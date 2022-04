Schachtdeckel Kanton beteiligt sich an Sanierungskosten, damit weniger Pestizide in die Solothurner Bäche gelangen In den Gewässern des Kantons gibt es zu viele Pflanzenschutzmittel. Nun will die Regierung die Bauern dazu motivieren, Schächte zu sanieren. Nadine Schmid Jetzt kommentieren 05.04.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Urs Kilchenmann vom Amt für Landwirtschaft mit einem geschlossenen Schachtdeckel. zvg

Unter der Erde bei Landwirtschaftsflächen gibt es ein Entwässerungssystem, bestehend aus Leitungen und Schächten. Dieses dient der Kontrolle und sorgt in Muldenlagen dafür, dass überschüssiges Wasser abfliessen kann.

Es gibt zum einen offene Schächte. An anderen sind beim Deckel sogenannte «Pickellöcher» angebracht, sodass man sich wenn nötig leicht Zugang zum Inneren verschaffen kann. Diese Art der Drainage wird schon seit über hundert Jahren praktiziert.

Ein offener Schachtdeckel im Ackerland, wie er nicht mehr verwendet werden sollte. zvg

Das Bundesgesetz schreibt vor, dass der Boden so zu bewirtschaften ist, dass die Gewässer nicht zu Schaden kommen. Wie man heutzutage wisse, würden durch das Pickelloch sowie offene oder defekte Schächte aber Rückstände von Pflanzenschutzmitteln durch das Regenwasser bis in Oberflächengewässer gelangen, vor allem in Bäche.

«Durch eine Sanierung der Schächte und geschlossene Schachtdeckel werden die Rückstände aufgehalten, sodass sie nicht direkt ins Wasser kommen», sagt Alexandra Kaeser, die Bereichsleiterin Strukturverbesserungen im Amt für Landwirtschaft (ALW).

Es gibt verschiedene Arten der Sanierung

Im Kanton Solothurn gab es im letzten Jahr 1150 Bauernbetriebe. Wie viele sanierungsbedürftige Schächte und Deckel im Landwirtschaftsland insgesamt existieren, sei schwierig abzuschätzen. Alexandra Kaeser:

«Die Schächte sind teilweise mit Erde bedeckt. Grob geschätzt könnte es sich um 630 betroffene Schächte handeln, das entspräche zehn Prozent aller geschätzten Schächte im Kanton.»

Man sei bei der Berechnung davon ausgegangen, dass es pro Kilometer Entwässerungsleitung drei Schächte geben könnte. So sei man auf ein Total von 6300 Schächten auf dem Landwirtschaftsland im Kantonsgebiet gekommen.

Es liege am Werkeigentümer, zusammen mit den Landwirtinnen und Landwirten zu beurteilen, ob und was für eine Sanierung vorgenommen werden sollte. «Die Landwirtinnen und Landwirte kennen ihren Grund und Boden und können am besten abschätzen, was zu tun ist», sagt Kaeser.

Einen offenen Schachtdeckel zu verschliessen, sei wegen der äusseren Umstände nicht in jedem Fall möglich, beispielsweise wenn daraufhin ein zu grosser Druck entstehen könnte.

Und auch an Wegrändern müssten die Schächte offen bleiben. Deshalb brauche es Pufferzonen, bestehend aus dicht bewachsenem Rasen und Humus. So gebe es kein Durchkommen für das Pflanzenschutzmittel bis zum Schacht. Besitze ein Schacht ein Pickelloch, sollte man überprüfen, ob man dieses mit einer Abdeckklappe verschliessen kann.

Die Aktion ist für Bauern und Gemeinden freiwillig

Die Sanierung ist nicht vorgeschrieben. Jede Gemeinde kann zusammen mit ihren Landwirtinnen und Landwirten entscheiden, ob sie diese vornehmen will. Die Solothurner Regierung hat 250'000 Franken bewilligt, um sich an den Kosten zu beteiligen, die für die Gemeinden und Landwirte entstünden.

Gibt es nur den Deckel zu ersetzen, wird es nicht so teuer, anders sieht es aus, wenn ein Schacht repariert werden muss. Deshalb rechnet der Kanton mit 400 bis 1500 Franken Gesamtkosten pro Schacht. Der Kanton wird jeweils bis zur Hälfte des Betrags übernehmen.

In den meisten Fällen ist für die andere Hälfte der Kosten die Gemeinde allein zuständig. «Je nach dem, was im Flurreglement der Gemeinde festgehalten ist, kann bei einer vollständigen Erneuerung aber auch der Grundeigentümer belastet werden», führt Kaeser aus. Zudem gebe es je nach Fall die Möglichkeit, andernorts finanzielle Beiträge zur Unterstützung einzuholen.

Die Aktion soll bis 2027 dauern. Dem ALW sei es wichtig gewesen, den Gemeinden genügend Zeit zu geben, die Sanierung in ihrem Budget einzuplanen. Will eine Gemeinde die Sanierung vornehmen, so kann sie beim Kanton ein Gesuch für eine Unterstützung stellen.

Noch lasse sich nicht sagen, wie viele Gemeinden Interesse daran zeigen werden, so Kaeser.

Bauernverband findet: «Eine gute Sache»

Von Seiten des Solothurner Bauernverbandes zeigt man sich erfreut darüber, dass die Gemeinden und die Landwirtinnen und Landwirte vom Kanton finanziell unterstützt werden.

Edgar Kupper, Geschäftsführer Bauernverband. Patrick Lüthy

«Diese Aktion ist eine gute Sache. Es ist auch schön, dass der Kanton bei der Sanierung des Entwässerungssystems hilft, denn diese Sanierung stellt die Gemeinden und Landwirtschaft vor eine grosse Herausforderung», sagt Edgar Kupper, der Geschäftsführer des Bauernverbands, der auch Mitte-Gemeindepräsident von Laupersdorf ist.

Er findet es wichtig, dass man sich dem Problem der Pflanzenschutzmittel annimmt. «Es wird schon viel getan, auch in der Landwirtschaft. Beispielsweise, dass die Landwirtschaft Alternativen zu den Pflanzenschutzmitteln findet und vermehrt einsetzt. Diese Aktion mit der Schachtsanierung ist da ein weiteres wichtiges Puzzleteil.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen