Personalmangel Werden die Restaurantbesuche teurer? «Die Wirte müssen bei den Preisen über die Bücher», sagt der Solothurner Gastro-Präsident Die Fachkräfte fehlen, Löhne und Rohstoffpreise steigen. Der Solothurner Gastro-Präsident Peter Oesch rechnet deshalb mit Preiserhöhungen. Trotzdem würde er sofort wieder in die Gastrobranche gehen. Lucien Fluri Jetzt kommentieren 04.07.2022, 12.00 Uhr

Peter Oesch wirtet seit 1986; seit 20 Jahren ist er Präsident von Gastro Solothurn. Bruno Kissling (Olten, 28. Juni 2022)

Die Coronaeinschränkungen sind weg. Spürt das Gastgewerbe die Nachwehen noch?

Am meisten spüren wir die Personalsituation. Der Markt ist ausgetrocknet. In der Pandemie hatten wir acht Monate Kurzarbeit, in denen nur 80 Prozent des Lohnes ausbezahlt wurden. Das sind Ende Jahr zwei Monatslöhne weniger. Da haben sich viele Mitarbeitende, gerade Leute mit Familie, gefragt: Was passiert, wenn neue Einschränkungen kommen? Sie haben der Branche den Rücken gekehrt. Aber …

Der Personalmangel ist nicht nur eine Coronageschichte. Es gab ihn bereits zuvor. Rund 50 Prozent eines Jahrgangs gingen jeweils in andere Berufe. Denn man arbeitet am Wochenende und oft dann, wenn andere frei haben. Das ist nicht so attraktiv wie geregelte Arbeitszeiten.

Die Löhne in der Gastrobranche gelten als eher tief. Müsste man nicht da ansetzen?

Jeder Koch weiss heute, was er wert ist. Sie können sich aussuchen, wo sie arbeiten wollen. Da kommt keiner zum Mindestlohn. Kollegen aus Zürich sagen mir, dass der Durchschnittslohn eines Kochs im letzten Frühling um 1000 Franken gestiegen ist. Das wird in der Region nicht der Fall sein. Aber mit 300 bis 500 Franken mehr müssen die Solothurner Gastrobetreiber rechnen.

«Köche können sich aussuchen, wo sie arbeiten wollen», sagt Peter Oesch. Sandra Ardizzone

Die Marge gilt als tief. Sind höhere Löhne kein Problem?

Höhere Löhne werden mit der Zeit ein Problem, wenn keine Preisanpassungen gemacht werden. Die Gastronomen müssen bei den Preisen über die Bücher.

Dies bedeutet: Für den Gast wird es tendenziell teurer?

Das wird in vielen Fällen so sein. Denn die Gastronomie kann die höheren Preise selbst nicht tragen. Und wer Fachleute sucht, der muss über die Bücher. Zudem sind die Rohstoffe und die Energiekosten teurer geworden. Mein Bäcker heizt seine Öfen mit Gas. Seine Energiekosten sind um 50 Prozent gestiegen, das musste er auf die Produkte aufschlagen.

Gastro-Suisse-Präsident Casimir Platzer sagte kürzlich, Man habe zu wenig auf die Wertschätzung der Mitarbeitenden geachtet.

Das ist sicher so. Das Arbeitsumfeld ist ebenso wichtig wie der Lohn. Es gibt Betriebe, die dies bereits super gemacht haben. Aber es gibt Betriebe, bei denen die Arbeit der Mitarbeitenden zu wenig wertgeschätzt worden sind. Das muss ändern.

Es gab die Einschränkungen, wirtschaftlich war es schwierig. Aber man sieht wenige Restaurants, die wegen der Pandemie geschlossen haben.

Die Härtefallmassnahmen haben gegriffen. Wenn ich meine Berufskollegen im Ausland anschaue, waren wir mit Härtefallmassnahmen und Kurzarbeit sehr, sehr gut bedient. Da müssen wir dem Bund und den Kantonen ein Kränzchen winden. Diejenigen Betriebe, die es vorher schon gut gemacht haben, arbeiten inzwischen auch wieder gut. Es steht und fällt mit der Qualität. Man muss den Gästen einen schönen Abend mit Freunden ermöglichen.

2020 haben Peter Oesch und Bernadette Rickenbacher die «Suteria» in Olten übernommen. Patrtick Lüthy

In der Solothurner Altstadt stehen mit der «Wirthen» und dem «Misteli-Gasche» gleich zwei prominente Traditionslokale leer. Ist das ein Zeichen für einen Strukturwandel, der dennoch begonnen hat?

Dass diese beiden Betriebe gleichzeitig leer stehen, ist aus meiner Sicht Zufall. Ich bin seit 20 Jahren Präsident von Gastro Solothurn. Man sprach immer vom Strukturwandel und davon, dass es bald weniger Betriebe gibt. Aber das war nie der Fall. Denn wenn einer aufhört, stehen meist andere bereit.

Einige Restaurants haben über Mittag gar nicht mehr geöffnet. Bleibt dies?

In Olten etwa gibt es so viele Arbeitsplätze wie Einwohner. Die grossen Firmen wie Alpiq, SBB oder Swisscom haben noch immer einen grossen Anteil an Homeoffice. Diese Leute fehlen am Mittag. Dieser Markt ist kleiner geworden, das spüren viele Betriebe.

Sie sind schon lange im Metier. Würden Sie es Ihren Kindern raten, in die Gastronomie zu gehen?

Für meine beiden Söhne war es kein Thema. Aber aus meiner Sicht ist es noch immer ein toller Beruf. Einerseits ist es einfach schön, Gastgeber zu sein. Andererseits gibt es wenige Berufe, bei denen man im Ausland an so viele Orten arbeiten kann. Köche und Restaurationsmitarbeitende aus der Schweiz haben eine Topausbildung und sind überall begehrt. Das können nicht viele Berufe bieten.

Sie würden es selbst also wieder tun?

Ja. Es gibt tolle Betriebe und der Job ist abwechslungsreich. Als ich 1986, zehn Jahre nach meiner Lehre, die «Walliserkanne» in Olten übernommen hatte, hatte ich elf Stationen in zehn Hotels hinter mir. Ich war in bekannten Hotels in der ganzen Schweiz. In Genf, St.Moritz, Bern … Doch ich wollte selbstständig werden. Es war ein guter Start.

Wird wichtiger werden: die vegetarische Küche. Tobias Garcia

Wohin gehen die Trends?

Sicher kommen wird die leichtere Küche und das vegetarische Essen wird ein Thema bleiben. Daneben bleibt die klassische traditionelle Küche. Was man zu Hause nicht so einfach selber machen kann, etwa ein Cordon bleu oder das Filet auf dem Stein, ist nach wie vor gefragt. Aber eigentlich müssten Sie diese Frage den Jungen stellen. Sie sind sehr kreativ.

