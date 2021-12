Personal dringend gesucht Ab Mittwoch: Anmeldung für den Booster in Solothurn nach vier Monaten möglich – ältere Leute werden priorisiert Mit der verkürzten Frist kommen plötzlich weitere 50'000 Personen für den Booster in Frage. Um den Ansturm zu stemmen, sucht der Kanton weiteres Personal. Raphael Karpf 21.12.2021, 16.28 Uhr

Menschen warten auf die Booster Impfung. Kanton Solothurn

Am Dienstag hat die Eidgenössische Kommission für Impffragen ihre Empfehlung angepasst: Boosten lassen soll man sich jetzt schon vier Monate nach der zweiten Impfung. Diese Empfehlung setzt der Kanton Solothurn nun um: Wie er mitteilte, soll spätestens am Mittwochmittag die Anmeldung möglich sein.

Mit der Verkürzung der Wartefrist kommen zu den 100'000 Personen, die im Moment für den Booster zugelassen wären, plötzlich weitere 47'000 dazu. Es wird deshalb zu vorübergehenden Wartefristen kommen, teilt der weiter Kanton mit.

Ein junger Mann lässt sich zum 3. Mal impfen. Sandra Ardizzone / LTA

Denn der Ansturm dürfte gross werden. Hat der Bundesrat doch zusätzlich Anreize geschaffen, dass sich möglichst viele Leute boosten lassen. So müsste man sich für den Clubbesuch eigentlich testen lassen. Davon ausgenommen ist, wer frisch geboostet ist.

Aus diesem Grund wird der Kanton Solothurn beim Booster über 65-Jährige priorisieren, wurde am Dienstagabend mitgeteilt. Der Grund: «Diese Altersgruppe ist am meisten gefährdet», so der Kanton.

Booster-Impfung im Impfzentrum Selzach. Hanspeter Bärtschi / 2021

Ausserdem ist der Kanton bemüht, noch schneller impfen zu können. Über die Feiertage sind die Impfzentren an allen Arbeitstagen geöffnet. Neu wird auch am 24. und 31. Dezember geboostet werden. Weiter boosten Arztpraxen, Apotheken und mobile Impfteams überall im Kanton.

Um noch schneller noch mehr Menschen zu impfen, fehlt aktuell aber das Personal. Der Impfstoff und die Infrastruktur wären nämlich vorhanden. In der Mitteilung heisst es:

«Deshalb rekrutiert der Kanton so rasch wie möglich neue Mitarbeitende (Gesundheitsfachleute und Administration) für die beiden Impfzentren in Selzach und Trimbach.»

Kinderimpfung kommt im Januar

Weiter gab der Kanton Solothurn am Dienstagabend bekannt, wie es mit der Kinderimpfung weitergeht. Ab Januar soll der Impfstoff für die 5- bis 12-Jährigen zur Verfügung stehen. Denn Kinder erhalten nur einen Drittel der Impfstoffmenge, die Erwachsene erhalten. Die zweite Impfung soll zudem drei Wochen später verabreicht werden.

Empfohlen wird die Impfung besonders Kindern, die chronische Erkrankungen haben. Ausserdem solchen, die mit besonders gefährdeten Personen zusammen leben.

Geimpft werden sollen Kinder mehrheitlich in den Praxen der Kinderärztinnen und Kinderärzte. Darüber hinaus wird der Kanton im Januar Impfaktionen durchführen: An speziellen Tagen werden Kinderärztinnen und Kinderärzte die Impfung in den Zentren in Selzach und Trimbach in kindsgerechtem Setting anbieten.

Damit die Kinder in den Impfzentren geimpft werden, müssen sie von einer erziehungsberechtigten Person begleitet werden.

Über die genauen Termine sowie wie und wo man die Kinder für die Impfung anmelden kann, wird Anfang Januar informiert.