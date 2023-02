Pflegepersonal prüft Klage gegen Solothurner Spitäler AG

Pflegenotstand «Desolate Arbeitsplanung, keine Ruhezeit, Mobbing»: Jetzt droht das Personal den Solothurner Spitälern mit einer Klage Im Kanton Solothurn spitzt sich die Situation an der Pflegefront zu. Der Berufsverband der Pflegefachleute spricht von unhaltbaren Zuständen bei der Solothurner Spitäler AG soH, fordert einen «sofortigen Kurswechsel» und erwägt sogar, die soH vor Gericht zu ziehen. Urs Moser 1 Kommentar 21.02.2023, 16.30 Uhr

Das Spitalpersonal arbeitet am Anschlag und mitunter wohl auch darüber hinaus. Solche Notrufe kommen aus der ganzen Schweiz, das ist kein spezifisches Solothurner Problem. Aber hier steht man nun offenbar vor einer Eskalation der Situation. Das Pflegepersonal stuft seine aktuellen Arbeitsbedingungen als dermassen prekär ein, dass man sich überlegt, gegen die Solothurner Spitäler AG soH wegen Verletzung ihrer Pflichten als Arbeitgeberin vor Gericht zu ziehen.

In der Tat ein vergiftetes Betriebsklima scheint in den Solothurner Spitälern zu herrschen. Hanspeter Bärtschi

Dieser Zeitung liegt ein Schreiben des Berufsverbands für Pflegepersonal SBK an CEO Martin Häusermann und Verwaltungsratspräsident Kurt Fluri vor, in dem genau das angedroht wird: Man prüfe eine Klage wegen «Verletzung der Fürsorgepflicht», heisst es darin.

Das Pflegepersonal verlangt Antworten vom Verwaltungsratspräsidenten der soH, Kurt Fluri. Tom Ulrich

Ein schwerwiegender Vorwurf. Denn hier geht es nicht um gewerkschaftliche Forderungen, die Verhandlungssache sind. Wer die vom Arbeitsgesetz vorgegebenen Pflichten zum Schutz seines Personals vor Gesundheitsgefährdungen und Überbeanspruchungen vorsätzlich missachtet, macht sich strafbar. Werden dadurch potenziell auch Drittpersonen gefährdet, im vorliegenden Fall Spitalpatienten, sind die Bestimmungen noch strenger.

Jede Woche Klagen über «unhaltbare Zustände»

Als Berufsverband sei man besorgt, schreiben Rolf Allemann, Co-Präsident des SBK Aargau-Solothurn, und Geschäftsstellenleiterin Natalie Avanzino in ihrem Brief an die Führung der Solothurner Spitäler AG soH. In der Mitgliederberatung gingen mehrmals wöchentlich Anrufe und Mails von Pflegenden aus den Solothurner Spitälern ein, die «unhaltbare» Zustände schildern.

Rolf Allemann, Co-Präsident Sektion Aargau-Solothurn Pflegeverband SBK. Zvg

Es sollen eine «desolate» Arbeitsplanung herrschen und Erholungszeit fehlen. Das Personal beklage sich über ein «Klima des Misstrauens» bis hin zu Mobbingvorwürfen. Auch von ungerechtfertigten Kündigungen ist die Rede. Und Rückmeldungen von Pflegenden bezüglich Sicherheit von Patienten und Personal würden bei Vorgesetzten «kaum Beachtung» erhalten.

«Ultimatum» verstrichen, jetzt herrscht Schweigen

In seinem Schreiben schlägt der Verband einen forschen Ton an. Man fordere einen «sofortigen Kurswechsel» und «klar definierte Massnahmen» mit einem Zeitplan für deren Umsetzung, um die Sicherheit von Pflegenden und Patienten in Zukunft zu gewährleisten.

soH-CEO Martin Häusermann. Michel Lüthi

Von CEO Martin Häusermann und Verwaltungsratspräsident Kurt Fluri erwartete man eine «schriftliche Positionierung» bis zum 20. Februar. Das war am Montag, eine Stellungnahme ist aber ausgeblieben.

Was nun? Auf Nachfrage zeigt man sich beim SBK jetzt wortkarg und beschränkt sich darauf, die Authentizität des Schreibens zu bestätigen, das dieser Zeitung zugespielt wurde. Man hätte Co-Präsident Rolf Allemann gerne um eine Substanziierung der erhobenen Vorwürfe und des geforderten «Kurswechsels» gebeten, aber er liess über die Geschäftsstelle ausrichten, dass jetzt nicht der geeignete Zeitpunkt sei, an die Öffentlichkeit zu treten.

Die soH will jetzt das Gespräch suchen

Der Grund für die plötzliche Zurückhaltung dürfte ein Schlichtungsversuch der Solothurner Spitäler AG sein. Auch die soH nimmt auf Anfrage inhaltlich nicht zu den in der Klagedrohung erhobenen Vorwürfen Stellung, teilt aber mit, dass man beschlossen habe, das Gespräch mit SBK-Co-Präsident Rolf Allemann zu suchen.

Dabei stuft man die Angelegenheit hier allerdings nicht als oberste Chefsache ein: Nicht Martin Häusermann und Kurt Fluri sollen sich mit dem Berufsverband der Pflegefachleute aussprechen, sondern die Personalverantwortliche Beatrix Pongracz Leimer und der Pflegedirektor Christoph Schröder.