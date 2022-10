Die Geschichte einer Solothurner Mutter, die ihr Kind weggab

Pflegefamilie «Mama geht es nicht gut. Du kannst nicht bleiben»: Die Geschichte einer Solothurner Mutter, die ihr Kind weg- aber niemals aufgab Ein Schicksalsschlag nach dem anderen traf eine junge Mutter. Als sie an Multipler Sklerose erkrankte, konnte sie sich nicht mehr um ihr jüngstes Kind kümmern. Sie gab es von sich aus in eine Pflegefamilie weg. Die Geschichte einer Mutter, die alles für ihr Kind tat. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 01.10.2022, 05.00 Uhr

Salome Wyss in ihrer Wohnung. Nun hat sie Zeit, auch auf ihre Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen. Auch wenn sie sich das Anfangs kaum traute. Bruno Kissling

Fotos schmücken die Wände der kleinen Wohnung. Eines davon zeigt Salome Wyss mit ihrem jüngsten Sohn Noah (beide Namen geändert). Sie drückt ihn an sich, beide lachen. «In all den Jahren mit ihm bin ich jetzt am ausgeglichensten und am kraftvollsten», sagt sie. «Ich habe einen relativen Frieden gefunden.»

Wie es ihm geht, können wir ihn nicht fragen. Er ist an diesem Montagnachmittag nicht da. Und er wird auch nach der Schule nicht nach Hause kommen.

Noah lebt einige Kilometer entfernt, in einem anderen Dorf im Kanton Solothurn, bei einer Pflegefamilie. Mittlerweile seit über drei Jahren. An den Wochenenden besucht er, jeweils abwechselnd, Mama und Papa.

Wer das Wort Pflegekind hört, denkt vielleicht an die Kesb. An Anwälte und an Streit. Und an Kinder, die, zu ihrem eigenen Wohl, den Eltern weggenommen und platziert werden müssen. Die Geschichte von Noah ist eine andere.

Kapitel 1: Die Belastung steigt

Es ist fast 20 Jahre her, dass Salome Wyss einen Neuanfang brauchte. Nach der Scheidung zog sie mit den beiden Kindern in den Kanton Solothurn. Die alleinerziehende Mutter baute für ihre Familie ein neues Leben auf. Von ihrem ADHS – sie hat Schwierigkeiten, sich lange auf eine Sache zu konzentrieren, ebenso mit fixen Tagesstrukturen – liess sie sich nicht unterkriegen.

Hier verliebte sie sich nochmals, hier wurde sie noch einmal schwanger. Sie freute sich. Sie liebt es, Mutter zu sein. Noah ist ein Wunschkind. Noch bevor er geboren wurde, verliess ihr neuer Partner Wyss. Aber auch von diesem Schock wollte sie sich nicht unterkriegen lassen. Das schaffen wir, sagte sie sich und ihren Kindern.

Und dann kam Noah. Mit ihm war es anders als mit den beiden anderen. Salome Wyss möchte nicht, dass über seine Diagnosen geschrieben wird. Was alles vorgefallen war. «Es war nicht seine Schuld», sagt sie.

Nur so viel: Es war schwierig mit Noah. Sehr schwierig. Er beanspruchte ihre ganze Zeit und Energie. Einkaufen und Noah. Und kochen und Noah. Und die anderen Kinder grossziehen und Noah. Und putzen und Noah. Und Noah.

Die anderen Kinder kamen in dieser Zeit zu kurz. Ein eigenes Leben hatte Wyss erst recht nicht mehr. Für einen bezahlten Job blieb keine Zeit – sie lebte von der Sozialhilfe. Die Wohnung verliess sie nicht mehr. «Ich fühlte mich nicht mehr attraktiv», sagt sie. Kaum Einnahmen, keine Ferien, nie spontan Zeit, um einmal wegzugehen. «Ich dachte, ich wäre für andere Leute unangenehm. Denn ich hatte nicht viel Schönes zu berichten. Und jammern, das wollte ich auch nicht.»

