Solothurner Putzinstitut sucht Personal auf Impfgegnerplattform

Personalsuche Ungewöhnlicher Weg, um Angestellte zu finden: Reinigungsfirma aus Kappel inseriert Job auf Plattform für Ungeimpfte Das Unternehmen Cleanness Facility will ein Zeichen gegen Diskriminierung setzen. Ungeimpfte Mitarbeitende sollen indessen nicht zum Geschäftsmodell werden. Daniela Deck Jetzt kommentieren 09.02.2022, 05.00 Uhr

Es geht das Putzinstitut nichts an, ob Mitarbeitende geimpft sind, sagt sich eine Kappeler Firma und sucht unter anderem auf der umstrittenen Plattform impffrei.work Personal (Symbolbild). Dominik Wunderli

Entscheidend sei allein die Qualität der Arbeit für die Mitarbeit in der Firma, findet die Geschäftsführerin der Cleanness Facility AG in Kappel bei Olten auf Anfrage. Wenn die Qualifikation, die Qualität der geleisteten Arbeit und die Motivation der Bewerberinnen und Bewerber stimmen, seien diese Kriterien die einzigen, die die Arbeitgeberin etwas angehen würden, sagt die Frau, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will.