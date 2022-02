Kolumne Urs Moser: So ein Käse aber auch

Persönlich So ein Käse aber auch Aus Läden wird nichts so viel gestohlen wie Käse. International, in der Schweiz sieht es anders aus. Ob das an einer besonderen helvetischen Form der Diebstahlprävention liegt? Urs Moser 09.02.2022, 05.00 Uhr

Objekt der Begierde: Erlesener Parmesankäse. fotolia

Also ich weiss nicht, wie es anderen geht, aber ich war verblüfft: Das britische Centre for Retail Research ging bei über 1000 Detailhandelsketten in 43 Ländern der Frage nach, welches Produkt besonders häufig aus Lebensmittelabteilungen gestohlen wird. Ergebnis: Käse. Rinderfilet, Entenleber, Champagner, Cognac oder Pralinés, das hätte ich mir jetzt auch gut vorstellen können. Aber Käse, wer klaut denn so was?