Natürlich habe sie sich in dieser Zeit einen Partner gewünscht. Sie hatte niemanden. Niemand, der auch nur den Abwasch machte, während sie die Kinder ins Bett brachte. Alles stand und fiel mit ihr.

Wenn Noah in den Kindergarten und dann in die Schule geht, wird es anders, sagte sich Wyss. Daran hielt sie sich fest.

Kapitel 2: Die Diagnose: Multiple Sklerose

Als Noah 2016 im Kindergarten war, erlitt Salome Wyss einen Schwindelanfall. Plötzlich sah sie unscharf, fand die richtigen Worte nicht mehr. Ihr Gedächtnis streikte, ebenso ihr Gleichgewichtssinn. Den Grund dafür fand man im Inselspital nicht.

2017 folgte der nächste Schub. Taube Finger, ein Kribbeln im Arm, später wurden Schmerzen daraus. «Wie eine starke Sehnenscheidenentzündung, die nicht mehr aufhört.» Und noch immer waren die Ärzte ratlos. Borreliose wurde vermutet, Antibiotika verabreicht. Als das nicht half, folgte ein Medikament auf das andere.

Wyss war monatelang erschöpft, erlitt plötzliche Schwächeanfälle, fiel immer wieder in einen fast komatösen Schlaf. Davor hatte sie am meisten Angst. Nicht wegen sich selbst. Sie musste sich doch um Noah kümmern.

2018 fanden die Ärzte die Ursache. Multiple Sklerose. Eine Krankheit, die schubweise das Nervensystem angreift. Eine Heilung gibt es nicht, einzig Medikamente, um den Verlauf hinauszuzögern.

Auch davon liess sich Salome Wyss nicht unterkriegen. Auch wenn dieser banale Satz ihrem Kampf gegen die Krankheit in keiner Art und Weise gerecht wird.

Am Anfang hatte Wyss Angst. Wann erleidet sie den nächsten Schub? Was wird er auslösen? Wird er sie in den Rollstuhl bringen? Und wer schaut dann zu den Kindern?

Und doch schaffte sie es, die Angst zu überwinden. «Ich fühle mich eingebettet in etwas, das es nicht böse meint mit mir», sagt sie. «Und ich glaube fest daran, dass man nur aufgebürdet bekommt, was man auch tragen kann.»

Und es sei doch noch so viel möglich. Körperlich ist Frau Wyss noch wenig eingeschränkt. «Luxusproblem», sagt sie ihren Handicap. Rennen kann sie nicht, das macht ihr Bein nicht mehr mit. Auch Velo fahren kann sie mittlerweile nicht mehr. Und täglich muss sie Schmerzmittel nehmen. Wegen des Arms.

Doch selbst wenn es schlimmer werden sollte. Wenn Salome Wyss Pflege brauchen und sie nicht mehr in der Lage sein sollte, das Bett zu verlassen. «Dann kann ich immer noch denken. Hoffentlich. Ich bin nicht böse aufs Leben. So lange noch etwas möglich ist, werde ich dabei sein. Solange es mir vergönnt ist.»

Woher diese unglaubliche Zuversicht, Frau Wyss?

«Was wäre denn die Alternative? Ich kann mich selbst bemitleiden und Trübsal blasen. Oder ich kann versuchen, aus dem, was noch übrig ist, das Beste zu machen. Das ist doch gar keine Frage. Es wäre schade um das Leben.»

Kapitel 3: Die Batterien sind leer

Die Krankheit hat aber auch eine andere Seite. Eine weniger offensichtliche. Eine, die dazu führte, dass Noah nicht länger zu Hause bleiben konnte. Multiple Sklerose erschöpf Betroffene.

Als Salome Wyss mit allen Kindern neulich an einem Konzert war, schaffte sie es anschliessend zwei Tage nicht aus dem Bett. Wenn sie jemanden auch nur treffen möchte, muss sie genügend Zeit einplanen, um sich davon zu erholen. Heute ist das möglich. Vor einigen Jahren noch nicht.

