlastung der stationären Pflege werden bis dahin 19 neue Heime à 57 Plätze benötigt. Hingegen dürften 72 bereits bestehende Heimbetten bis 2030 frei werden, für Ferienbetten.

– mangelnde Koordination zwischen Pflegeplanung (Kanton) und Altersleitbild (Gemeinden); der Bericht Altersleitbild ist noch nicht fertig

– unklare Finanzierung im ambulanten und intermediären Bereich

–unklare Zuständigkeiten zwischen Kanton und Gemeinden

– mittlere Entlastung der Pflegebetten scheint unrealistisch, bis 2030 sei lediglich eine leichte Entlastung erreichbar

Das Gesundheitsamt und die Vereinigung der Solothurner Einwohnergemeinden haben Anfang Jahr die Gemeinden zur Vernehmlassung eingeladen. «Viele Gemeinden haben mich um Rat gefragt, weil das Thema so kompliziert ist», sagt Ida Boos, Geschäftsleiterin der Pro Senectute Kanton Solothurn.

Damit es mit der Betreuung im Alter nicht abwärts geht, müssen Kanton, Gemeinden und Private zusammenarbeiten. Bild: Tobias Garcia

Interview mit Ida Boos, Geschäftsleiterin Pro Senectute Kanton Solothurn

Von den Aussagen der Gemeinden ist noch nichts bekannt. Die Pro Senectute verlangt gemäss Boos, dass die Prävention mehr Bedeutung bekommt und pflegende Angehörige stärker entlastet werden, organisatorisch und finanziell.

Ein grosses Anliegen ist ihr die Nachtspitex. Die Dienstleistung soll überall im Kanton angeboten werden. Derzeit hätten erst knapp die Hälfte der Spitex-Vereine 24-Stunden-Betrieb. Um den Übergang vom gesunden zum gebrechlichen Alter zu erleichtern, schlägt Boos Familienkonferenzen vor, ein Konzept, das die Pro Senectute im Schwarzbubenland erfolgreich erprobt habe und nun im Wasseramt umsetze.

Sigrun Kuhn-Hopp, Präsidentin Spitexverband Kanton Solothurn

Vonseiten Spitexverband betont die Präsidentin, Sigrun Kuhn, dass für die Brücke zwischen ambulant und stationär niederschwellige Angebote wie Fahr- und Besuchsdienste einbezogen werden müssen.

Auch braucht es nach Ansicht von Kuhn nonformale Ausbildungen für Pflegehelfer. Fehlanreize bei den Ergänzungsleistungen – Mittellose im Heim besser aufgehoben als zu Hause – müssten korrigiert werden. Zudem will sie, dass die Zuständigkeit der Gemeinden im ambulanten Bereich überdacht wird.

Verbindliche Vorgaben, besonders für die Spitex und niederschwellige Massnahmen gegen den Mangel an Pflegepersonal, verlangt auch die SP. Zudem wünscht sie eine neutrale Stelle zur Beurteilung des Heimeintritts. Ausgehend von einer «stark steigenden Tendenz von Alterssuiziden», so die SP, müsse diskutiert werden, ob die Heime verpflichtet werden sollen, Sterbehilfe zuzulassen.

Die Parteien wurden zwar nicht um ihre Meinung gefragt, dennoch haben mehrere von ihnen Stellung genommen, nicht jedoch die Mitte und die SVP; die FDP will ihre Stellungnahme nach Aussage von Arbeitsgruppenmitglied Barbara Leibundgut in den nächsten Tagen nachreichen. Grundsätzlich macht die Pflegeplanung für die Parteien Sinn. Kritisch äussern sich die Grünen mit «mangelnder Koordination, unklarer Finanzierung und Rollenverteilung».

Nach Auskunft von Christian Bachmann, Gesundheitsamt, wird die Auswertung der Stellungnahmen den Frühling in Anspruch nehmen. Im Mai oder Juni beginnt die Überarbeitung der Pflegeplanung durch die Arbeitsgruppe.

«Entscheidend ist die Umsetzung der Planung, die ab Herbst beginnt», sagt Bachmann. «Für den Aufbau der regionalen Plattformen wird das Gesundheitsamt die Daten liefern.»