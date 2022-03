Kolumne Urs Moser: Spam sei Dank

Persönlich Spam sei Dank Seit Wochen keine Millionen mehr angeboten bekommen, muss einen das beunruhigen? Wenigstens verhilft der Blick in den Spamordner zu einem gesünderen Leben. Urs Moser 04.03.2022, 05.00 Uhr

Zwischen Schrottmails verstecken sich vielleicht Trouvaillen. Pascal Meier

Haben Sie in letzter Zeit mal einen Blick in Ihren Spamordner geworfen? Ich schon, und hiermit ergeht der Aufruf an die Leserinnen und Leser, dies auch zu tun und Rückmeldung zu erstatten.