Damals traute sich Wyss kaum zu schlafen. Denn wer kümmerte sich dann um Noah? Es gab keine Momente, in denen sie sich erholen konnte. Sie schaffte es nicht mehr, regelmässig für die Kinder zu kochen. Sie ging mit ihnen nicht mehr an die frische Luft, spielte nicht mehr mit ihnen. Ihre Kinder blieben immer mehr sich selbst überlassen. Wyss sagt:

«Die Situation hat das schlimmste in mir hervorgebracht.»

Noah war das einzige Kind, das sie geschlagen hatte. Drei Mal. Und auch wenn er das gut verkraftet habe: Sie leidet noch heute darunter. «Zu merken, dass ein kleiner Knirps fast den Teufel in einem hervorholte, das ist erschreckend.» Da half auch nicht, dass sie wusste: Das war nicht sie. Das war die Erschöpfung.

Im Sommer 2018 holte sich Wyss Hilfe. Wobei sie gar nicht wusste, wo. Also telefonierte sie aufs Geratewohl darauf los. Bei der Kesb seien die Leute überrascht gewesen, dass sich eine Mutter von sich aus meldete. Aber eine Entlastung, nein, das ginge in ihrem Fall nicht. Sie müsse selbst schauen. Jemand schrieb ihr, sie mache es sich gar leicht.

Thomas Schneitter, Koordinator Pflegefamilien bei der Fachstelle Kompass. Jose R. Martinez

Auch davon liess sich Wyss nicht unterkriegen. Und sie hatte schliesslich Glück. Sie landete bei Thomas Schneitter. Er arbeitet bei der Fachstelle Kompass und vermittelt Kinder an Pflegefamilien. Er organisierte eine erste Entlastung. Zwei Wochen verbrachte Noah bei einer anderen Familie. Und Salome Wyss konnte sich etwas Zeit für sich nehmen.

Doch die zwei Wochen vergingen schnell. Mehr als ein Tropfen auf den heissen Stein waren sie nicht. Nur wenig später war Wyss wieder am Anschlag. Sie versuchte, noch das allermindeste zu machen. Doch es reichte nicht. Sie sagt:

«Liebe genügt manchmal wirklich nicht, um alles zu überwinden. Das ist Bullshit. Irgendeinmal ist die Grenze erreicht. Irgendeinmal ist man unten.»

In der Sonderschule begann Noah von Suizid zu reden. Er sei eine Belastung für die Mama, und das wolle er nicht.

Kapitel 4: Ein Entscheid wird gefällt

An einem Herbstmorgen packte Salome Wyss Noah’s Kleider in einen Koffer. Als der Kleine von der Sonderschule nach Hause kam, stand Thomas Schneitter bereits in der Wohnung. Und sie sagte zu Noah:

«Mama geht es nicht gut, du hast es sicher gemerkt. Ich kann nicht mehr zu dir schauen. Du kannst nicht hierbleiben.»

Fürchterlich sei es gewesen. Genau zu wissen, was sie ihm antat, auch wenn es zu seinem Besten war. «Der Schmerz kommt, man kann ihn nicht schmälern, und man soll ihn ja nicht herunterspielen.» Das musste Noah durchstehen.

Genauso wie sie. Sie wurde, um ihr Burnout zu behandeln, in eine Klinik eingewiesen. Für knapp drei Monate. In dieser Zeit lebte Noah bei derselben Gastfamilie, bei der er schon den Sommer verbringen durfte. Zu Weihnachten war Wyss wieder mit ihren Kindern vereint.

Grundlegend verändert hatte sich an der Situation aber nichts. Thomas Schneitter machte sie schon damals darauf aufmerksam. Lange gehe es wohl nicht gut, sagte er.

Es dauerte vier Monate.

An einem Aprilmorgen 2019 erwachte Salome Wyss und weinte. Es war nichts Aussergewöhnliches vorgefallen, kein weiterer Schicksalsschlag hatte sie getroffen. Es würde ein Tag werden wie jeder andere in den vergangenen Monaten. Doch sie hatte keine Kraft mehr. Sie weinte aus Erschöpfung. Sie weinte, weil sie das Beste für ihr Kind wollte, und wusste, dass sie das im Moment nicht war.

«Ich wollte mein Kind nicht weggeben. Aber wäre es bei mir geblieben, wäre mir die Hand immer häufiger ausgerutscht. Aus Verzweiflung. Und das wollte ich nicht. Ich wollte dem etwas entgegensetzen.»

Erneut wandte sie sich an Thomas Schneitter. Gemeinsam organisierten sie Noah’s Platzierung. Die Familie, die ihn nun schon zwei Mal vorübergehend aufgenommen hatte, erklärte sich erneut bereit, ihn aufzunehmen. Diesmal dauerhaft.

Als es so weit war, verliess Wyss tagelang ihr Bett nicht mehr. Wie erschöpft sie tatsächlich war, merkte sie erst jetzt. Und selbst Wochen später wagte sie es kaum, das Haus zu verlassen. «Ich darf jetzt doch nicht etwas Freudvolles erleben, während er dieses Opfer bringt und nicht bei mir ist», dachte sie.

Es dauerte fast zwei Jahre, bis sie sich nicht mehr sagte, sie habe versagt. Bis sie aufhörte, sich vorzuwerfen, sie hätte es einfach noch etwas länger aushalten müssen. Erst dann akzeptierte sie: Doch, es ist okay, das darf Noah’s Geschichte sein.

Kapitel 5: Das Kind blüht auf

Heute geht es Noah gut. Sehr gut sogar. Von der Sonderschule konnte er in die Regelklasse wechseln, wo er zu den Klassenbesten gehört. In der Pflegefamilie blüht er auf. Er hat Freunde gefunden, kickt in einem Fussballverein, lernt Dinge fürs Leben, die er zu Hause verpasst hätte. Er habe sich abgefunden, sagt seine Mutter. Er wisse: Die Situation muss so sein. Weil es anders nicht geht.

Salome Wyss hat lange auf ein E-Bike gespart und verlässt wieder ihre Wohnung. Sie hat sich unter die Leute gewagt, einen Partner gefunden. Und jedes zweite Wochenende verbringt sie mit Noah. Sie erzählen sich, was sie erlebt haben, spielen gemeinsam. Diese Momente saugen sie regelrecht auf. Natürlich sind sie viel zu kurz. «Das sind die Opfer, die wir erbringen.»

Kapitel 6: Salome Wyss hat eine Bitte

Salome Wyss hatte eine Bitte: Wer am Anschlag ist und im Umfeld niemanden hat, der ihn oder sie entlasten kann, soll sich Hilfe holen. Sie sagt:

«Das ist keine Schande. Liebe ist auch, einzusehen, wenn man selbst nicht mehr fähig ist.»

Kompass: Eine Fachstelle für überforderte Eltern Die Fachstelle Kompass vermittelt Kinder an Pflegefamilien. Sei es vorübergehend, für eine Entlastungen übers Wochenende oder die Ferien. Sei es dauerhaft. Um die 30 Platzierungen macht Kompass im Jahr im Kanton Solothurn. Für diese Aufgabe hat das Unternehmen einen Leistungsauftrag des Kantons. Die Pflegefamilien, die Kinder bei sich aufnehmen, werden bei Kompass angestellt. Die Fachleute von Kompass vermitteln allerdings nicht nur, sie begleiten die Familien bei Platzierungen auch eng. Kompass regelt die rechtlichen Fragen und den Kontakt mit den Behörden, in schwierigen Fällen vermittelt Kompass zwischen Mutter und Vater, aber auch zwischen Eltern und Pflegeeltern. Und gemeinsam mit allen Beteiligten wird entschieden, wie weiter vorgegangen wird, was das Beste für das Kind ist. Etwa, wie lange eine Platzierung fortgeführt wird. Oder, ob und wie häufig während einer Platzierung Besuche bei den Eltern möglich sind. «Das ist uns sehr wichtig», sagt Thomas Schneitter von Kompass. «Dass der Beziehungsfaden zu den Eltern nicht abreisst.»

