Kinderspitex: Besuch bei Familie von Burg in Lommiswil

Pflege daheim «Ohne Kinderspitex wäre es nicht gegangen mit Niklas»: Zu Besuch bei Familie von Burg in Lommiswil Die Arbeit von Pflegefachfrau Mirjam Guldimann kommt der ganzen Familie zugute und nicht nur dem kranken Kind. Einblick in die Arbeit der Kinderspitex Nordwestschweiz am Beispiel eines Buben mit kognitiver Behinderung. Daniela Deck Jetzt kommentieren 11.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Pflegefachfrau Mirjam Guldimann hilft Niklas im Stehbrett. Hanspeter Bärtschi

«Festhalten Niklas», mahnt seine Mutter Martina von Burg, während sie erst den geschienten rechten Fuss und dann den linken in die Fusshalterung stellt. Der Siebenjährige ist aufrecht und klammert sich an sein Tischchen im Stehbrett.

Vereint: Familie von Burg, Vater Kilian, Andrin, Niklas, Mutter Martina, Raphael. Hanspeter Bärtschi

Angeschnallt in dieser Position kommt Niklas auf Augenhöhe mit seinen Brüdern Raphael (9) und Andrin (5). Sofort bringen diese für Niklas Orangensaft zum Trinken und den Stoffbären zum Spielen. Die drei Buben stecken die Köpfe zusammen, lachen, klatschen und poltern auf das Tischchen.

Pflegefachfrau Mirjam Guldimann auf dem Weg zu Niklas von Burg in Lommiswil. Hanspeter Bärtschi Die Begrüssung. Hanspeter Bärtschi Auf dem Weg ins Spielzimmer. Hanspeter Bärtschi Zur Verbesserung der Beweglichkeit spielt Guldimann mit Niklas Ball. Hanspeter Bärtschi Die Orthesen geben Stabilität. Niklas braucht sie, um aufrecht zu stehen. Hanspeter Bärtschi Auf dem Weg ins Stehbrett. Rechts Martina von Burg, die Mutter von Niklas. Hanspeter Bärtschi Jetzt müssen die Füsse in die entsprechenden Stützen. Hanspeter Bärtschi Guldimann kontrolliert, ob Niklas sicher steht. Hanspeter Bärtschi Niklas spielt mit seinen Brüdern Andrin (links) und Raphael. Hanspeter Bärtschi Die Familie vereint am Stehbrett. Hanspeter Bärtschi Am liebsten würde Niklas gleich alle Blévita auf einmal essen. Hanspeter Bärtschi Begrüssung für den Fotografenm Hanspeter Bärtschi Niklas kennt seine Kinderspitex-Betreuerin fast seit seiner Geburt. Hanspeter Bärtschi Hier gibt es keine Berührungsängste... Hanspeter Bärtschi ...das gilt für beide Seiten. Hanspeter Bärtschi Vom Stehbrett geht es in den Rollstuhl. Hanspeter Bärtschi Training für die Beinmuskeln. Hanspeter Bärtschi Der Besuch war anstrengend. Da bietet das Bett einen willkommenen Rückzugsort. Hanspeter Bärtschi

Niklas' Stehbrett ist im Familienleben der von Burgs ein unentbehrliches Hilfsmittel, ebenso wie der Rollstuhl, der Duschstuhl und der Lift. Letzterer wurde eingebaut, als die Familie das Haus aus Platzgründen aufstockte. Unentbehrlich ist auch Kinderspitex-Mitarbeiterin Mirjam Guldimann als Vertrauens- und Fachperson.

Konstante Pflege seit der Babyzeit

Sie betreut die Familie, seit Niklas drei Monate nach der Geburt aus dem Spital kam. Nach einem vorgeburtlichen Infekt wurde er mit einer Behinderung geboren. Ein Schock für die Eltern. «Von einer solchen Situation wird man quasi ins kalte Wasser geworfen», erzählt die Mutter.

Anfänglich benötigte Niklas via Magensonde alle drei Stunden Medikamente, auch nachts, sodass Guldimann respektive Mitglieder ihres Teams damals ganze Nächte im Haus verbrachten. Als Baby habe er aufgrund der Sondierung per Monitor rund um die Uhr überwacht werden müssen, präzisiert Pflegefachfrau Guldimann.

Das Training der Muskulatur auf der Treppe. Hanspeter Bärtschi

Inzwischen genügt ein abendlicher Einsatz pro Woche der Kinderspitex, für den sich drei Mitarbeitende abwechseln. In diesem Zeitfenster von zweieinhalb Stunden haben von Burgs Zeit, sich ganz auf ihre anderen Kinder zu konzentrieren.

Fachliche Betreuung gibt Sicherheit

«Ohne die Kinderspitex wäre es nicht gegangen, besonders als Niklas ganz klein war», sagt seine Mutter. «Ich bin auch froh um den professionellen Blick auf Druckstellen und Blessuren und allgemein auf seine Verfassung, um die Ermutigung und die Tipps im Umgang mit ihm.» Die Verantwortung für ein Kind wie Niklas sei nicht zu unterschätzen.

Sie findet es toll, dass der Bub so mobil geworden ist. Ähnlich den Hüpfern eines Frosches bewegt er sich flink aus einer hockenden Position, magisch angezogen von allem, was sich bewegt, von der Schublade bis zum Wasserhahn. Von Burg ist sich bewusst:

«Die Entdeckerfreude macht es auch gefährlich.»

Ausser in seinem Spielzimmer muss Niklas jede Minute des Tages überwacht werden, damit er nicht zu Schaden kommt. Zimmertüren bleiben in diesem Haushalt zu, Küchenschubladen sind abgeschlossen, die Treppe ist mit einem Gatter gesichert. Niklas' Bett ist von hohen, schützenden Gittern umgeben.

In der Schule im Blumenhaus

In diesem Moment wendet Guldimann die Gefahr des Verschluckens ab. Hungrig hat sich Niklas eine ganze Faust voll Blévita in den Mund gestopft. «Nur eins aufs Mal», ermahnt Guldimann. Sie hilft ihm, die übrigen Cracker zurück auf den Teller zu legen. «Bein weh», teilt Niklas ihr mit. Als sie nach dem Ursprung des Schmerzes sucht, nutzt das Kind blitzschnell die Gelegenheit, erneut den Teller zu leeren und den Mund zu überfüllen.

Zu seinem Schutz ist das Bett von Niklas mit Gittern umgeben. Hanspeter Bärtschi

«Luuszapfe», schimpft Guldimann liebevoll, während Niklas das Essen zurück auf den Teller legt und sie schelmisch anlächelt. Zur Abwechslung vom Essen beginnen die beiden Ball zu spielen. Anschliessend erklimmen sie zur Kräftigung der Muskeln langsam die Treppe zum Schlafzimmer im ersten Stock.

Ins Bett klettern kann der Bub selbstständig. Doch er sieht keinen Grund, das am helllichten Tag zu tun, bloss weil die Zeitung zu Besuch gekommen ist. Im Rahmen des normalen Wocheneinsatzes würde Guldimann neben dem Eingeben des Essens auch die Körperpflege übernehmen. Sonst wird diese von den Eltern geleistet respektive im Blumenhaus, wo Niklas werktags die Hälfte der Zeit verbringt. Schliesslich ist er wie jedes andere Kind schulpflichtig.

Niklas geht gern auf andere Leute zu

«Niklas versteht sehr viel von dem, was wir sagen. Es ist aber unwahrscheinlich, dass er einmal in vollständigen Sätzen reden wird», sagt seine Mutter. Eine gewisse Unklarheit herrscht offenbar auch über seine Sehfähigkeit, wie Guldimann erklärt.

Niklas geht gern auf die Leute zu. Mit der Hand begrüsst er hier den Fotografen. Hanspeter Bärtschi

Niklas ist ein fröhliches Kind, nimmt gern Kontakt auf und plaudert unbefangen in einzelnen Wörtern. Sein Blick wirkt konzentriert. Die Mutter kommentiert:

«Sunny Boy. Er macht es den Leuten leicht, sich auf ihn einzulassen und ihre Scheu zu überwinden.»

Vortrag über den speziellen Bruder gehalten

«Ich habe Niklas gern, so wie er ist», sagt sein älterer Bruder Raphael. In der Schule habe er über seinen speziellen Bruder einmal einen Vortrag halten dürfen. Beim jüngeren Bruder, Andrin, sei die Beziehung zu Niklas in den letzten Jahren enger geworden, erzählt die Mutter. Sie ist froh um das gute Einvernehmen der Kinder.

Dennoch sei es für die beiden Buben manchmal hart, dass sich so viel Aufmerksamkeit auf Niklas konzentriert. Dafür, dass gesunde Geschwister nicht zu kurz kommen, sorgen unter anderem die Einsätze der Kinderspitex.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen